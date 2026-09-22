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Na trhu se objevily padělky dvou léků. Úřad zveřejnil šarže, kterých se varování týká

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Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na nové případy padělaných léčivých přípravků Dysport 500U a Phesgo. Informace přišla od brazilského regulačního úřadu. Pro české pacienty je podstatné, že dotčené šarže podle dostupných údajů nebyly dodány na trh v České republice. Padělané léky přesto představují zdravotní riziko, protože u nich nelze zaručit složení, kvalitu ani bezpečnost.
Na trhu se objevily padělky dvou léků. Úřad zveřejnil šarže, kterých se varování týká

Na trhu se objevily padělky dvou léků. Úřad zveřejnil šarže, kterých se varování týká

Zdroj: Generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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