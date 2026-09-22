Bílé holubice, střílení obouruč a krvavý balet. Král akčních filmů John Woo slaví 80 let

John Woo vstoupil na pole akčního filmu se svébytnou poetikou, která se formovala během desetiletí. Sám byl ovlivněn čínskou akční školou, japonskými samurajskými filmy a westerny, zároveň ovlivnil způsob, jakým se utvářel americký akční film. Filmař, jenž kombinuje drsné výjevy s čirou vizuální poezií, dnes slaví 80. narozeniny. Připomeňme si proto jeho největší akční nářezy.
Než hrdinové Johna Woo stříleli ze dvou pistolí naráz, rozsekávali nepřátele dvěma meči naráz. Wuxia film Hao Xia, známý také pod anglickým názvem Last Hurrah for Chivalry, je příběhem dvou zabijáků, vydávajících se na společnou misi. Jak to u Wooových filmů bývá obvyklé, oba hrdinové jsou téměř mytické stylizované figury, až nadpozemsky schopní bojovníci, zároveň jsou to ale postavy schopné velkých emocí. Hao Xia je v jádru film o upřímném přátelství lidí, v jejichž světě se upřímná přátelství nepřipouštějí. Koneckonců Woo svět Hao Xia vystavěl nejen v rámci pravidel japonského samurajského filmu, zároveň se ve snímání akčních scén i budování postav inspiroval italskými westerny Sergia Leoneho.
Hao Xia je tak přístupný i západnímu divákovi, byť jej může občas mást dějovými odbočkami, střídáním perspektiv a docela dlouhé oddalování toho, kdo je vlastně protagonistou filmu. Jakmile narativní hra s perspektivou skončí, je divák odměněn primárně akčním příběhem dvou borců, vnikajících do sídla padoucha. Woo byl mistrem akce už v dobách šermířských děl. Akční scény ukazují pečlivou a dynamickou choreografii, přičemž cinkání ostří o sebe vytváří chytlavý rytmus ladící s jejich pohyby. Samotné souboje vypadají jako rytmizovaný tanec, což je forma, která vydržela i do jeho slavnějších kousků.
Melancholická akční gangsterka je jedním z filmů, které Johna Woo dostaly do širšího kinematografického povědomí. Příběh gangstera Ho (Ti Lung) vychází částečně z francouzských kriminálek, nejvíce připomene klasiku Dva muži ve městě. Ho je při jedné akci zrazen a uvězněn a po letech vězení se snaží žít jako řádný člověk. Chce si mimo jiné znovu získat respekt a lásku svého znesvářeného bratra Kita (Leslie Cheung), policejního inspektora. Zároveň Ho zjišťuje, že člověk, který jej zradil, nyní šéfuje jeho starému gangu a jeho bývalý parťák, kdysi prominentní mafián Mark Lee (Chow Yun-fat), je po zranění z naprosto kulervoucí přestřelky na samém společenském dně.
Příběh Hoa se pak napíná mezi dvěma bratrskými vztahy; ten s Kitem, který je hnacím motorem vyprávění, a ten s Markem, který oba muže zásadně polidšťuje a ukazuje je coby cítící figury. Hoa u organizovaného zločinu nedržely jen peníze, ale také osobní loajalita a pevné emocionální pouto. Stejně tak to vnímá Mark, jenž je stále u mafie a snaží se dostat Hoa zpět do akce. Kit je sžíraný vlastním konfliktem; na jednu stranu se cítí zrazený bratrem, k němuž dříve vzhlížel, a je loajální policii. Zároveň v něm stále doutná bratrská náklonnost. Nový boss, jenž je hlavním padouchem snímku, naopak všechny hodnoty, jako je čest a loajalita, otevřeně popírá. Každá z figur tak představuje spíše nositele hodnotového systému, jež se zároveň střetávají. Ho na konci udělá něco, čímž uzavře linky všech systémů.
Zároveň snímek proslul Wooovými pozdějšími trademarky. Přestřelky jsou inscenované jako balet provedený střelcem, který mění polohy mezi jednotlivými salvami. Samotný pohyb je rytmizovaný a stylizovaný. Woo zároveň snímá přestřelky podobně jako Sam Peckinpah; součástí rytmu je střih, střídá se zrychlený (střelec) a zpomalený (zasažený) pohyb, což dává přestřelce zásadní dynamiku. Úspěch filmu byl pak formálně určující pro další tvorbu Johna Woo, snímek se zároveň dočkal pokračování, prequelu a několika remaků.
