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Letištní bezpečnost prověřuje neobvyklý incident. Turista bez letenky pronikl až na palubu

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Na letišti v polské Vratislavi se v úterý 22. září odehrál vážný bezpečnostní incident. Třiadvacetiletý občan Tuniska se bez palubní vstupenky dostal do vyhrazeného prostoru a následně až do letadla připravovaného k odletu do Palerma. Z paluby ho nakonec museli vyvést členové speciálního zásahového týmu pohraniční stráže.
Letištní bezpečnost prověřuje neobvyklý incident. Turista bez letenky pronikl až na palubu

Letištní bezpečnost prověřuje neobvyklý incident. Turista bez letenky pronikl až na palubu

Zdroj: Generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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