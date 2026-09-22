Texaský masakr motorovou pilou 3D: Daddario chtěla odhalit hruď, Leatherface se izoloval a věk hrdinky nedával smysl

Texaský masakr motorovou pilou 3D, FOTO: Lionsgate / distr. Film+ Texaský masakr motorovou pilou 3D, FOTO: Lionsgate / distr. Film+ Texaský masakr motorovou pilou 3D, FOTO: Lionsgate / distr. Film+ Texaský masakr motorovou pilou 3D, FOTO: Lionsgate / distr. Film+ Texaský masakr motorovou pilou 3D, FOTO: Lionsgate / distr. Film+ Texaský masakr motorovou pilou 3D, FOTO: Lionsgate / distr. Film+ Texaský masakr motorovou pilou 3D, FOTO: Lionsgate / distr. Film+ Texaský masakr motorovou pilou 3D, FOTO: Lionsgate / distr. Film+ Texaský masakr motorovou pilou 3D, FOTO: Lionsgate / distr. Film+ Texaský masakr motorovou pilou 3D, FOTO: Lionsgate / distr. Film+
Horor Texaský masakr motorovou pilou 3D měl původně odstartovat zcela novou sérii z nemocničního prostředí. Tvůrci ale nakonec přepsali scénář a obsadili Alexandru Daddario, která před kamerou o své vlastní vůli nabídla zahození veškerého oblečení. Na place se k tomu odehrávaly podivné situace s izolovaným hercem v hlavní roli a výsledný sestřih nechtěně okořenily úsměvné matematické omyly. Odkaz zavražděné rodiny
Snímek z roku 2013 přímo navazuje na události původního filmu z roku 1974 a kompletně ignoruje veškerá další pokračování. Příběh sleduje mladou dívku Heather, která nečekaně zdědí rozlehlé sídlo po své babičce. Společně s partou kamarádů se vydává nemovitost prozkoumat, aniž by tušila o temném tajemství ukrytém v hlubokém sklepení. Po příjezdu do Texasu zjišťuje detaily o pochmurné minulosti rodiny Sawyerových.
Prvotní plán producentů přitom vypadal úplně jinak. Původně zamýšleli vytvořit zcela novou trilogii, jejíž první část se měla odehrávat výhradně v nemocničním prostředí. Tvůrci nakonec tento nápad zavrhli s odůvodněním, že by výsledek působil příliš hloupě.
Do projektu se naopak podařilo zapojit hned několik tváří z úplně prvního filmu. Před kameru se vrátil Gunnar Hansen v roli Bosse Sawyera i Marilyn Burns. Diváci si mohou všimnout také Johna Dugana, který si po letech zopakoval postavu dědečka.
Odhalená hruď a podivné dialogy
Představitelka hlavní role Alexandra Daddario si do té doby úzkostlivě hlídala, aby před kamerou nevystupovala nahá. Kvůli scéně, ve které je její postava spoutaná, herečka sama nabídla roztržení košile a úplné odhalení horní poloviny těla. Filmaři tuto iniciativu s díky odmítli jako zbytečnou. Štáb se spokojil se záběry na rozepnutou košili bez spodního prádla.
Daddario se při natáčení potýkala i s předepsanými dialogy.
„Připadalo mi to hrozně hloupé,“ postěžovala si herečka na repliku o bratránkovi v rozhovoru pro portál Collider. Producent ji následně uklidnil vysvětlením, že celý horor má zkrátka působit trochu nepatřičně.
Pro navození silných emocí využívala paměťové techniky. Po dlouhých natáčecích dnech se často vracela domů s pocity obrovské úzkosti, protože samu sebe přesvědčila o skutečném pronásledování. Roli jejího společníka ztvárnil zpěvák Trey Songz. Ten si prosadil malý osobní detail, když v pozadí scény s kulečníkem hraje jedna z jeho vlastních skutečných písní.
Izolace dvoumetrového hromotluka
Roli maskovaného muže s pilou získal Dan Yeager a se svými 198 centimetry se stal vůbec nejvyšším představitelem této postavy v historii celé značky. Během letní produkce se záměrně stranil zbytku hereckého obsazení. Ostatní kolegové díky této sociální izolaci pociťovali na place mnohem autentičtější strach, jelikož herce osobně vůbec neznali.
Natáčení probíhalo v letních měsících ve městě Shreveport a během úvodní scény s hořícím domem se teplota na place vyšplhala na úmorných 41 stupňů Celsia. Oheň navíc zčásti obstaraly počítačové efekty, které si vysloužily kritiku za velmi nepřirozený vzhled. Ve filmu se skrývá i jeden nečekaný odkaz na jinou populární sérii. Během scény z lunaparku proběhne záběrem postava v prasečí masce a typickém plášti ze ságy Saw.
Nepochopitelná matematika a zmatky v datování
Produkce si nedala příliš velkou práci s návazností děje a časovou osou. Úvodní přestřelka se odehrává v srpnu 1973, kdy je hlavní hrdince sotva pár měsíců. Zbytek příběhu je zasazen do roku 2012. Podle jednoduchých počtů by tak Heather musela mít minimálně 39 let. Alexandře Daddario přitom bylo v době práce na filmu pouhých pětadvacet let. Zubu času navíc unikli i starosta s šerifem, kteří za necelé čtyři dekády nezestárli o jediný den.
Časové nesrovnalosti doplňují i chyby v novinových článcích. Heather zkoumá starý tisk s datem 19. srpna, který už informuje o vyvraždění rodiny. Samotný incident se ovšem odehrál až večer téhož dne. Zábavná nelogičnost se stala postavě Nikki, kterou ztvárnila Tania Raymonde. Ta v jedné ze scén vítá rodilého Texasana slovy o tom, ať se v Texasu cítí jako doma. Samotná dívka do státu přitom přijela pouze na krátký výlet.
Oživené koberce a mizející postavy
Zmatky provázely i samotný šatník hlavní hrdinky a drobné rekvizity v domě. Po útěku ze sklepa vyběhne Heather ven se zapnutou košilí, pod kterou jí vykukuje černá podprsenka. V předchozích napínavých momentech ji přitom prokazatelně na sobě neměla. Podobně záhadně se chová i vybavení sídla. Když podivný muž vtáhne jednoho z kamarádů do podzemí, strhne sebou po schodech dolů celý dlouhý koberec. O pár minut později už tkanina leží úhledně srovnaná na svém původním místě.
Pozorným divákům neuniklo ani podivné chování mobilních telefonů. Při video hovoru přes aplikaci FaceTime je na displeji zřetelně vidět modrý čtvereček pro automatické ostření. Tento prvek se objevuje výhradně při focení, během běžného hovoru ho systém telefonu vůbec nezobrazuje. Stejně rychle jako logika mizí z příběhu i některé postavy. Zástupce šerifa Carl pomůže s útokem na hlavní hrdinku a následně se po něm slehne zem. Až do konce stopáže už se na obrazovce vůbec neukáže.
Film Texaský masakr motorovou pilou 3D vysílá stanice Film+ v úterý 22. září od 22:00, reprízu pak nabídne v sobotu 26. září ve 02:55.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).