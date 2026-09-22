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Pár si v Řecku nechal doporučit čerstvou rybu pro dva. U účtu přišlo nepříjemné překvapení

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Dennívýzva
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Cena za kilogram jim nepřipadala přehnaná a na doporučení obsluhy si objednali čerstvou rybu pro dvě osoby. Teprve při placení ale zjistili konečnou částku. Za samotnou rybu měli zaplatit v přepočtu přibližně 2 390 korun. Navíc podle své recenze zvládli sníst jen polovinu porce.
Pár si v Řecku nechal doporučit čerstvou rybu pro dva. U účtu přišlo nepříjemné překvapení

Pár si v Řecku nechal doporučit čerstvou rybu pro dva. U účtu přišlo nepříjemné překvapení

Zdroj: Generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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