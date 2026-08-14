Konec prasklým rajčatům. Profesionální zahradníci používají geniálně jednoduchý trik

Srpnové vedro střídají prudké bouřky a vaše rajčata náhle vypadají, jako by je někdo rozřízl nožem. Trhliny ve slupce způsobuje fyziologická porucha, která nemá nic společného s plísněmi ani škůdci. Problém nastává ve chvíli, kdy rostlina po delším suchu dostane náhlý příval vody – ať už ji zalijete vy, nebo přijde letní liják.
Dužina uvnitř plodu začne prudce bobtnat a zvětšovat svůj objem, zatímco slupka už ztratila pružnost a nedokáže tak rychle reagovat. Výsledek? Povrch povolí a rajče se rozpraskne. Nejvíce postižené bývají plody v závěrečné fázi zrání, kdy je slupka nejméně elastická.
Kdy ještě můžete prasklé rajče zachránit
Objevíte-li na plodu čerstvou trhlinu, nemusíte ho automaticky házet do kompostu. Pokud je rajče pevné, příjemně voní a v prasklině se neusadila plíseň nebo hmyz, klidně ho skliďte, opláchněte a zpracujte. Klíčem je rychlost – porušený povrch už dužinu nechrání před vnějšími vlivy.
Využitelné plody: Čerstvé nebo již zaschlé praskliny s pevnou dužinou a bez známek plísně jsou zcela v pořádku. Ideální do salátů, leča nebo rajské omáčky.
Plody na vyhození: Hluboká mokvající trhlina, zápach, měkká konzistence nebo vytékající tekutina – to vše jsou signály, že rajče patří do koše.
Pozor na zavařování: Poškozená rajčata nikdy nezavařujte. Otlaky a trhliny jsou ideální vstupní branou pro mikroorganismy, které mohou znehodnotit celou sklenici.
Rozhodně nenechávejte popraskané plody viset na rostlině několik dní v naději, že se situace zlepší. Otevřené rány rychle kolonizují houby a bakterie, takže je mnohem lepší rajčata okamžitě sklidit a tepelně zpracovat – třeba je upéct na omáčku.
Rovnoměrná vlhkost je základ
Cílem není zalévat ve vedrech čím dál víc, ale udržet co nejstabilnější vlhkost půdy. Půda by se neměla neustále měnit z prachu na bláto – právě tyto extrémy jsou tím hlavním spouštěčem praskání.
Zalévejte ke kořenům: Vodu dávkujte pomalu a důkladně přímo ke kořenové zóně, ne pouze krátce na povrch. Ideální je zalévat brzy ráno – voda se stihne vstřebat dříve, než nastanou odpolední pařáky, a rostlina nezažije takový teplotní šok jako při zalévání studenou vodou během horkého dne.
Sledujte podmínky: Rostliny pěstované v nádobách vysychají v horku podstatně rychleji než ty ve volném záhonu. Pokud máte rajčata v květináčích, kontrolujte vlhkost substrátu častěji.
Mulčujte: Použijte několikacentimetrovou vrstvu mulče ze slámy, listí nebo chemicky neošetřené trávy. Mulč zpomaluje odpařování vody a kořeny díky němu nezažívají tak prudké výkyvy vlhkosti ani teploty.
Ani ten nejpečlivější zahrádkář ale neporučí srpnovému dešti. K praskání přispívá kombinace vysokých teplot, nadbytku vody a rychlého růstu. Riziko navíc zvyšuje přehnané hnojení dusíkem, které podporuje bujný růst na úkor pevnosti pletiv.
Vybírejte odolnější odrůdy a sklízejte včas
Obecně bývají náchylnější starší a velkoplodé odrůdy, zatímco modernější hybridy mají slupku pevnější a odolnější vůči mechanickému namáhání. Při nákupu osiva na příští sezónu se proto vyplatí vybírat odrůdy označené jako odolné proti praskání.
Užitečný trik na závěr: Pokud víte, že po delším suchu přichází vydatný déšť, sklidit můžete i téměř zralá rajčata. Plody, které už dosáhly své plné velikosti a začínají měnit barvu ze zelené na červenou či žlutou, bez problémů dozrají doma. Nechte je při pokojové teplotě – třeba na okenním parapetu – a nikdy ne v lednici. Chlad totiž proces zrání zcela zastaví a připraví plody o chuť.
Zdroje článku: ipm.missouri.edu, journals.ashs.org, vlasta.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová