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Aréna pro běžkaře v Jeseníkách: projekt u Rejvízu podpoří kraj 9 miliony

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Sdružení cestovního ruchu Jeseníky plánuje v okolí Rejvízu vybudovat arénu s tratěmi pro běžecké lyžování. Specializované středisko za přibližně 12 milionů korun má zvýšit atraktivitu oblasti pro vyznavače zimních sportů. Olomoucký kraj schválil dotační podporu na úrovni 9 milionů.
Aréna pro běžkaře v Jeseníkách: projekt u Rejvízu podpoří kraj 9 miliony

Aréna pro běžkaře v Jeseníkách: projekt u Rejvízu podpoří kraj 9 miliony

Zdroj: Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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