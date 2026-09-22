Aréna pro běžkaře v Jeseníkách: projekt u Rejvízu podpoří kraj 9 miliony

Arénu s tratěmi pro běžkaře plánuje do listopadu 2028 vybudovat v okolí Rejvízu v Jeseníkách nezisková organizace Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu. Podle sdružení půjde o první specializované středisko tohoto druhu v Jeseníkách.
Areál pro běžecké lyžování v Rejvízu podle hejtmanství posílí cestovní ruch v horském regionu, který je na příjmech z turistiky závislý. Díky zasněžování středisko nabídne stabilnější podmínky pro zimní sporty v Jeseníkách, kde lyžařskou sezonu v posledních letech negativně ovlivňují mírné zimy.
„Aréna bude zaměřena především na běžecké lyžování. Cílem je v klimaticky a výškově vhodné lokalitě vytvořit areál vybavený potřebnou infrastrukturou a technologií pro technické zasněžování tak, abychom byli schopni nabídnout co největší jistotu sněhu ideálně od prosince do dubna,“ řekl ředitel organizace Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu Tomáš Rak.
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Plánovaný areál je určený obyvatelům regionu i návštěvníkům, kteří do hor přijíždějí za běžeckým lyžováním a dalšími zimními aktivitami. „Současně počítáme s jeho využitím místními sportovními kluby a také jako tréninkového zázemí pro sportovní kluby z České republiky i zahraničí,“ uvedl Rak.
Odborníci nyní připravují parametry běžeckých tratí. „Naším cílem je, aby výsledná podoba tratí umožňovala nejen rekreační a tréninkové využití, ale svými parametry vytvářela předpoklady také pro pořádání závodů na vysoké sportovní úrovni,“ podotkl Rak. Při přípravě arény vychází sdružení ze zkušeností s obdobnými běžeckými areály ve Vrchlabí či Jihlavě.
Horskou osadu Rejvíz v nadmořské výšce zhruba 780 metrů nad mořem vybralo sdružení pro projekt kvůli stabilním sněhovým podmínkám, které patří k nejlepším v Olomouckém kraji. Schválenou krajskou dotaci organizace použije na projektové a geodetické práce, stavební a zemní práce, vybudování rozvodů vody a elektřiny a také na pořízení mobilního osvětlení, kontejnerů, zasněžovací technologie, elektrocentrály a sněžného vozidla.