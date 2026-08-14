Babiččin trik na knedlíky nikdy nezklame: stačí 1 lžíce do těsta a už vám nikdy nezalehnou

Krásně vykynutá šiška se na prkénku srazí do tuhého válečku a v žaludku pak sedí jako závaží. Spousta domácností kvůli tomu viní mouku nebo rovnou sáhne po prášku do pečiva, ačkoli pravá pojistka je mnohem jednodušší. Babičkám přitom stačila jediná lžíce zapracovaná rovnou do těsta. Nadýchaný knedlík jim pak vydržel lehký až do posledního plátku.
Kouzlo jedné lžíce sádla
Onou drobností je vepřové sádlo. Stačí ho lžíci, u dvojnásobné dávky těsta klidně dvě, rozpustit a vmíchat ve chvíli, kdy už máte těsto skoro hotové. Tuk pokryje lepková vlákna a zabrání jim, aby se během vaření stáhla do tvrdé sítě. Knedlík si díky tomu udrží měkkost, druhý den nezatuhne a hlavně nesklapne do kompaktní hroudy. Za tím, že šiška ztratí vzduch a po jídle tíží, stojí právě tohle sražení hmoty.
Jestli sádlo doma neskladujete, klidně ho nahraďte máslem. Rozhoduje samotná přítomnost tuku, který změkčí lepek; na jeho původu nezáleží. Kuchyňskou váhu přitom nechte ve skříňce, množství pohodlně odhadnete okem podle běžné lžíce. Tahle finta se z domácností pomalu vytratila spolu se sádlem, takže ji dnes ovládají hlavně zkušené kuchařky.
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Za tuhými knedlíky často stojí obyčejné vejce. Bílek se totiž v horké vodě sráží podobně jako na rozpálené pánvi a tuhost přenese i do okolního těsta, které pak v ústech připomíná gumu. Řešení je snadné: do těsta zapracujte jenom žloutky. Střídka zůstane měkká, nadýchaná a knedlík k tomu získá i plnější chuť.
Zbylé bílky kvůli tomu nemusíte vylévat. V chladu vydrží pár dní a hodí se do:
piškotového těsta, sněhové pěny, lehkého dezertu.
Nic tak nepřijde nazmar.
Hrubá zrna přinášejí vzduch
Volba mouky rozhoduje o tom, kolik vzduchu se do knedlíku dostane. U kynutých houskových sáhněte po hrubé, protože její větší zrna vytvoří ve střídce drobné póry a těsto pěkně vyběhne. Polohrubá dá výsledek o něco jemnější, kdežto hladkou si nechte na ovocné knedlíky. Ať zvolíte kteroukoli, prožeňte ji před hnětením sítem, aby nabrala vzduch a rozbily se v ní hrudky.
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Kdo touží po opravdu vzdušné šišce, může kousek mouky ubrat a nahradit ho krupicí, ideálně tou jemnou dětskou. Krupice do sebe stáhne přebytečnou vlhkost a dodá hmotě pevnost, takže hotový knedlík drží pohromadě a nakrájíte z něj úhledné plátky.
Kynutí, které chce klid
Ani sebelepší těsto nesnese spěch. Kvasnice si nejprve rozmíchejte v mléce ohřátém sotva na tělesnou teplotu, zasypte je špetkou cukru a nechte, dokud nevytvoří pěnu. Vroucí mléko je zahubí a těsto nevzejde, v ledovém se zase jen utlumí. Ideální teplotu poznáte prstem: mezi mlékem a pokožkou byste neměli cítit rozdíl. Prášek do pečiva si nechte na buchty, kynuté těsto nadýchá droždí samo.
Stejně důležité je nechat suroviny vytemperovat na pokojovou teplotu. Petr Kosiner, šéfkuchař firmy Knedlíky Láznička, pro server Vitalia.cz upozornil, že když mají přísady různou teplotu, místo nadýchaného knedlíku „dostanete sraženou hmotu podobnou kameni“.
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Kynutí navíc proběhne ve dvou fázích. Nejprve mu v teple dopřejte čas, ať naroste na dvojnásobek, pak z něj tvarujte hladké válečky a ty dejte pod utěrku ještě zhruba na čtvrt hodiny odpočinout. A zrovna tenhle krátký druhý odpočinek doma většina lidí přeskočí, přestože bez něj slupka ve vroucí vodě praskne a knedlík ztratí objem.
Vykynuté těsto potřebuje klid a teplo, jinak knedlík ztratí nadýchanost. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Vpich, na který se zapomíná
Nejjemnější bývají knedlíky připravené v páře. Do těsta se z ní dostane jen málo vlhkosti, takže se slupka nerozmočí ani nepraská a zůstane hezky hladká. Pokud napařovací hrnec nemáte, vařte ve vodě, ale ve velkém hrnci, ve kterém mají šišky prostor volně plavat. Var udržujte sotva znatelný a hrnec přiklopte poklicí.
Nejdůležitější přijde na závěr. Sotva knedlík vylovíte, hned do něj na pár místech zabodněte špejli nebo hroty vidličky a odložte ho na dřevěné prkénko. V rozpálené šišce je totiž uvězněná pára, která by po vychladnutí spadla zpět do kapek a nadýchané těsto stlačila. Vpichy jí dají cestu ven a knedlík se nepropadne. Dřevo navíc vlhkost odvede, kdežto na studeném talíři by knedlík zespoda navlhl.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-na-dokonaly-houskovy-knedlik-mouka-kynuti-vareni, https://www.vitalia.cz/clanky/houskovy-bramborovy-knedlik-priprava-tipy-triky/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-udelat-nadychane-houskove-knedliky-30000820.html, https://www.lifee.cz/jidlo/houskove-knedliky-jako-od-babicky-s-nasimi-tipy-budou-nadychane-a-lehke-jako-pericko_67138.html, https://www.tiscali.cz/babiccin-trik-na-knedliky-funguje-pokazde-staci-1-lzice-do-testa-a-uz-vam-nikdy-nesednou-727178