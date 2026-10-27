Jemné buchtičky zalité sametovým šodó. Tradiční sladký oběd, který si můžete připravit i doma

Dukátové buchtičky se šodó klidně obstojí jako dezert, jenže u mě doma z nich většinou bývá rovnou sladký oběd. Takové obědy nedělám každý týden, to zase ne, ale když na ně dojde, buchtičky jsou vysoko v pořadí. Obvykle k nim stačí uvařit vydatnější polévku a je hotovo. Jen je dobré počítat s tím, že to není jídlo na uspěchané dopoledne. Kynuté těsto chce chvíli svého času. Když se ale povedou měkké buchtičky a k nim teplý vanilkový krém, u stolu bývá najednou docela ticho.
Na tomhle jídle je hezké, že jde v podstatě o poctivé
domácí buchty v malém provedení. Dobře upečené mají lehce zlatý vršek, uvnitř zůstanou nadýchané a po rozlomení voní máslem, vanilkou a trochu i nedělním obědem. U nás se dělají hlavně ve dnech, kdy se nikam nepospíchá. Po práci v úterý večer bych se do nich asi nepouštěla, a možná i proto si pořád drží zvláštní místo. Krém připravuji spíš jemný a hladký, aby buchtičky jen neutopil, ale pěkně mezi ně zatekl.
Můj tip: U kynutého těsta se nevyplácí spěch. A už vůbec není dobré sypat další mouku pokaždé, když se těsto trochu chytá prstů. Má být vláčné, ne tuhé. Když ho zahustíte příliš, po upečení už buchtičky nebudou tak měkké. Buchtičky s krémem a proč se jim říká se šodó
Doma se pro ně většinou říká
dukátové buchtičky se šodó, i když přesnější název by v mnoha případech byl prostě buchtičky s krémem. Původní šodó je podle popisu tohoto jídla teplá pěna ze žloutků a vína. Jenže česká domácí verze dnes obvykle stojí na vanilkovém krému. Název zůstal, protože v kuchyních se podobné věci drží dlouho. A nad plným talířem to stejně málokdo začne řešit do detailu. Recept na domácí dukátové buchtičky se šodó
Doba přípravy: 35 minut + kynutí Doba pečení: 18 minut Počet porcí: 4 až 6 porcí Celkový čas: zhruba 2 hodiny Ingredience pro přípravu
Buchtičky: 500 g hladké mouky 70 g cukru krupice 21 g čerstvého droždí 250 ml vlažného mléka 2 žloutky 80 g rozpuštěného másla 1 špetka soli 1 lžička vanilkového cukru 1 lžička citronové kůry 30 g másla na vymazání a potření
Vanilkový krém: 750 ml mléka 3 žloutky 70 g cukru krupice 1 vanilkový cukr 40 g kukuřičného škrobu 1 lžička pravého vanilkového extraktu nebo semínka z vanilkového lusku Postup přípravy krémových dukátových buchtiček
1. Do menší misky rozdrobte
droždí. Přidejte lžíci cukru, trochu vlažného mléka a lžíci mouky. Kvásek nechte asi 10 minut stát, až se na povrchu objeví pěna.
2. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku. Přidejte zbytek cukru, sůl, vanilkový cukr a citronovou kůru. Pak přijdou na řadu žloutky, vzešlý kvásek, zbytek mléka a nakonec rozpuštěné máslo.
3. Vypracujte hladké, pružné a vláčné
kynuté těsto. V ruce nebo v robotu mu dopřejte aspoň 8 až 10 minut. Když se trochu lepí na prsty nebo na hnětací hák, není to chyba. Mouku přisypávejte opravdu jen s mírou. Foto: Cooky.cz, Vypracoval ani těsto nechte kynout v teple asi hodinu.
4. Mísu zakryjte čistou utěrkou a dejte ji na teplé místo. Těsto nechte kynout přibližně
60 minut, dokud zhruba nezdvojnásobí objem.
5. Pekáček vymažte
máslem. Vykynuté těsto rozdělte na menší kousky. V cukrářské praxi se často dělají buchtičky o hmotnosti kolem 25 až 30 g, doma úplně stačí podobná velikost od oka. Z každého dílku vytvarujte hladkou kuličku.
6.
Buchtičky skládejte do pekáčku těsně vedle sebe. Každou lehce potřete rozpuštěným máslem, aby se po upečení lépe oddělovaly. V pekáčku je nechte ještě 20 až 25 minut dokynout. Foto: Cooky.cz, Z těsta vytvarujte kuličky a ukládejte na plech těsně vedle sebe.
7. Troubu předehřejte na
180 °C. Buchtičky pečte zhruba 15 až 20 minut, až budou mít pěkně zlatý povrch. U běžného domácího pekáčku tahle doba většinou odpovídá. Foto: Cooky.cz, Buchtičky upečte dozlatova. Mezitím připravte vanilkový krém
8. V hrnci zahřejte většinu mléka s cukrem a vanilkou. Ve zbylém mléce rozmíchejte
žloutky a kukuřičný škrob, ideálně bez hrudek.
9. Jakmile je mléko horké, vlijte do něj škrobovou směs a míchejte. Vařte na mírném ohni, dokud krém nezhoustne. Měl by zůstat hladký, teplý a tekutější než klasický pudink. Kdyby zhoustl příliš, nařeďte ho trochou horkého mléka.
10. Upečené
dukátové buchtičky nechte jen krátce zchladnout a potom je opatrně oddělte. Na talíř patří ještě teplé, přelité vanilkovým krémem. Pokud něco zbude, buchtičky zakryjte a nechte do druhého dne. Krém uložte zvlášť do lednice a před dalším podáváním ho pomalu ohřejte. Rady na co si dát pozor, aby byly buchtičky opravdu měkké Pro jemnější těsto ho po prvním spojení surovin nechte 10 minut odpočinout. Teprve potom ho pořádně propracujte. Krém míchejte metličkou důkladně, hlavně u dna hrnce. Tam se dokáže chytit během chvilky a připálená chuť se pak maskuje špatně. Nejlepší jsou buchtičky v den upečení. Druhý den jim pomůže krátké ohřátí v mikrovlnce nebo v troubě pod poklopem či alobalem.
Nejčastější chyba je úplně obyčejná: do těsta se přidá moc mouky. Při tvarování je to pohodlnější, těsto se tolik nelepí a nechová se tak neposedně, jenže hotové buchtičky pak bývají hutnější.
Vláčnější těsto po upečení udělá měkkou střídku, kvůli které mají dukátové buchtičky smysl. Pomáhá i potření kuliček máslem, nejen nahoře, ale pokud možno také po stranách.
Meruňkové i jahodové kynuté knedlíky v jednom tahu: Tradiční sladké jídlo, které má pořád své místo
Sladký knedlík z Alp s vanilkovým krémem: Jemný dezert i hlavní jídlo