Další spolupráce s Chow Yun-fatem, jehož hvězda začala po Lepším zítřku strmě stoupat, proběhla na legendárním akčním snímku. Killer opět našel inspiraci ve starých kriminálkách 70. let, zejména v poetice Martina Scorseseho a v pecce Jeana-Pierra Melvilleho Samuraj. Na rozdíl od chladné procedurálky však svého hrdinu zasadil do melodramatického akčního filmu, protože Woo se nevzdal své záliby vyprávět o velkých emocích a loajalitě. Zabiják Jeff je metodický a nelidsky výkonný, selhává ve chvíli, kdy mu cestu zastoupí emoce. Když při jedné zakázce nechtěně oslepí nevinnou zpěvačku, rozhodne se vydělat peníze na operaci jejích očí. Jeho nadřízení ale zároveň usoudili, že je čas se nepohodlného zabijáka zbavit.
Killer dotáhl k dokonalosti akční sekvence představené v Lepším zítřku a vypiloval estetiku později přezdívanou Heroic Bloodshed. Opulentní přestřelky s desítkami mrtvých jsou opojné a efektní, zároveň ale hlavně vytvářejí nástroj k vyprávění o hrdinovi, který sice dělá zavrženíhodnou práci, přitom ale žije podle pevného morálního kodexu. Také se tu opakuje typologie postav uvedená v Lepším zítřku i Hao Xia, kdy pistolníci/zabijáci žijí podle určitých hodnot, zatímco na špici organizace sedí člověk, pro něhož je čest neznámé slovo. Snímku se zároveň daří být akčním nářezem a také depresivním příběhem ze světa, kde postavy žijí podle důležitých morálních hodnot, ale okolní svět je nepřipouští. To podtrhuje samotný závěr filmu, který se vzpírá všem hollywoodským konvencím. V roce 2024 natočil John Woo pro Netflix remake.
Přátelství tematizuje i psychologické válečné drama. Navzdory brakově znějícímu českému názvu film sice obsahuje hodně přestřelek, přitom je ale smutným příběhem o tom, jak extrémní situace otřesou těmi nejpevnějšími vztahy. Ve variaci na Lovce jelenů utečou tři mladí přátelé před hongkongskou mafií do válkou zmítaného Vietnamu. Zde se zapletou do černého byznysu, prožijí ale tolik patálií s místními gangy i Vietcongem, že jejich přátelství utrpí těžké rány. Akce je jako vždy esteticky čistá a návyková, ve Wooově počinu ale slouží k vykreslení beznaděje a charakterových rozpadů.
Pro západního diváka o něco přístupnější akční film je o dost přímočařejší, co se týče parťáckého motivu, a také o něco hollywoodštější. Tequila (Chow Yun-fat) je drsný detektiv, s jednou bouchačkou superman a se dvěma bůh. Momentálně má problém s přítelkyní, šéfem a místní mafií. Tony (Tony Leung) je tajný agent nasazený v srdci oné mafie. Problém má hlavně se stresem, který práce v utajení obnáší. Chvilku trvá, než si oba policisté uvědomí, že stojí na stejné straně, a pak se v polovině zásadně změní typ vyprávění. Pátrání v ulicích a přestřelky ve skladech totiž nahradí snaha přežít v gangstery obsazené nemocnici, kde mají oba hrdinové oťukávání za sebou.
Teď musejí ukázat, že fungují jako tým v akci. To je krásně vidět na efektní sekvenci, natočené zdánlivě na jeden záběr, v níž se oba hrdinové vzájemně kryjí a choreograficky perfektně doplňují, a přitom se spolu stihnou pohádat. Téma přátelství a cti tentokrát není důležitější než akce, i když jsou tyto motivy ve filmu přítomné, místo toho se snímek snaží vrstvit stále efektnější akční sekvence. Snímek posloužil jako inspirace pro thriller Volavka, a to včetně některých přejatých dialogů. Ten se dočkal remaku Martina Scorseseho s názvem Skrytá identita.
