Ani mléko, ani smetana: omeleta bude nadýchaná jako v hotelu díky 1 věci, kterou máte ve spíži

Když má být omeleta doma pořádně nadýchaná, většina lidí automaticky sáhne po mléku. Viděli to tak od rodičů a přijde jim to jako samozřejmost. Jenže právě tady se rodí zklamání v podobě ploché vaječné placky. Skutečnou výšku a lehkost, jakou znáte z hotelové snídaně, obstará docela jiná surovina. A nejspíš ji máte doma ve spíži hned vedle mouky.
Proč mléko omeletu nenafoukne
Mléko a smetana umí v omeletě jediné. Jejich bílkoviny na sebe naberou část vody a udrží hmotu vláčnou, takže hotové jídlo tak rychle nevyschne. Na výšku a objem to ale nemá žádný vliv. Kolik mléka do vajec přilijete, o tolik měkčí placka z nich bude, jenže placka to zůstane.
Kdo touží po vysoké a vzdušné omeletě, potřebuje do vaječné směsi dostat plyn nebo vzduch. Teprve ten hmotu při smažení nadzvedne a nechá ji vyrůst. Tenhle úkol mléko neplní, a proto výsledek doma tak často neodpovídá představě.
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Tou nenápadnou pomůckou je obyčejný kypřicí prášek, tedy prášek do pečiva. Znáte ho z bábovek a piškotů, ale poslouží i ve slaných pokrmech. Do rozšlehaných vajec stačí přidat malinkou špetku a struktura hotové omelety se úplně změní. Sami výrobci kypřicího prášku ostatně uvádějí, že se hodí i na přípravu nadýchaných vaječných omelet.
Výhodu poznáte hned. Prášek do pečiva máte doma prakticky pořád, takže na rozdíl od smetany nemusíte nikam běžet, a pokud to s ním nepřeženete, nepřidá do jídla žádnou cizí příchuť. Je to nejrychlejší způsob, jak se doma přiblížit omeletě z restaurace.
Co se přitom v omeletě děje
Princip funguje stejně jako při pečení moučníků. Jakmile se kypřicí prášek potká ve vlhké směsi s teplem rozpálené pánve, nastartuje se chemická reakce a začne se uvolňovat oxid uhličitý, tedy stejný plyn, který dělá bublinky v perlivé vodě. Ve vaječné hmotě se z něj tvoří drobné bubliny.
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Právě ty omeletu zevnitř nadlehčí a zvednou do výšky, i když do ní nepřijde jediná kapka mléka. Kypřicí prášek dělá přesně to, kvůli čemu se sype do těsta na koláče, jen v mnohem menší dávce.
Kolik ho přidat a jak vejce rozšlehat
S množstvím opatrně. Na dvě až tři vejce bohatě vystačíte se špetkou na špičku nože. Od většího množství se raději držte dál, protože nadbytek prášku dodá jídlu nepříjemnou chemickou pachuť a celý dojem pokazí.
Stejně důležité je vejce poctivě prošlehat. Dvě tři otočky vidličkou nestačí. Pracujte s nimi vytrvale, klidně minutu, dokud hmota nezesvětlá a nezačne mírně pěnit. Ta pěna je důkaz, že jste do vajec dostali dost vzduchu, který se pak spolu s práškem opře do omelety a zvedne ji. Metlička je ideální, ale poctivě odvedenou práci zvládne i obyčejná vidlička.
Přečtěte si také: Bramborové knedlíky se vám nikdy nerozvaří. Stačí 1 přísada, kterou používá každá kuchařka ve školní jídelně Poctivé prošlehání vajec do pěny dostane do směsi vzduch, který omeletu při smažení nadzvedne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Nízký plamen rozhodne o výsledku
Sebelepší směs přijde vniveč, když to s teplotou přeženete. Na rozpálené pánvi bílek ztvrdne dřív, než se vůbec stačí nadzvednout, a zůstane vám gumová placka. Držte proto mírný až střední plamen a použijte nepřilnavou pánev, kterou jen lehce potřete máslem. Roli hraje i její velikost. Čím užší pánev zvolíte, tím se hmota nemá kam roztéct a povyroste do výšky. Na dvě vejce se hodí malý průměr kolem šestnácti centimetrů.
Hotovou ji poznáte podle spodní strany, která už drží pevně, zatímco vršek se ještě leskne a je na dotek vláčný. Působí to, jako by jí do dokončení chyběla minuta, jenže právě teď ji složte napůl a přendejte na talíř. Během krátkého odpočinku se bublinky uvnitř urovnají a omeleta zpevní do výsledného tvaru.
Když chcete omeletu jako obláček
Existuje ještě jeden stupeň navíc pro největší fajnšmekry. Postupujte přitom takto:
Přečtěte si také: Zapomeňte na mouku i vejce. Bramborové knedlíky drží tvar díky 1 přísadě, kterou má doma každá kuchařka ze školní jídelny Nejdřív pečlivě oddělte žloutky od bílků. Bílky ušlehejte s malým množstvím soli, dokud z nich nevznikne pevná, hustá pěna. Sůl pomáhá, aby sníh lépe držel. Vyšlehaný sníh přidávejte ke žloutkům po menších dávkách a vmíchávejte ho zlehka, tahy odspodu nahoru, ať v hmotě zůstane co nejvíc nabraného vzduchu. Takto vzdušnou směs opékejte co nejmírněji a pánev na chvíli zakryjte pokličkou, aby se propekla i svrchní vrstva.
Tomuhle nejvzdušnějšímu provedení se říká suflé omeleta a je ze všech verzí vůbec nejvyšší. Kvůli křehké struktuře po ní sáhněte hned, protože ohřátím přijde o většinu své lehkosti.
Zdroje: https://eshop.amylon.cz/kyprici-prasek-12-g-bez-lepku–bezfosfatovy/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyp%C5%99ic%C3%AD_pr%C3%A1%C5%A1ek, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/vajecna-omeleta-recept/, https://tchiboblog.cz/jak-na-omeletu/, https://www.toprecepty.cz/clanky/9049-dokonale-nadychana-a-vlacna-omeleta-potesi-i-narocne-gurmany-s-temito-triky-se-vzdy-povede-na-jednicku/, https://extrafit.cz/jak-udelat-nadychanou-omeletu-kuchari-odhalili-trik-ktery-funguje-na-100/