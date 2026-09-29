Meruňkové i jahodové kynuté knedlíky v jednom tahu: Tradiční sladké jídlo, které má pořád své místo

Když se sejdou jahody s meruňkami, člověka to doma snadno sláká ke kynutému těstu. Tyhle kynuté dělám nejčastěji v létě. Jsou syté, voní po ovoci a není na nich nic složitého ani vzácného. Nejvíc se mi u nich osvědčilo ovocné knedlíky vaření v páře. Těsto pěkně naskočí a knedlíky nezatuhnou ani druhý den.
Část plním
meruňkami, část jahodami. Talíř pak nevypadá tak jednotvárně a každý si vybere. U nás mizí rychle, hlavně když na ně hned po vytažení přijde rozpuštěné máslo. Když má být sladký oběd trochu slavnostnější, přidám ještě trochu smetany ke šlehání. V tu chvíli je to hlavní jídlo i najednou. dezert
Můj tip zní: Pokud děláte knedlíky v páře v hrnci nebo v multifunkčním přístroji, zkuste je dát na pařáček už za studena. Pokládám je na pečicí papír, spustím program pára a během nahřívání ještě samy dokynou. Nemusí čekat zvlášť na lince a výsledek bývá lehký, ne mokrý a těžký. Recept na kynuté ovocné knedlíky
Z uvedené dávky jsem udělala
13 knedlíků, některé s meruňkami a zbytek s jahodami.
Doba přípravy: přibližně 60 minut Kynutí těsta: asi 45 minut Vaření v páře: 15 minut Počet porcí: 13 knedlíků Ingredience pro přípravu 250 g polohrubé mouky 250 g hladké mouky 250 ml mléka 2 lžíce cukru 20 g čerstvého droždí 2 menší vejce 1/2 lžičky soli 70 g změklého másla 70 g sádla 6 až 7 kusů meruněk podle velikosti 6 až 8 kusů větších jahod na podávání rozpuštěné máslo, cukr, tvaroh nebo smetana ke šlehání Postup přípravy domácích ovocných knedlíků z kynutého těsta
1. Do malé misky rozdrobte
droždí. Přidejte trochu vlažného mléka, špetku cukru a lžíci mouky. Zamíchejte a nechte vzejít kvásek, obvykle mu stačí zhruba 10 minut.
2. Do větší mísy dejte obě
mouky, zbytek cukru, sůl, vejce, změklé máslo, sádlo, zbylé mléko a vzešlý kvásek. Vypracujte hladké měkké těsto. Když se zdá moc tuhé, přilijte ještě trochu mléka, ale opravdu po malých dávkách.
3. Těsto přikryjte a nechte kynout na teplém místě asi
45 minut. Mělo by narůst zhruba na dvojnásobek. Když se tenhle krok uspěchá, knedlíky pak bývají zbytečně hutné. Mezitím si připravte ovoce
4.
Meruňky vypeckujte a podle velikosti je nechte v půlkách. Jahody očistěte, osušte a větší kusy klidně překrojte, aby se do těsta balily bez zápasení.
Tvarohové knedlíky s meruňkami jsou letní favorit, který si zamilujete po prvním soustu: Vyzkoušejte švestky i jiné ovoce ze zahrádky
5. Vykynuté
těsto přendejte na lehce pomoučený vál a rozdělte ho na 13 dílů. Každý kousek prsty roztlačte na placičku, doprostřed dejte ovoce a pečlivě zabalte. Spoj pořádně přimáčkněte, ať nikde nezůstane skulina.
6. Při klasickém vaření můžete hotové
knedlíky nechat ještě asi 10 minut stát a lehce dokynout. Při napařování od studeného startu je už zvlášť na lince nenechávám.
7. Do nádoby na vaření v páře položte
pečicí papír a knedlíky na něj rozložte s menšími rozestupy. Vařím je v MH Tesla M80 na program pára 15 minut a dávám je nad studenou vodu. Tahle dávka se vešla nadvakrát, nejdřív 7 kusů, potom 6 kusů. Foto: Cooky.cz, Knedlíky dejte na pečící papír nad studenou vodu.
8. Během zahřívání
těsto ještě naběhne. Než začne samotné odpočítávání programu, knedlíky už bývají pěkně nafouknuté. V tu chvíli se dá celkem poznat, že nezůstanou sražené. Foto: Cooky.cz, Během nahřívání těsto ještě naběhne.
9. Po dovaření je opatrně vyndejte a hned potřete nebo přelijte
rozpuštěným máslem. Povrch neoschne, zůstane jemný a knedlíky se nebudou tolik lepit k sobě. Foto: Cooky.cz, Po dovaření knedlíky polijte rozpuštěným máslem.
10. Podávejte je teplé, posypané
cukrem, s nastrouhaným tvarohem nebo s trochou smetany ke šlehání. Pokud nějaké zbydou, dejte je do chladu a druhý den je krátce prohřejte v páře, případně v mikrovlnce pod pokličkou. Meruňka a jahody v knedlících hrají každá trochu jinak Jahody pouštějí víc šťávy než meruňky, proto je do těsta balte pečlivě a spoj opravdu dobře zamačkejte. Při vaření v páře nechte mezi knedlíky prostor. Zvětší se víc, než by se podle syrových kousků zdálo. Nejlepší jsou hned po uvaření, ale když je potřete máslem, zůstanou měkké i do druhého dne. Na ovocných knedlících je příjemné, že se přizpůsobí sezoně. V létě přijdou jahody a meruňky, později švestky nebo borůvky. Dobře zadělané kynuté těsto zvládne všechny tyhle obměny a pořád chutná obyčejně domácky, bez velkého vylepšování.
Švestkové knedlíky, které se nelepí ani nerozpadají, podle osvědčeného receptu
Blbouny s tvarohem vás přesvědčí, že i hravý název může patřit poctivému sladkému jídlu