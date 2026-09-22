Pár kapek alkoholu na nálepku a sleze sama. Většina lidí ale drhne nožem a škrábe sklo, které už nikdy nebude hladké

Pár kapek alkoholu na nálepku a sleze sama. Většina lidí ale drhne nožem a škrábe sklo, které už nikdy nebude hladkéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jak odstranit nálepku z nádobí, aby nezůstala žádná stopa
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Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →
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