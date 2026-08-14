Samsung překvapivě přelije AI funkce do starších telefonů řady S. Nikdo nepočítal, že se to může stát

Když Samsung 25. února 2026 představil řadu Galaxy S26, prodával nové AI schopnosti jako jeden z hlavních důvodů k upgradu. Prověřování hovorů, úpravy fotek textovým zadáním, přesouvání objektů mezi snímky, stylizace fotografií, Creative Studio, chytřejší Bixby s odpověďmi z webu v reálném čase, to všechno mělo patřit výhradně nové generaci. Jenže 6. května 2026 Samsung spustil distribuci One UI 8.5 pro Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra a podstatnou část těchto novinek do nich skutečně „přelil“. Překvapení bylo o to větší, že ještě v dubnu žádný oficiální plán backportu nesliboval. Komunita na fórech Samsung Members měsíce řešila absenci nových funkcí, stěžovala si a tlačila na Samsung, který mlčel. Až příspěvek moderátora na komunitním fóru, který následně citovaly Android Headlines i Tech Advisor, naznačil, že se něco chystá. Nikdo ale nečekal tak široký balík funkcí.
Co přesně Galaxy S25 dostala
Z oficiálního changelogu One UI 8.5 pro Galaxy S25 vyplývá konkrétní seznam:
- Prověřování hovorů (Call Screening) – AI asistent zvedne neznámý hovor za vás a zobrazí přepis v reálném čase
- Úprava fotek textovým zadáním – stačí popsat, co chcete změnit
- Přesun objektů mezi fotkami a stylizace libovolného snímku
- Creative Studio – kontinuální generování obrázků bez průběžného ukládání
- Now Brief na zamykací obrazovce – personalizovaný přehled dne
- Vylepšený AI Select – chytřejší výběr obsahu na obrazovce
- Automatická detekce jazyka v Tlumočníku
- Nové Bixby – odpovědi z webu v reálném čase, kontextové chápání
V červnu 2026 Samsung na S25 doplnil ještě Priority Notifications a File Summaries, které v první stabilní vlně chyběly. Oficiální oznámení distribuce zároveň jmenuje i Galaxy S25 FE a řadu Galaxy S24, byť ne se zcela totožným balíkem funkcí.
Proč to nikdo nečekal
Formulace „nikdo nepočítal“ je titulková zkratka, ale opírá se o reálný stav. Beta One UI 8.5 pro řadu S25 běžela od 8. prosince 2025, neobvykle dlouhých pět měsíců, během nichž Samsung podle SamMobile vydal deset beta buildů. Přesto po celou dobu veřejně nepotvrdil, že S25 dostane pokročilé AI funkce ze S26. Ještě 9. dubna 2026 Samsung oficiálně mluvil hlavně o rozšíření beta programu na další zařízení, ne o přenosu „advanced Galaxy AI“.
Zahraniční komunita mezitím hlasitě protestovala. Stížnosti na fórech Samsung Members popisovaly frustraci majitelů S25, kteří si telefon koupili před necelým rokem a viděli, jak nová generace dostává funkce, o kterých se jim ani nesnilo. Zlom přišel až kolem 6.–7. dubna, kdy moderátor na komunitním fóru naznačil backport. Samsung veřejně žádný důvod nepublikoval, ale doložitelně se potkaly dvě linie: firemní strategie zpřístupnit AI širšímu počtu uživatelů a hlasitá zpětná vazba fanoušků.
Mimochodem, Samsung podobný krok udělal už v únoru 2024, kdy přes One UI 6.1 rozšířil Galaxy AI z řady S24 na S23, Z Fold5, Z Flip5 a Tab S9. Nejde tedy o bezprecedentní otočku, spíš o pokračování strategie, která ale u jednoročního odstupu mezi S25 a S26 působí výrazněji.
Co S25 nedostala a co v Česku nefunguje
Samsung z S25 a S26 neudělal totožné telefony. Nejviditelnější hardwarová exkluzivita patří S26 Ultra: Privacy Display závisí na fyzické vrstvě Flex Magic Pixel v displeji a softwarově jej přenést nelze. Priority Notifications a File Summaries sice nakonec na S25 dorazily, ale až o měsíc později, v červnové aktualizaci.
Pro české uživatele je podstatné, že řada funkcí má jazyková a regionální omezení. Podle oficiálního přehledu jazykové podpory Galaxy AI čeština funguje u Photo Assist, Creative Studio a Writing Assist. Naopak Now Brief, Now Nudge ani Call Screening češtinu v seznamu podporovaných jazyků nemají. Nové Bixby bylo při startu One UI 8.5 dostupné na vybraných trzích (Německo, Polsko, Velká Británie, USA) bez výslovné zmínky o Česku.
Samsung navíc v oficiálním oznámení distribuce upozorňuje, že základní Galaxy AI funkce jsou zdarma, ale „vylepšené“ AI funkce a funkce třetích stran mohou mít odlišné podmínky nebo být zpoplatněné.
Jak aktualizaci získat a aktivovat
Postup je přímočarý. V telefonu otevřete Nastavení → Aktualizace softwaru → Stáhnout a nainstalovat. Pokud se update nezobrazí, neznamená to chybu; Samsung sám upozorňuje, že načasování se liší podle trhu a modelu. Po instalaci ověříte verzi v Informacích o softwaru, kde by mělo být uvedeno One UI 8.5.
K aktivaci některých AI funkcí je nutné být přihlášený k účtu Samsung. Jednotlivé funkce pak najdete v Nastavení → Galaxy AI, kde lze přepínače kontrolovat a upravovat. U Prověřování hovorů vede cesta přes aplikaci Telefon → Další možnosti → Nastavení → Prověřování hovorů, kde vyberete jazyk a zapnete přepínač. Některé funkce běží na pozadí automaticky, jiné se vyvolávají přes ikonu Galaxy AI přímo v aplikacích.
Co to znamená pro majitele S25
Samsung aktualizací One UI 8.5 výrazně zmenšil softwarový odstup mezi Galaxy S25 a Galaxy S26. Skutečný rozdíl mezi generacemi se přesouvá k hardwarovým exkluzivitám typu Privacy Display, k regionálním omezením a k jazykové podpoře, tedy k věcem, které žádný update neopraví.
Pro majitele Galaxy S25 v Česku je zpráva dobrá, ale ne bezvýhradně. Fotografické AI nástroje a Creative Studio fungují v češtině, Call Screening a Now Brief zatím ne. Kdo si S25 koupil před rokem s obavou, že bude brzy zastaralý, dostal od Samsungu nečekaný argument, proč s upgradem počkat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman