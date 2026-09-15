Sladký knedlík z Alp s vanilkovým krémem: Jemný dezert i hlavní jídlo

Z dětství si vybavuji hodně podobné pařené knedlíky, jen byly menší a na talíři nekončily s vanilkovým krémem. Dával se na ně mák, někdy čokoládová poleva, jindy ořechy. Alpský knedlík je proti nim pořádný kus, měkký, uvnitř schovává švestková povidla a přes vršek se lije štědrá porce vanilkového krému. Líbí se mi na něm hlavně ta proměna: z úplně obyčejného kynutého těsta je najednou dezert, který na talíři vypadá skoro slavnostně. Přitom na něm není nic nedostupného ani zbytečně drahého.
V
domácí kuchyni má tenhle recept trochu jinou pozici než běžné moučníky. Není to buchta, kterou člověk jen tak odkrojí ke kávě, když projde kolem linky. Tenhle knedlík chce hluboký talíř, krém, mák navrch a chvíli klidu. Těsto je jemné díky máslu, vejci, žloutku a citronové kůře, mu dají hutnější chuť a mák s cukrem to celé vrátí do dobře známé středoevropské polohy. povidla
Jedna drobnost z kuchyně: Povidla před plněním promíchejte s 1 lžící rumu. Náplň se trochu povolí, lépe se nabírá lžící a v hotovém knedlíku není tak těžká. Recept na poctivý alpský sladký knedlík s vanilkovým krémem
Paření: 13-15 minut Počet porcí: 8 knedlíků Ingredience, které budeme potřebovat
Kvásek: 50 ml vody 24 g čerstvého droždí 2 lžičky cukru 1 lžíce mouky
Těsto: 400 g polohrubé mouky 100 g hladké mouky 250 ml mléka 50 g cukru 50 g másla 2 lžičky vanilínového cukru 1 lžička soli 1 celé vejce 1 žloutek kůra z 1 citronu
Náplň: 200 g švestkových povidel 1 lžíce rumu
Vanilkový krém: 300 ml mléka 250 ml smetany ke šlehání 33 % 1 balíček vanilinového cukru 2 žloutky 1 lžíce Zlatého klasu
Na dokončení: 4-5 lžic mletého máku 2-3 lžíce moučkového cukru 1 lžíce rozpuštěného másla na potření Postup přípravy lahodného alpského knedlíku s vanilkovým krémem
1. Začněte
kváskem. Do misky nalijte 50 ml vody, rozdrobte do ní droždí, přisypte 2 lžičky cukru a 1 lžíci mouky. Jen krátce promíchejte a nechte zhruba 10 minut stát, až se směs probudí a začne pěnit.
2. Mezitím si ohřejte
mléko. Stačí vlažné, horké být nesmí. Rozpusťte v něm máslo s cukrem a nechte směs chvíli stát, aby pak droždí nedostalo zbytečný teplotní šok.
3. Do větší mísy nasypte
polohrubou mouku i hladkou mouku. Přidejte sůl, vanilínový cukr a najemno nastrouhanou citronovou kůru. Citron vypadá jako maličkost, ale v kynutém těstě udělá překvapivě hodně.
4. Do vlažného mléka zašlehejte
1 celé vejce a 1 žloutek. K mouce pak přilijte kvásek i mléčnou směs a vypracujte hladké těsto. Ručně nebo v robotu mu dopřejte asi 10 minut hnětení.
5. Hotové
kynuté těsto přikryjte a nechte kynout přibližně 50 minut. Má viditelně nabýt, změknout a na dotek být pružné, ne tuhé a těžké. Zdroj: se souhlasem Dobré recepty od Agi, Těsto vypracujeme a necháme kynout. Během kynutí připravte vanilkový krém
6. Do kastrůlku nalijte
300 ml mléka a 250 ml smetany, přidejte vanilinový cukr, 2 žloutky a 1 lžíci Zlatého klasu. Za stálého míchání vařte asi 3 minuty, dokud krém lehce nezhoustne. Zdroj: se souhlasem Dobré recepty od Agi, Během kynutí si připravíme vanilkový krém.
7. V menší misce rozmíchejte
švestková povidla s 1 lžící rumu. Budou hladší a při plnění se s nimi pracuje o poznání lépe.
8. Vykynuté těsto vyklopte na lehce pomoučené prkno a rozdělte na
8 stejných kusů. Každý kousek stočte do koule, přikryjte utěrkou a nechte ještě 10 minut odpočinout. Zdroj: se souhlasem Dobré recepty od Agi, Vykynuté těsto rozdělíme na 8 koulí a necháme ještě kynout.
9. Jednotlivé koule zlehka rozmáčkněte, doprostřed dejte
1 lžíci povidel a těsto pevně uzavřete. Spoj pořádně stiskněte. Povidla si při paření umí najít i škvíru, která na první pohled skoro není vidět.
10. Naplněné
knedlíky nechte pod utěrkou kynout dalších 30 minut. Tady se zkracování času moc nevyplácí. Když se uspěchá kynutí, bývají knedlíky hutnější.
11. Spodní stranu každého knedlíku potřete
rozpuštěným máslem a položte je do napařovací nádoby nebo na vložku do hrnce. Přiklopte a pařte 13–15 minut. Poklici během vaření raději nezvedejte, i když to láká. Zdroj: se souhlasem Dobré recepty od Agi, Knedlíky paříme přikryté a v průběhu paření neodkrýváme.
12. Smíchejte
mletý mák s moučkovým cukrem. Hotové knedlíky podávejte hned, přelité teplým vanilkovým krémem a posypané makovou směsí. Nejlepší jsou čerstvé. Pokud přece jen nějaký zůstane, uložte ho do chladu a druhý den krátce ohřejte v páře nebo v mikrovlnce pod pokličkou. Zdroj: se souhlasem Dobré recepty od Agi, Nakonec posypeme makovou směsí. Rady a tipy domácí hospodyňky Když se těsto lepí víc, než je příjemné, podsypávejte jen lehce. Příliš mouky by knedlíky zbytečně udělalo hutnější. Krém nenechávejte dlouho prudce vařit. Jakmile zhoustne, stáhněte ho z plotny, jinak se může začít srážet. Proč se knedlík po uvaření někdy scvrkne?Většinou za tím bývá krátké kynutí nebo příliš brzy zvednutá poklice. U pařených knedlíků je lepší dát jim čas a do hrnce zbytečně nekoukat. Potření máslem: Máslo tady není jen pro chuť. Když jím potřete spodek knedlíků, méně se chytají k napařovací vložce a po uvaření se s nimi pracuje mnohem snadněji. P Krém před podáváním: Když vanilkový krém při čekání moc zhoustne, vmíchejte do něj lžíci horkého mléka. Rychle povolí a zase se bude dobře nalévat.
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