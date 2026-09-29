Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Meruňkové i jahodové kynuté knedlíky v jednom tahu: Tradiční sladké jídlo, které má pořád své místo

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když se doma objeví meruňky a jahody najednou, bývá u nás o obědě rozhodnuto. Tyhle kynuté ovocné knedlíky dělám hlavně v létě, protože jsou syté, voňavé a přitom z obyčejných surovin. Nejvíc se mi osvědčilo vaření v páře, při kterém těsto krásně naskočí a knedlíky zůstanou měkké i druhý den.
Obrázek k receptu s názvem Letní hit: kynuté ovocné knedlíky s meruňkami i jahodami, po kterých se u stolu vždy jen zapráší

Obrázek k receptu s názvem Letní hit: kynuté ovocné knedlíky s meruňkami i jahodami, po kterých se u stolu vždy jen zapráší

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem: Letní hit: kynuté ovocné knedlíky s meruňkami i jahodami, po kterých se u stolu vždy jen zapráší
Reklama
Další články z Cooky.cz
Tvarohové šátečky nejsou žádné suchary: Křehké pečivo s voňavou náplní, které nemá konkurenci
Tvarohové šátečky nejsou žádné suchary: Křehké pečivo s voňavou náplní, které nemá konkurenci
Pivní housky ze špaldové mouky s nivou a slunečnicovými semínky: Voňavé domácí pečivo s výraznou chutí
Pivní housky ze špaldové mouky s nivou a slunečnicovými semínky: Voňavé domácí pečivo s výraznou chutí

Vyzkoušejte vynikající pivní housky s nivou a slunečnicovými semínky podle receptu z pořadu Buchty po ránu!...

Londýnské řezy s mandlovým sněhem. Klasika, která na plechu nevydrží ani den
Londýnské řezy s mandlovým sněhem. Klasika, která na plechu nevydrží ani den

Londýnské řezy jsou pro mě jeden z těch dezertů, které vypadají nenápadně, ale na první sousto vás...

Geniální způsob skladování jablek: Hotovo máte doslova za pár minut a úroda vydrží čerstvá po celý rok
Geniální způsob skladování jablek: Hotovo máte doslova za pár minut a úroda vydrží čerstvá po celý rok

Zavařování celých jablek v cukrovém nálevu s kyselinou citronovou. Jednoduchý recept, který zachová chuť i...

Retro kvíz o stravovacích zařízeních za socialismu: Pamětníci si s 10 otázkami poradí levou zadní
Retro kvíz o stravovacích zařízeních za socialismu: Pamětníci si s 10 otázkami poradí levou zadní

Nevrlá obsluha, guláš za šest korun a pivo čepované pod míru. Stravovací zařízení v socialistickém...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.