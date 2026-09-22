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Tom Felton slaví 39 let a z Draca Malfoye je úplně jiný muž. Kvůli roli si ničil vlasy, dnes se jejich ústupu směje

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Herec Tom Felton z filmů o Harrym Potterovi slaví 39 let. Dnešní podoba filmového Draca Malfoye a jeho současný život mají ke světu kouzel hodně daleko.
Tom Felton jako Draco Malfoy

Tom Felton jako Draco Malfoy

Zdroj: FOTO:Karen Roe from Bury St Edmunds, Suffolk, UK, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
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