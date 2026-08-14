Na Hvaru najdete městečko připomínající Benátky. Vrboska ukrývá klidné pláže, staré kostely i pirátskou pevnost

Vrboska platí za vůbec nejmenší městečko na slunném ostrově Hvar. Rozkládá se v úzké, před větrem chráněné zátoce a díky spleti kamenných mostů získala přiléhavou přezdívku chorvatské „Malé Benátky“. Návštěvníci sem jezdí především za klidnými oblázkovými plážemi, které lemují staleté borovice poskytující příjemný stín. Místní historie se začala psát už ve čtrnáctém století a letovisko si dodnes drží nezaměnitelnou rybářskou atmosféru.
Historické uličky a ostrovní architektura
Místní zástavba rozděluje centrum do dvou částí. Východní Pjaca zaujme renesančními a barokními domy. Západní Podva zase nabízí spleť úzkých gotických uliček se sakrálními stavbami. Oba břehy spojuje několik mostů klenoucích se přes vodu k malému ostrůvku uprostřed zátoky.
Na nábřeží na okraji obce stojí nejstarší kostelík zasvěcený svatému Petrovi. První písemné zmínky o něm pocházejí už z roku 1331 a nad vchodem trůní cenná socha od sochaře Nikoly Firentince. Výjimečnou dominantou je opevněný kostel Panny Marie na nedalekém pahorku. Místní mu říkají zkrátka Tvrdjava. Vznikl ve druhé polovině šestnáctého století jako ochrana před útoky pirátů. Dnes se z jeho střechy otevírá široký výhled na celé městečko. Kostel přijímá návštěvníky denně dopoledne mezi desátou a dvanáctou hodinou a večer od půl osmé do devíti.
Pozornost poutá také farní kostel svatého Vavřince ze sedmnáctého století. Uvnitř ukrývá uměleckou sbírku s díly od Tiziana nebo Paola Veroneseho. Otevřeno má každý den kromě neděle od šesti do sedmi hodin večer.
Koupání ve stínu borovic
Nejvyhledávanějším místem pro odpočinek u vody je zátoka Soline s pláží z hrubého písku. Orientace na jih zaručuje dostatek slunce a okolní borovicové háje poskytují příjemný chládek. Sousední severní zátoka Zavala nabízí ke slunění rovné skalnaté plotny. K oběma lokalitám vede z centra dvacetiminutová procházka po pobřežní promenádě. Řidiči mají k dispozici prostorné parkoviště přímo u pláží.
Milovníci nudismu vyhledávají kemp vzdálený zhruba kilometr od zástavby. Rodiny s dětmi zase dávají přednost drobným oblázkovým plážím ukrytým podél zálivu. Sportovně založení jedinci využívají služby potápěčského centra u pláže Soline nebo školu windsurfingu v nedaleké zátoce Zavala. Z přístavu vyplouvají malé čluny na nedaleký ostrůvek Zečevo s další přírodní pláží.
Dlouhá rybářská tradice a gastronomie
Vrboska se pyšní největším přístavem na celém Hvaru. Zátoka vytváří přirozený úkryt pro jachty a rybářské lodě. Místní marina nabízí přes sto stání na vodě včetně potřebného zázemí. Dávnou historii zpracování úlovků připomíná Rybářské muzeum. Otevřeno má v hlavní sezoně dopoledne do půl jedné a večer od půl sedmé do devíti.
Dnes rybářskou továrnu nahradily vyhlášené restaurace lemující pobřeží. Podniky připravují čerstvé dary Jaderského moře. Hvar patří k významným vinařským oblastem s nejstaršími vinicemi odrůdy plavac mali na světě. Návštěvníci tak k ostrovním specialitám s oblibou degustují produkci lokálních vinařů.
Praktické informace pro cestovatele
Unikátní chorvatské letovisko leží přibližně šest kilometrů severozápadně od Jelsy a nedaleko Starého Gradu. Vrboska nedisponuje vlastním trajektovým spojením a lodě z pevniny připlouvají právě do starogradského přístavu. Silniční odbočka z hlavní komunikace zajišťuje plynulou dopravní dostupnost autem.
Pobřežní promenáda směřuje z centra skrz borovicový les a vyhýbá se automobilovému provozu. Turisté mohou využít také cyklistickou stezku vedoucí po pobřeží do sousedních obcí. Přímo v centru funguje informační středisko, pošta i obchod s potravinami.
V srpnu vrcholí sezona každoročními oslavami svátku patrona obce svatého Vavřince s večerním procesím a ohňostrojem. Námořní tradici pak s humorem oživuje populární Závod bláznivých plavidel, kde o vítězství rozhoduje originalita podomácku vyrobené lodě.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (punkufer.dnevnik.hr, turistickeprice.hr).