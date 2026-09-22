Obrovská příležitost, říká o pozici hlavního trenéra České Lípy Petr Mathauser

O kádru Arsenalu
Jsou tam samozřejmě malé detaily nebo věci, které by byly fajn kdyby tenhle hráč ještě měl. Ale pak narazíme na to, že to hledá celá druhá i první liga a že to jsou hráči, kteří jsou prakticky nedostatkové zboží. Ale to, co tady máme, je skvelé. Kádr je vyvážený, máme dostatek zkušených hráčů, ale i mladých, kteří tomu dávají takovou jiskru. Já tomu říkám někdy dorostenskost, že jsou mladí a plní elánu a to pomáhá nabít i starší hráče. Máme dobrý mix i charakterově, není tu někdo, kdo by vyloženě dělal problémy. Mám velkou radost z toho, jak hráči přistupují třeba k tomu, že nehrají nebo chodí jen na pár minut a že příležitostí nedostali tolik. To pak rozhoduje o síle týmu, protože ti, co hrají, jsou spokojení, ale pak jde o to, jak jsou nastavení ti, co nehrají a musím říct, že jsou nastavení fantasticky. Tým díky tomu funguje skvěle. Jak je to teď postavené, tak to za mě funguje dobře.
O denním režimu trenéra
Záleží na tom, jestli zůstávám v Lípě nebo jsem v Praze. Když zůstávám v Lípě, odpadá mi cesta a jsem tu dříve. Nejprve probíhá příprava s realizákem na trénink, nastavujeme daný tréninkový cyklus a nejvíce práce poté přichází po tréninku, to je sledování videa, rozbory soupeře, rozbory individuální, týmové. Tam je práce nejvíc. Materiálů, které je potřeba nastudovat, je spousta. Jakmile je hotová, jedu domů.
O volném čase
V poslední době toho volného času moc není, ale když už se vyskytne, tak samozřejmě sportování, to je velká věc, která mi pomáhá. Když mám čas, trávím ho s přítelkyní, což je člověk, který je pro mě důležitý. Vypnu hlavu. A samozřejmě koukám na fotbaly, a to i jako divák. Jinak klasika, zajít si na kafe, odpočinout.
O budoucnosti ve fotbale
Doufám, že budu nejvýše, co to půjde v rámci profesionálního fotbale. Rád bych se viděl v zahraničí a rád bych se dostal do naší nejvyšší soutěže. Ale jsem pokorný a budu strašně rád, když budu moc dělat fotbal, který měl baví a naplňuje. Můj hlavní cíl je využít příležitosti v České Lípě a zůstat u fotbalu.
O spokojenosti na lavičce Arsenalu
Nemohu si na nic stěžovat. Je to obrovská příležitost a musím znovu poděkovat sportovnímu úseku a vedení klubu, že měli odvahu mi šanci dát. Dát do pozice hlavního trenéra někoho, kdo v nemá zkušenosti s profesionálním chlapským prostředím a někoho, kdo nemá jméno. Ale věřili mi a já se jim to snažím každý den vracet. Práce je pro mě něco, co mě neskutečně baví.
O rozvoji klubu
Kdybych měl neomezený budget, tak bych udělal perfektní servis pro hráče napříč klubem. Je to věc, na které pracujeme a strašně se to zvedlo, ale samozřejmě je tam ještě spousta nedorazů. Určitě také do stadionu pro fanoušky. Je tu spousta věcí, které ještě fanouškům chybí. A také zainvestovat do mládeže, to je alfa a omega každého klubu.