V devadesátých letech začínal John Woo natáčet v Hollywoodu a přenášel do jeho konvencí svůj osobitý styl. Tulák Chance (Jean-Claude Van Damme) se nechá zoufalou ženou najmout na hledání jejího otce. Dostane se k organizaci, která bohatým klientům zprostředkovává hony na bezdomovce. Stylová variace na Nejnebezpečnější hru nestojí na emocionálním patosu jako Wooovy hongkongské počiny, ale na patosu vloženém do akce. Zpomalené záběry, prolínavý střih a opakování sekvencí vytvářejí působivý filmový obraz. Woo zároveň dokázal včlenit Van Dammeův bojový styl do své poetiky a jeho údery inscenovat ve zpomalovačkách do podobného rytmu jako své přestřelky. Film zároveň oživují stylizované postavy, jakými jsou dva hlavní padouši (Lance Henriksen a Arnold Vosloo), a práce s okázale westernovými motivy. Van Damme jako nadlidsky schopný Chance je přitom charismatickou figurou, která skvěle zapadá do akčního filmu devadesátých let.
Ve druhém americkém filmu Woo upravil ve své poetice něco, co pak bylo pro jeho americkou tvorbu typické. Zatímco v hongkongských snímcích dominoval motiv dvou přátel, jež váže těsné pouto a dává jim sílu postřílet společně hodně lidí, jeho americké filmy vykreslovaly zvláštní blízkost mezi protagonistou a antagonistou. Stojí na opačné straně, patologicky se vzájemně nenávidí a záporák je stále vyšinutý a teatrální, ta blízkost až těsnost je v těchto snímcích ale podobná. Láme se to v Operaci: Zlomený šíp, kde dva protihráči začínají jako kolegové a přátelé. Pak ale pilot Deakins (John Travolta) katapultuje svého parťáka Haleho (Christian Slater), aby ukradl jaderné hlavice na letounu, ve kterém zrovna letí. Hale musí svého bývalého kamaráda zastavit, než jeho byznys přeroste v katastrofu. Padouch Zlomeného šípu je obzvlášť charismatický, což je ostatně hlavně zásluhou Travoltova talentu.
Ten byl využit i pecce Tváří v tvář, kde ztvárnil velitele protiteroristické jednotky Seana Archera. Tomu se konečně podaří dopadnout teroristu Castora Troye (Nicolas Cage), jenž kdesi ukryl ničivou nálož. Protože po Archerově zásahu skončil v komatu, musí si Archer nechat našít jeho obličej a infiltrovat jeho skupinu. Nicméně Troy se nečekaně probudí, ukradne Archerův obličej a infiltruje jeho práci i rodinu. Thriller je plný perfektní a rychlé akce, zároveň otevírá otázku identity a téma sebenenávisti.
Archer je mučený vzpomínkou, kdy před Troyem nedokázal ochránit svého syna, a vidět padouchovu tvář v zrcadle je perfektní vyjádření jeho vlastní sebenenávisti. Situace je psychologicky tím nepříjemnější, že Troy s Archerovou tváří je podle všeho lepší šéf, manžel a otec, než byl Archer. Jejich závěrečný souboj je hlavně soubojem o vlastní identitu a lepší návrat do starého života. Zároveň je film zajímavým hereckým střetem Travolty a Cage. Oba extrémně přehrávají a vkládají dílu další úroveň kouzla.
Po úspěchu prvního Mission: Impossible čekali diváci asi ledasco, ale John Woo dokázal překvapit. Dvojka jela podle úplně jiných pravidel než první díl, především to byl ale hlavně americký film Johna Woo než druhý díl Mission: Impossible. Příběh, který byl dost bezostyšně převzatý z Hitchcockovy klasiky Pochybná žena, byl prakticky hlavně podkladem pro vztahový trojúhelník špiona Hunta (Tom Cruise), zlodějky Nyah (Thandie Newton) a bývalého agenta IMF Ambrose (Dougray Scott). Hunt a Ambrose mají mezi sebou přesně tu tenzi, jakou měli protihráči Wooových předchozích amerických filmů, zároveň v něm stejně jako v Tváří v tvář hraje roli otázka identity; Ambrose kdysi vystupoval v převleku za Hunta a sdílí s ním schopnosti, inteligenci i vášnivou lásku k Nyah.
Film přitom využívá Wooovy klasické výrazové prostředky; střílení obouruč, střídání pomalého a rychlého pohybu i opakování záběrové sekvence. Zároveň snímek vkládá mezi špionážní i fyzickou akci dost ticha. Postavy občas ponoří do dlouhých rozjímavých záběrů, v nichž nechává figury dýchat a prožívat okamžik. Zároveň tyto hloubavé momenty prokládá svou obvyklou naddimenzovanou akcí, takže výsledek není nudný, ale rozhodně je fascinující.
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Zdroje: Kinobox, Douglasovy poznámky, TV Tropes