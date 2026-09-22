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Jihlava bude prodávat pozemky pod garážemi, je však velmi opatrná

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Jihlavští zastupitelé se dnes sešli naposledy před komunálními volbami a schválili ucelenou koncepci, která umožní odkup pozemků pod garážemi ve vybraných lokalitách. Žadatelé tak budou vědět, na čem jsou.
Jihlava bude prodávat pozemky pod garážemi, je však velmi opatrná

Jihlava bude prodávat pozemky pod garážemi, je však velmi opatrná

Zdroj: Město Jihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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