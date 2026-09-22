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Bílé holubice, střílení obouruč a krvavý balet. Král akčních filmů John Woo slaví 80 let

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John Woo vstoupil na pole akčního filmu se svébytnou poetikou, která se formovala během desetiletí. Sám byl ovlivněn čínskou akční školou, japonskými samurajskými filmy a westerny, zároveň ovlivnil způsob, jakým se utvářel americký akční film. Filmař, jenž kombinuje drsné výjevy s čirou vizuální poezií, dnes slaví 80. narozeniny. Připomeňme si proto jeho největší akční nářezy.
Bílé holubice, střílení obouruč a krvavý balet. Král akčních filmů John Woo slaví 80 let

Bílé holubice, střílení obouruč a krvavý balet. Král akčních filmů John Woo slaví 80 let

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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