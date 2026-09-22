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Vémola zaplatil kauci 15 milionů a nesmí vycestovat. Teď policie dopadla posledního prchajícího člena drogového gangu

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Dennívýzva
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Dva dny před Štědrým dnem 2025 vtrhli kriminalisté Národní protidrogové centrály do bytu Karlose Vémoly. O měsíc později odešel z vazby po složení patnáctimilionové záruky. A v září 2026 přistálo v Praze letadlo s posledním chybějícím článkem celé skládačky.
Vémola zaplatil kauci 15 milionů a nesmí vycestovat. Teď policie dopadla posledního prchajícího člena drogového gangu

Vémola zaplatil kauci 15 milionů a nesmí vycestovat. Teď policie dopadla posledního prchajícího člena drogového gangu

Zdroj: Oktagon MMA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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