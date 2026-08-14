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Samsung překvapivě přelije AI funkce do starších telefonů řady S. Nikdo nepočítal, že se to může stát

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Samsung začal s aktualizací One UI 8.5 přesouvat klíčové AI funkce z Galaxy S26 do loňské řady Galaxy S25, a to bez předchozího veřejného příslibu.
Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Silverblue

Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Silverblue

Zdroj: Uživatel Alvis Jean / Creative Commons / CC0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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