Muž roku 2026: O titul zabojují Václav Zeman s jedničkou a Jakub Bolek s dvojkou

1 Václav Zeman Finalista s číslem 1, Václav Zeman, vstupuje do soutěže nejen s charismatem, ale i s čerstvě dokončeným vysokoškolským vzděláním. Ještě před finálovým večerem úspěšně složil státní zkoušky na České zemědělské univerzitě. Už čtyři roky také působí ve společnosti Dachsen, kde se věnuje cenotvorbě v oblasti logistiky.Do soutěže ho přihlásil vedoucí jeho diplomové práce. „Máme spolu dobrý vztah, sledoval moje aktivity na Instagramu, a právě proto mě do soutěže přihlásil,“ vysvětluje Václav.Za svůj dosavadní největší profesní úspěch považuje získání vysokoškolského titulu. Zároveň ale dodává, že neusíná na vavřínech a chce na sobě dál pracovat a posouvat se vpřed.Václavovi je 24 let a je šťastně zadaný. Volný čas tráví především s přítelkyní, která ještě studuje. Mezi jeho největší koníčky patří sport, miluje tenis i cvičení ve fitness centru. Od sedmi let hraje na klavír a v minulosti dokonce uvažoval o studiu na konzervatoři. Na finálový večer v Náchodě ho přijedou podpořit přítelkyně i maminka. Právě maminka si přála, aby se do soutěže přihlásil už před několika lety. Tehdy se na to ale ještě necítil. Dnes jako finalista soutěže Muž roku symbolicky plní její dlouholeté přání.
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