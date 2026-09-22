Jihlava bude prodávat pozemky pod garážemi, je však velmi opatrnáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jihlava bude prodávat pozemky pod garážemi, je však velmi opatrná
Jihlavští zastupitelé se dnes po obědě sešli na svém posledním zasedání v rámci tohoto volebního období. A...
Vysočina aréna v Novém Městě na Moravě byla dnes dopoledne místem, kde probíhalo taktické cvičení...
Na silnici I/23 mezi Třebíčí a městysem Vladislav budou do 5. listopadu projíždět auta kyvadlově. Důvodem...
Nepříjemné chvíle zažívali v sobotu 19. září krátce před půlnocí lidé v Lukách nad Jihlavou. Záchranné...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →