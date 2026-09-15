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Sladký knedlík z Alp s vanilkovým krémem: Jemný dezert i hlavní jídlo

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Když chci upéct nebo uvařit něco, co působí slavnostně, ale přitom zůstává poctivě domácí, sáhnu po alpském sladkém knedlíku. Je to velký kynutý knedlík plněný povidly, podávaný s vanilkovým krémem a mákem s cukrem, a právě tahle kombinace z něj dělá sytý dezert, který se hodí i jako víkendový oběd.
Obrázek k receptu na Alpský sladký knedlík s vanilkovým krémem: Jemný dezert s horským kouzlem, který se hodí ke kávě i jako sladký víkendový oběd

Obrázek k receptu na Alpský sladký knedlík s vanilkovým krémem: Jemný dezert s horským kouzlem, který se hodí ke kávě i jako sladký víkendový oběd

Zdroj: Zdroj: se souhlasem Dobré recepty od Agi, Recept na Alpský sladký knedlík s vanilkovým krémem: Jemný dezert s horským kouzlem, který se hodí ke kávě i jako sladký víkendový oběd
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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