Na trhu se objevily padělky dvou léků. Úřad zveřejnil šarže, kterých se varování týká

Nové upozornění se týká přípravku Dysport 500U. SÚKL zveřejnil čísla tří padělaných šarží, konkrétně P08191 s dobou použitelnosti do dubna 2029, P08192 s expirací v květnu 2029 a P22368 s dobou použitelnosti do února 2029. Informaci o jejich výskytu dostal český ústav od brazilské regulační autority. Dysport je v České republice registrovaným léčivým přípravkem a používá se například při léčbě svalových spasmů.
Kontrola dostupných údajů současně neukázala, že by některá z uvedených šarží prošla běžnou českou distribucí. Podle SÚKL nebyly zaznamenány v pravidelných hlášeních o dodávkách léčivých přípravků a zástupce držitele registrace potvrdil, že na český trh dodány nebyly. Nejde přitom o první letošní upozornění spojené s přípravkem Dysport. SÚKL informoval o dalších padělaných šaržích například už v srpnu a na začátku září letošního roku, ani u nich však nebylo potvrzeno uvedení na český trh.
Padělek se objevil také u léku na rakovinu prsu
Druhé aktuální varování se týká přípravku Phesgo 600 mg/600 mg, konkrétně šarže B5011B05 s dobou použitelnosti do ledna 2027. Padělaný přípravek byl podle SÚKL zachycen v Brazílii. Ani tato šarže nebyla nalezena v pravidelných hlášeních o dodávkách v České republice. Společnost Roche Registration GmbH, která je držitelem rozhodnutí o registraci, navíc potvrdila, že daná šarže nebyla na český trh dodána.
Phesgo je léčivý přípravek určený k léčbě dospělých pacientů s některými formami HER2 pozitivního karcinomu prsu. Obsahuje účinné látky pertuzumab a trastuzumab a podává se podkožní injekcí. Evropská agentura pro léčivé přípravky uvádí jeho použití například u vybraných pacientů s časným karcinomem prsu s vysokým rizikem návratu onemocnění nebo u metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu. Jde o přípravek vydávaný na předpis, jehož léčba probíhá pod dohledem lékaře se zkušenostmi s protinádorovou terapií.
Padělaný lék nemusí obsahovat to, co uvádí obal
Samotná informace o padělku neznamená, že je problém s originálním registrovaným léčivým přípravkem nebo se všemi jeho šaržemi. Riziko se týká neoprávněně vyrobených či označených balení. U padělků nemusí odpovídat původ, složení ani množství účinné látky a nelze u nich zaručit správné podmínky výroby, skladování a přepravy. SÚKL proto dlouhodobě upozorňuje, že padělané a nelegální léčivé přípravky mohou vážně ohrozit zdraví a v krajním případě i život uživatele.
V případě současných upozornění zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se dotčené šarže dostaly do oficiální distribuce v České republice. SÚKL přesto požádal provozovatele, kteří by se s některou z uvedených šarží setkali, aby ústavu informaci neprodleně předali. Pro pacienty zůstává nejbezpečnější získávat léčivé přípravky prostřednictvím legálního distribučního řetězce, tedy zejména v lékárnách a u schválených internetových lékáren.
Zdroje: sukl.gov.cz, sukl.gov.cz, ema.europa.eu, tn.nova.cz