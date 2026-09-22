Ulice: Hložánek se popere s Mastným. Zasáhnout musí Evžen

Politická debata opět rozvíří poklidné vody Křečovic. V seriálu Ulice to bude opět vřít a svůj lví podíl na tom bude mít i Radek Mastný, který se kvůli Soně a pozici starosty nebude štítit hrát špinavou hru a hrabat se v dávno zapomenuté minulosti. A právě kvůli tomu dojde na ulici k potyčce.
Rána pod pás
„Já jsem chtěl hrát fér. A ty teď takhle, jo. Přesunu debatu ven, protože paní není dobře. A ty pak na mě vytáhneš zapomenutej incident? To muselo dát práci toho chlapa najít, co?“ rozčiluje se naštvaný Jirka Hložánek (Ondřej Havel) směrem k Soně Čechové (Lucie Vondráčková) krátce po jejich předvolební debatě.
„A víte, že ani ne?“ bere si hned slovo Radek Mastný (Pavel Novotný) a pokračuje: „Ale když dovolíte, tak já si myslím, že lidi mají právo slyšet jeho výpověď. Ta vaše tak zvaná klukovina ho poznamenala do konce života.“ Řeč je o autonehodě, kterou v opilosti před lety způsobil Jirka.
Hložánek v ráži
Tonda Hložánek (Miroslav Hanuš), který dosud všemu jen přihlížel a mlčel chce vědět, o co jde. „Prosím tě, klid, tati. Nepleť se tady do toho, jo,“ prosí otce. „Tatííí, klíd, nepleť se do toho, jo? Nech kluka, ať se vypovídá. Můžu si to natočit, že jo?“ rýpne si Mastný a vytahuje mobil.
To Hložánka staršího pořádně naštve a vyjede nejen slovně na Mastného s tím, že nemůže, ale chce mu zabránit v natáčení tak, že mu mobil prostě vezme. Tonda se vytočí, zahodí bundu a je odhodlaný bránit syna vlastím tělem. Mastný neváhá v show pokračovat a Jirku vyzve, ať to celé řekne od začátku, aby si to mohl nahrát.
Potyčka na ulici
Po těchto slovech se na něj Jirkův otec vrhne a začnou se s Mastným přetahovat, řvát a strkat do sebe. Jirka se snaží otce od Mastného odtrhnout, ale Hložánek starší je tak v ráži, že to dost dobře nejde. „Tondo, mám tě uškrtit, nebo co?“ vzteká se Mastný.
„Vy jste magoři všichni čtyři!“ zařve Soňa, která se snaží odtáhnout Radka pryč. „A ty si psychopatka!“ štěkne jejím směrem Jirka. Do všeho právě včas zasáhne právě příchozí Evžen (Martin Finger), který je od sebe dostane. „Co tady blbnete? Jste se zbláznili, ne?“
Premiérové díly seriálu Ulice můžete sledovat každý všední den v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, Autor - na základě ukázky z Ulice).