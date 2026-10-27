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Jemné buchtičky zalité sametovým šodó. Tradiční sladký oběd, který si můžete připravit i doma

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Jedno z nejoblíbenějších sladkých jídel u nás doma, ale dělám ho spíš svátečně než každý týden. Dukátové buchtičky se šodó chtějí trochu času, jenže odměnou jsou měkké kynuté buchtičky a teplý vanilkový krém, kvůli kterému se u stolu na chvíli úplně ztiší i ti největší mluvkové.
Obrázek k receptu s názvem Jinak už je nedělám: Dukátové buchtičky se šodó jsou krásně nadýchané a šodó jemné jako samet

Obrázek k receptu s názvem Jinak už je nedělám: Dukátové buchtičky se šodó jsou krásně nadýchané a šodó jemné jako samet

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Jinak už je nedělám: Dukátové buchtičky se šodó jsou krásně nadýchané a šodó jemné jako samet
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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