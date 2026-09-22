Letištní bezpečnost prověřuje neobvyklý incident. Turista bez letenky pronikl až na palubu

Muž se podle dosavadních zjištění dostal přes oplocení areálu letiště a následně se vmísil mezi cestující mířící k letadlu. Společně s nimi se mu podařilo dojít až na palubu, přestože neměl palubní vstupenku. Mluvčí Nadodřanského oddílu polské pohraniční stráže Paweł Biskupik potvrdil, že muž odmítal letadlo dobrovolně opustit. Na místo proto zamířili příslušníci speciálního zásahového týmu, kteří ho z letadla vyvedli. Později bylo potvrzeno, že zadrženým je 23letý občan Tuniska.
Cestující museli z letadla ven
Incident vedl k přerušení příprav na odlet. Podle mluvčího vratislavského letiště Bartosze Wiśniewského museli všichni cestující opustit letadlo a následovala pyrotechnická kontrola stroje. Prověřeny byly také vozy, které se nacházely v jeho bezprostřední blízkosti, a pasažéři museli znovu projít bezpečnostní kontrolou. Žádné nebezpečné předměty podle dostupných informací objeveny nebyly a spoj následně mohl pokračovat do Palerma.
Jedna z cestujících pro polskou Wirtualnou Polsku popsala, že pozornost posádky vzbudilo chování muže s batohem, který se před odletem pokoušel dostat na toaletu. Tato část události vychází ze svědeckého svědectví, zatímco letiště oficiálně potvrdilo především přítomnost neoprávněné osoby na palubě a následné bezpečnostní kontroly. Podle mluvčího letiště nabral let kvůli zásahu přibližně dvouhodinové zpoždění.
Letiště posílilo hlídky
Po události byly v areálu letiště posíleny hlídky a příslušné orgány začaly zjišťovat, jak přesně se muži podařilo proniknout do střežené části letiště a následně až na palubu. Pohraniční stráž uvedla, že se případem bude zabývat soud. Motiv jeho jednání zatím zveřejněn nebyl.
Přesnou výšku plotu, který muž překonal, se v dostupných oficiálně potvrzených informacích nepodařilo doložit. Polské předpisy přitom stanovují, že celková výška oplocení veřejného letiště musí činit nejméně 2,44 metru včetně horních bezpečnostních prvků. Údaj o třímetrovém plotu proto nelze v tuto chvíli spolehlivě prezentovat jako potvrzený fakt.
Zdroje: Radio ZET, Wirtualna Polska, polský právní informační systém ELI