Ronaldinho v Trnavě odmítl kontakt se slovenskými legendami. Ďurica mu poslal dresy pro děti a nedostal zpět ani jeden

Sobota 19. září 2026, Trnava. Před hotelem, kde bydlí brazilská výprava, stojí hlouček dětí v žlutozelených dresech. Čekají na úsměv, podpis, cokoli. Ján Ďurica, bývalý slovenský reprezentant, posílá přes prostředníka dovnitř několik dětských dresů k podpisu. Nevrátí se ani jeden. Ronaldinho mezitím sedí v samostatné šatně za bezpečnostním kordonem a po zápase pronese před novináři čtyři slova, než zmizí. Příběh, který vypadá jako osobní urážka, je ve skutečnosti obchodní model.
Show za miliony, kontakt za příplatek
Ronaldinho Show Slovakia 2026 nebyla charitativní exhibice ani nostalgická rozlučka. Byl to třídenní komerční event s večeří, zápasem brazilských a slovenských legend, afterparty a odstupňovanými balíčky pro každou peněženku. Běžná vstupenka opravňovala k tomu sedět na tribuně a dívat se. Nic víc.
Kdo chtěl víc, musel sáhnout hlouběji. Podle oficiálního webu R10 TEAM stál balíček Meet & Greet (osobní fotka, autogram a přístup do šatny) 3 000 eur bez DPH, tedy zhruba 75 000 Kč. Backstage Experience vyšel na 4 000 eur. A kdo toužil nastoupit na hřiště vedle Ronaldinha v rámci balíčku Play with Legends, zaplatil 9 000 eur. Blízkost ke hvězdě nebyla bonus. Byla produktem s vlastní cenou.
Čtyři slova a konec
Reportáž deníku Pravda popsala po zápase přísný režim: Ronaldinho měl vlastní šatnu oddělenou od zbytku obou týmů, kolem něj fungoval bezpečnostní perimetr a na tiskovou konferenci nedorazil. Novináři se ho nedočkali. Děti u hotelu také ne.
Na slovenské straně přitom nastoupily skutečné ikony: Miroslav Karhan, Ľubomír Moravčík, Martin Škrtel, Juraj Kucka, Ján Mucha, Filip Hološko, Erik Jendrišek nebo právě Ďurica. Žádný z veřejně dostupných zdrojů neuvádí, že by se s Ronaldinhem po zápase běžně potkali v kabině nebo u společného stolu. Přístup k němu prostě procházel přes jiný kanál, ten placený.
Ďuricova reakce bezprostředně po exhibici přitom překvapí. „Kéž by Ronaldinho chodil na Slovensko každý týden,“ řekl pro Trnavský hlas a ocenil Brazilcův dotek s míčem. O dresech pro děti ani slovo. Buď to v tu chvíli ještě neřešil, nebo to nechal na jindy.
Polsko jako varování, které nikdo nečetl
Trnavský scénář nepřišel z ničeho. Už v červnu 2025, na Ronaldinho Show v polském Chorzówě, čelil Brazilec veřejné kritice za totožné chování: vlastní šatna, izolace od spoluhráčů, odchod bez komunikace. Polská média psala o zklamání, fanoušci na sociálních sítích zuřili. A o patnáct měsíců později se totéž zopakovalo na Slovensku.
Vzorec je zřejmý. Nejde o jednorázový výstřelek ani o osobní konflikt se Slováky. Jde o produkční model, ve kterém je Ronaldinho hlavní atrakcí, a atrakce se nepotká s publikem zadarmo.
Pro srovnání: když Ľuboš Perniš v roce 2003 nastoupil za Púchov proti Barceloně, po zápase si s tehdy třiadvacetiletým Ronaldinhem normálně vyměnil dres přímo na trávníku. Bez prostředníka, bez VIP balíčku, bez bezpečnostního kordonu. Mezi tím okamžikem a trnavskou sobotou leží třiadvacet let a kompletní proměna toho, co exhibiční fotbal znamená.
Kdo prodává blízkost, prodává iluzi
Cléber Silva, muž, který pomáhal propojit brazilskou a slovenskou stranu akce, v podcastu Striedame! na ŠPORT.sk před akcí tvrdil, že Ronaldinho měl jedinou speciální podmínku: aby kolem akce byla samba a párty. Realita vypadala jinak; samba možná hrála, ale párty se odehrávala za zavřenými dveřmi s přísně filtrovaným přístupem.
Organizátoři akce (Mauricio dos Santos, Márcio Granados a Gabriel Zajdel) vybudovali produkt, který funguje právě díky tomu, že běžný fanoušek Ronaldinha nedostane. Kdyby se brazilská legenda po zápase procházela mezi tribunami a podepisovala dresy, nikdo by nezaplatil 75 000 Kč za Meet & Greet. Exkluzivita kontaktu je to, co drží cenovou architekturu pohromadě.
A právě tady se láme Ďuricův příběh s dresy. Pokud předání nešlo přes oficiálně dohodnutý VIP kanál, z pohledu produkce to nebyl oprávněný požadavek, byl to neohlášený pokus obejít systém, který celou show financuje. Že šlo o dresy pro děti, ne o byznysový networking, je detail, který dělá příběh lidsky bolestivý. Ale obchodně irelevantní.
Co z toho plyne pro příštího fanouška
Při podobných exhibicích platí jedno pravidlo, které si málokdo přečte v obchodních podmínkách: vstupenka je právo vidět show. Ne právo na podpis, fotku ani oční kontakt. Když slovenská reprezentace pořádala autogramiádu v roce 2024, organizátoři ze SFZ explicitně slíbili, že bez podpisu neodejde nikdo. Když OC Tehelko zvalo na Hamšíkovu rozlučku, v pozvánce stálo černé na bílém: přineste si dres, budete mít autogramiádu. V Trnavě nic takového v běžné vstupence nebylo.
Ronaldinho v sobotu 19. září odehrál exhibici, dal gól, předvedl pár triků a zmizel. Přesně to, za co byl zaplacený. Všechno ostatní (podpisy, dresy, dětské oči u hotelu) bylo mimo smlouvu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle