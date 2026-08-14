Kolik může rodina se třemi dětmi vytáhnout ze státu na sociálních dávkách: Pracujícího člověka suma rozžhaví doběla

Mýtus o pohádkovém bohatství bez práce
Internetem se šíří vlna rozhořčení. V diskusích se neustále opakuje tvrzení, že pětičlenná rodina bez jediného haléře vlastního příjmu dostává od státu desítky tisíc korun jako čisté kapesné, které může utratit za cokoli.
Lidé pracující za minimální mzdu se cítí podvedeni a systém považují za nespravedlivý. Skutečnost je však mnohem složitější a podléhá přísné kontrole.
Nová legislativa, postavená na Zákoně o dávce státní sociální pomoci (DSSP), přináší zásadní změny. Tato sjednocená dávka sice slučuje dřívější podporu do jednoho balíku, ale zároveň zavádí tvrdá pravidla, která mýtus o bezpracném luxusu okamžitě boří.
Tvrdé limity a majetkové testy: Stát vám nahlédne do soukromí
Pokud rodina žádá o pomoc, musí projít nekompromisním majetkovým testem. Zapomeňte na to, že by stát podporoval někoho, kdo má na účtech statisíce nebo vlastní luxusní majetek.
Pro pětičlennou rodinu platí přísný limit na finanční úspory, které nesmí na bankovních účtech přesáhnout 400 000 Kč. Pravidla omezují i vlastnictví vozidel a nemovitostí.
Rodina smí vlastnit maximálně jeden osobní automobil na jednoho dospělého člena domácnosti. Co se týče bydlení, povoleno je vlastnit nejvýše dvě nemovitosti k bydlení, přičemž tu druhou musí rodina prodat nejpozději do tří let.
Samotné životní minimum pětičlenné rodiny, kterou tvoří dva dospělí a tři nezaopatřené děti ve věku 5, 8 a 16 let, činí 17 530 Kč. Tato částka se skládá z přesně definovaných dílů pro každého člena domácnosti a tvoří základ pro výpočet složky na živobytí.
Modelový příklad: Jak vypadá realita v Plzni?
Podívejme se na konkrétní situaci pětičlenné rodiny se třemi dětmi (5, 8 a 16 let), která žije v pronajatém bytě v Plzni. Oba rodiče jsou zdraví, v produktivním věku, ale momentálně bez práce.
Jsou však řádně registrováni na Úřadu práce, plní podpůrný plán a jejich děti poctivě chodí do školy. Rodina úspěšně prošla majetkovým testem.
Jejich skutečné doložené náklady na nájem činí 13 000 Kč a zálohy na energie 5 000 Kč, což je dohromady 18 000 Kč. Stát jim v rámci sjednocené dávky vyplatí složku na živobytí ve výši 17 530 Kč a bonus na tři děti ve výši 1 500 Kč.
Pracovní bonus je nulový, protože rodina nemá žádný pracovní příjem. U složky na bydlení však rodina naráží na strop.
Normativní nájemné pro pětičlennou domácnost v obci nad 70 000 obyvatel činí 12 052 Kč, k čemuž se připočítává energetický paušál ve výši 4 300 Kč, což dohromady činí 16 352 Kč. Stát tedy nevyplatí reálných 18 000 Kč, ale pouze toto uznatelné maximum. Celkem rodina obdrží 35 962 Kč měsíčně.
Na první pohled jde o vysokou částku, ale ďábel se skrývá v detailech. Rodina musí okamžitě odeslat 18 000 Kč pronajímateli a dodavatelům energií. Rozdíl mezi reálnými náklady a stropem dávky (1 068 Kč) musí doplatit ze svého.
Na jídlo, drogerii, ošacení, školní pomůcky a veškeré další potřeby pro pět lidí jim tak zbývá 17 530 Kč. To představuje přibližně 120 Kč na osobu a den.
Hněv veřejnosti versus pohled odborníků
Propast mezi těmi, kteří pracují za nízké mzdy, a těmi, kteří jsou závislí na pomoci státu, vytváří ve společnosti obrovské napětí. Slova jednoho z věrných diváků a pracujících občanů, která napsal v komentáři na Facebooku, mluví za vše:
Když člověk pracuje za minimální mzdu a pak vidí, že rodina, kde nikdo nepracuje, dostane od státu na sloučených dávkách přes 35 tisíc čistého, tak se mu otvírá kudla v kapse. Proč bych měl každé ráno vstávat do práce, platit daně a živit lidi, kteří se jen vezou? Systém úplně ničí motivaci pracovat.
Odborníci však upozorňují, že problém leží jinde než v samotné výši sociální pomoci. Socioložka Lucie Trlifajová z Centra pro společenské otázky – SPOT vysvětluje, že dávky sotva pokrývají základní přežití a náklady na bydlení.
Skutečným kamenem úrazu je podle ní extrémně nízká úroveň minimální mzdy v České republice. Pokud se čistý příjem člověka pracujícího na plný úvazek pohybuje těsně nad hranicí hmotné nouze, systém ho finančně nemotivuje.
Cesta k nápravě však podle sociologů nevede přes plošné škrty pomoci rodinám v nouzi, ale přes tlak na růst mezd a spravedlivější nastavení daní. Práce se lidem zkrátka musí vyplatit.
Zdroje článku: Státní sociální podpora | MPSV, Rodinné dávky | MPSV, denikalarm.cz, idnes.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová