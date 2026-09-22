Mexikano pikantní omáčka do sklenice: Ohnivá klasika, která promění každý steak nebo grilované kuře v pořádný zážitek

Mexikano se ke mně dostalo docela obyčejně. Sousedka mi k narozeninám podala malou skleničku, domácí dárek bez velkých řečí, u kterého člověk nejdřív jen poděkuje a odloží ho na linku. Říkala, že ho dělává každý rok, jakmile začnou papriky pořádně červenat a padají ze stromu skoro samy. Doma jsem si ho namazala na krajíc chleba. Pak ještě trochu na lžičku. A recept jsem si šla vyžádat skoro hned. Hustá, pálivá, lehce nasládlá omáčka se švestkovou hloubkou. Něco takového v běžných švestky většinou chybí. chilli omáčkách
Od té doby si koncem léta vařím
pár sklenic pravidelně. Dlouho ve spíži nevydrží, to se zatím nepovedlo. Mexikano se dá dát ke , k sýrům, na topinky, ale klidně i jen na chleba s máslem. Po první ochutnávce se skoro vždycky někdo zeptá, co v tom vlastně je. grilovanému masu
Můj tip: S chilli papričkami nespěchejte a raději je přidávejte po částech. Po první várce si naberte trochu omáčky na lžičku a ochutnejte ji, protože pálivost při vaření umí vyskočit víc, než člověk čeká. Po deseti minutách to může působit příjemně, po půlhodině už někdy saháte po vodě, i když ta moc nepomůže. Pokud chcete jemnější Mexikano, dejte jen tři nebo čtyři chilli papričky. Chuť zůstane, jen nebude tak ostrá. Recept na pikantní švestkovou omáčku Mexikano
Z této dávky vyjde přibližně
5 až 6 sklenic o objemu 400 ml. V chladu vydrží nejméně rok, pokud ji ovšem doma někdo nezačne nenápadně otevírat už na podzim. Celková délka přípravy: asi 1 hodina a 15 minut Ingredience k přípravě
Základ omáčky: 1 kg švestek vypeckovaných a pomletých 1 kg červené papriky pomleté 6 ks chilli papriček pomletých, množství přizpůsobte jejich pálivosti 5 hlávek česneku prolisovaných nebo nasekaných opravdu najemno 500 g rajčatového protlaku
Koření a dochucení: 400 g cukru krupice 3 lžíce soli 150 ml octa (8%) 150 ml oleje (slunečnicového nebo řepkového) Postup přípravy švestkové omáčky Mexikano s chilli papričkami
1. Švestky důkladně omyjte, rozpulte a vypeckujte. Červené papriky zbavte stopek i semínek. U chilli papriček odřízněte stopky; semínka můžete nechat, omáčka pak bude ostřejší. Kdo chce mírnější chuť, ten je raději vyškrábne. Švestky, papriky i chilli potom postupně pomelte, nejlépe na mlýnku na maso. V nouzi poslouží i silnější mixér.
2. Pomleté
švestky a červenou papriku dejte do velkého hrnce a zahřívejte na středním plamenu. Jakmile směs začne vřít, stáhněte teplotu a nechte ji 30 minut pomalu probublávat. Občas promíchejte. Hrnec zvolte raději větší, než se zdá nutné, protože směs při vaření pění a dokáže se dostat přes okraj rychleji, než by člověk čekal.
3. Po půlhodině přidejte
prolisovaný česnek, pomleté chilli, cukr, sůl, olej a rajčatový protlak. Míchejte poctivě, aby se cukr rozpustil a protlak se v omáčce nerozpadal na červené kousky. Má se spojit se zbytkem směsi.
4. Vařte dalších
20 minut na mírném plamenu. Omáčka začne houstnout a vůně bude výraznější; u nás doma je to přesně ten moment, kdy někdo nakoukne do kuchyně a ptá se, jestli už se může ochutnávat. Míchejte hlavně ode dna, hustá směs se tam ráda přichytává.
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5. Nakonec vlijte
ocet, promíchejte a nechte ještě 3 až 5 minut krátce probublat. Ocet dotáhne chuť a pomáhá také s trvanlivostí po zavření do sklenic. Plnění sklenic
1. Sklenice si připravte předem a sterilizujte je. Jednoduchý postup je dát je zhruba na
100 stupňů do trouby asi na 10 až 15 minut. Horkou omáčku plňte do horkých sklenic téměř po okraj, pevně zavíčkujte a hned otočte dnem vzhůru. Takto je nechte vychladnout, ideálně do druhého dne.
2. Ráno sklenice vraťte do správné polohy a zkontrolujte víčka. Střed víčka má být lehce prohnutý dovnitř a při stisknutí nesmí cvakat. Když je všechno v pořádku, omáčka vydrží na chladném místě minimálně
12 měsíců.
3. Po otevření skladujte sklenici v lednici a spotřebujte ji do
2 až 3 týdnů. Foto: Jaroslava Fišarová, Mexikano pikantní omáčka: Ohnivá klasika, která promění každý steak nebo grilované kuře v pořádný zážitek
Tipy redakce: Pálivost pod kontrolou: Šest chilli papriček je spíš vodítko než pevné pravidlo. Každá odrůda pálí jinak a rozdíl bývá někdy překvapivě velký. Klidně začněte třemi kusy, ochutnejte a pak teprve přidávejte. Delší vaření ostrost ještě zvýrazní. Švestky jiného druhu: Omáčku můžete uvařit také z renklód nebo mirabelek. Výsledek ale bývá sladší, proto se hodí ubrat asi 50 g cukru a chuť potom doladit octem. Konzistence: Pokud chcete omáčku hladkou a bez slupek, po uvaření ji projeďte tyčovým mixérem. Já ji nechávám lehce hrubší. Působí víc domácím dojmem a nepřipomíná kupovanou omáčku ze sklenice. Sterilizace víček: Víčka jen opláchnout nestačí. Vložte je na 2 až 3 minuty do vroucí vody, osušte a hned použijte. Dobře připravené víčko je důležité, aby se po pár měsících ve spíži na omáčce neobjevila plíseň. Jak omáčku použít: Mexikano se výborně hodí ke grilovanému vepřovému i kuřecímu masu. Překvapivě dobře funguje také jako základ na pizzu místo klasické rajčatové omáčky. U stolu se pak většinou začne řešit, proč chutná jinak než obvykle.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu , Healthline Se souhlasem Jaroslava Fišarová