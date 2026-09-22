Vémola zaplatil kauci 15 milionů a nesmí vycestovat. Teď policie dopadla posledního prchajícího člena drogového gangu

Kauza Padrino má šest obviněných, desítky kilogramů kokainu a trasy vedoucí z Jižní Ameriky přes Nizozemsko do Británie, Česka i Ruska. Vémolovo jméno přitáhlo pozornost veřejnosti, ale příběh je širší, a zdaleka není u konce. Propuštění na kauci totiž neznamená očištění. Znamená jen to, že stát akceptoval finanční záruku místo cely. Obvinění trvá, vyšetřování pokračuje a hrozba trestu až osmnáct let odnětí svobody zůstává na stole.
Co je kauza Padrino a kdo v ní figuruje
Podle oficiální zprávy Národní protidrogové centrály šlo o mezinárodní síť pašující kokain ve velkém. Policie popsala minimálně 50 kilogramů zachycených v dubnu 2020 v Doveru, ukrytých v kamionu s hračkami. Další zásilka, 37 kilogramů, putovala v květnu téhož roku z Nizozemska do Velké Británie. Organizátor skupiny měl navíc přechovávat 34 kilogramů kokainu a chystat dovoz nejméně 120 kilogramů z Jižní Ameriky, z nichž část měla skončit v Česku.
Policie ve svých materiálech rozlišuje role. Organizátorem je podle anonymizovaného popisu muž, kterého média identifikují jako podnikatele Antonína Becka. Vémola v tomto schématu nevystupuje jako hlava skupiny, ale jako člověk, který měl logisticky koordinovat kamionové převozy a fungovat jako prostředník, podle policejního popisu ve spolupráci s cizincem označovaným jako Chris M. Vémola jakékoli zapojení popírá.
Celkem policie stíhá šest osob. Tři z nich, včetně Vémoly, jsou na svobodě po složení peněžité záruky. Organizátor a nově vydaný cizinec jsou ve vazbě. Jednomu dalšímu obviněnému byl proměněn podmíněný trest na výkon tříletého trestu.
Časová osa: od zadržení po dopadení posledního muže
Chronologie ukazuje, jak se kauza postupně uzavírala personálně, nikoli procesně:
- 23. prosince 2025 – kriminalisté zadrželi první trojici obviněných, mezi nimi Vémolu.
- 25. prosince 2025 – soud rozhodl o vazbě.
- 5. ledna 2026 – policie obvinila další dva muže.
- 19. ledna 2026 – Vémola propuštěn z vazby po složení záruky 15 milionů korun, se zákazem vycestování a dohledem.
- 31. března 2026 – státní zástupkyně zamítla Vémolovu stížnost proti obvinění.
- Únor 2026 – vydán evropský zatýkací rozkaz na posledního obviněného.
- Červenec 2026 – muž zadržen v Nizozemsku.
- 21. září 2026 – policejní eskorta ho dopravila do Prahy, obvodní soud rozhodl o vazbě.
Poslední obviněný je podle důvěryhodných zdrojů občan Severní Makedonie původem ze Skopje, s kontakty na jihoamerické kartely. Policie jeho jméno veřejně nezveřejnila. Oproti první vlně zadržení unikal zhruba sedm měsíců.
Patnáct milionů: hodně, ale ne rekord
Částka 15 milionů korun za kauci zní astronomicky. V českém kontextu jde skutečně o jednu z nejvyšších veřejně známých záruk, ale nikoli o rekord. Stejnou sumu skládal v roce 2025 Miroslav Jansta v kauze Motol, David Rath čelil kauci 14 milionů a historicky se připomíná i případ Tomáše Pitra. Nad tím vším ale vyčnívá kauce 150 milionů korun u Shahrama Abdullaha Zadeha.
Výše záruky se podle trestního řádu určuje podle majetkových poměrů obviněného, závažnosti činu a síly důvodů vazby. U Vémoly šlo primárně o útěkový důvod: člověk se sportovní kontakty po celém světě a prostředky k vycestování. Proto k záruce přibyl i zákaz opustit Česko a dohled.
Důležité je, co kauce není. Není to pokuta, není to trest a rozhodně to není „vykoupení se“. Je to náhrada vazby. Pokud by Vémola podmínky porušil (uprchl, skrýval se, bezdůvodně se nedostavil k úkonu), soud může rozhodnout o návratu do vazby a záruka může propadnout státu. Veřejně přitom není známo, kdo patnáct milionů skutečně složil. Zákon umožňuje, aby záruku poskytla i třetí osoba. Sám Vémola v červnu 2026 pro CNN Prima NEWS uvedl, že kauci „splácí“ a shání miliony, což naznačuje finanční tlak, ale konkrétní zdroj peněz nedokládá.
Co to znamená pro Vémolovu kariéru v kleci
Obvinění v mezinárodní drogové kauze automaticky neukončuje sportovní kariéru. Prakticky ji ale svazuje. Zákaz vycestování znamená, že Vémola nemůže bez souhlasu státní zástupkyně opustit Česko. V praxi obhajoba popsala, že žalobkyně už několik pracovních cest do zahraničí individuálně povolila.
Na webu organizace OKTAGON je Vémola veden pro zápas 26. září 2026 ve Frankfurtu. Zahraniční start tedy není vyloučený, ale funguje jako výjimka, nikoli jako automatické právo. Každý výjezd vyžaduje samostatné povolení. Vémola sám připustil, že návrat do klece zvažuje i kvůli finančním dopadům kauzy, splácení záruky a náklady na obhajobu nejsou zanedbatelné.
Kde kauza skutečně je
Dopadení posledního obviněného uzavřelo policejní pátrání. Všech šest stíhaných osob je nyní pod kontrolou českých orgánů. To ale neznamená, že se blíží soud. Na jaře 2026 policie stále čekala na zahraniční právní pomoc, zářijový převoz šestého muže ukazuje, že přípravné řízení se doplňovalo ještě v létě. Obžaloba ani termín hlavního líčení veřejně oznámeny nebyly.
Pro Vémolu to znamená jediné: zůstává jedním ze šesti obviněných v kauze s mezinárodním přesahem, s hrozícím trestem až osmnáct let. Patnáct milionů ho dostalo z cely. Z obvinění ho nedostalo nic.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta