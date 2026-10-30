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Je Halloween opravdu pohanský? A proč nás tak rozčiluje?

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Halloween zakořenil v anglosaském prostředí a dostal se i k nám. Obviňovat ho z podporování pohanství dnes neobstojí: jeho sekulární podoba je určená hlavně rodinám s dětmi. Symbol světla na…
Je Halloween opravdu pohanský? A proč nás tak rozčiluje?

Je Halloween opravdu pohanský? A proč nás tak rozčiluje?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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