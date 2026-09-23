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Jaký pohon si vybrat podle toho, jak jezdíte

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Nejlepší palivo neexistuje. Existuje pouze nejlepší soulad mezi autem a vašimi trasami. Výběr pohonu se často mění v ideologickou hádku. Benzín proti elektromobilu, nafta proti hybridu, PHEV proti plně…
Jaký pohon si vybrat podle toho, jak jezdíte

Jaký pohon si vybrat podle toho, jak jezdíte

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