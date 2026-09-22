Bratislavský Slovan potřebuje českou extraligu víc než ona jeho. Kluby si diktují podmínky a řeší jednu klíčovou věc

Když v říjnu 2023 člen představenstva Slovanu Pavol Hofstädter poprvé veřejně přiznal ambici dostat klub do české nejvyšší soutěže, znělo to jako vzdálený sen. O tři roky později, v září 2026, už má Slovan na stole konkrétní termín schůzky s českými kluby a za zády nového stoprocentního vlastníka, developerskou skupinu JTRE sports & entertainment, která klub převzala v září 2024. Jenže mezi prezentací a skutečným vstupem do Tipsport extraligy leží propast plná procedurálních, sportovních a ekonomických otázek, na které zatím nikdo nemá odpověď.
Kdo koho potřebuje
Iniciativa jde jednoznačně z Bratislavy. Ředitel extraligy Martin Loukota to v rozhovoru pro Radiožurnál Sport formuloval s chirurgickou přesností: „Vyslechneme si představu klubu.“ Nic víc. Žádný zájem o rozšíření, žádná pozvánka. Česká extraliga funguje jako stabilní produkt, v základní části přesahuje dva miliony diváků, má zavedený čtrnáctičlenný model a smluvní architekturu, kterou nikdo z klubů veřejně nezpochybňuje.
Slovan naproti tomu nabízí něco, co česká liga nemá: bratislavský trh, nové zápasové páry typu Sparta–Slovan a komerční potenciál, který přesahuje hranice jedné země. Problém je, že tohle všechno jsou zatím proklamace. Měřitelný obchodní přínos, který by ospravedlnil zásah do fungujícího systému, musí Slovan teprve dokázat.
Patnáctý klub do čtrnáctičlenné ligy
Herní řád Tipsport extraligy pro sezonu 2026/27 počítá se 14 kluby, 52 koly základní části, předkolem play-off pro týmy na 5.–12. místě a přímým postupem do čtvrtfinále pro první čtyřku. Přidat patnáctý tým neznamená jen dopsat jméno do tabulky. Znamená to:
- přepsat celý rozpis zápasů a termínovou listinu,
- rozhodnout, zda liga půjde na 15, nebo rovnou na 16 účastníků,
- vyřešit vazbu na baráž a postup z první ligy,
- zodpovědět otázku, kam by Slovan případně sestupoval, do české první ligy, nebo zpět na Slovensko?
Právě způsob získání místa je nejcitlivější bod celého jednání. Slovan žádá o výjimku ze sportovní kvalifikace. Žádný český klub se do extraligy nedostal jinak než přes soutěžní systém. Pokud by Bratislava dostala místo rozhodnutím valné hromady, vytvořilo by to precedent, který by mohl zpochybnit legitimitu celé postupové pyramidy.
Kdy nejdřív? Rozhodně ne zítra
Loukota to řekl přímo: pokud by se něco mělo měnit, „rozhodně to nebude od příští sezony.“ A má pravdu i čistě procedurálně. Sezona 2026/27 už má zveřejněnou termínovou listinu, licenční řád ukládá přihlášku do soutěže nejpozději do 31. května příslušného roku. Vlak pro 2026/27 dávno odjel.
Reálný horizont je tedy nejdříve sezona 2027/28. I to ale předpokládá, že se v řádu měsíců po zářijové prezentaci shodnou české kluby na valné hromadě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, zapojí se Český svaz ledního hokeje a na slovenské straně Ligová rada řízená výkonným výborem SZĽH odsouhlasí odchod svého nejsilnějšího klubu. Každý z těchto kroků je samostatná překážka.
Historická paměť hraje proti Slovanu
Není to poprvé, co se bratislavský klub dívá přes Moravu. V roce 2011 české kluby myšlenku na společnou soutěž se slovenskými celky odmítly. V roce 2015 tehdejší ředitel extraligy označil vstup Slovanu za „sci-fi.“ A Slovan sám má zkušenost s migrací mezi soutěžemi: v roce 2012 odešel do KHL, v roce 2019 se vracel do slovenské ligy se souhlasem SZĽH a s podporou IIHF.
Jenže každý z těchto pokusů skončil buď neúspěchem, nebo kompromisem. Česká strana si to pamatuje. Podle stanov APK LH sice k přijetí nového člena stačí prostá většina hlasů všech členů na valné hromadě, ne jednomyslnost, ale i prostá většina znamená přesvědčit minimálně osm ze čtrnácti klubů, že jim Slovan přinese víc, než kolik je bude stát změna systému.
Co rozhodne
Klíčová otázka nezní, jestli je Slovan atraktivní značka. To bezpochyby je. Otázka zní, jestli jeho přítomnost v extralize přinese českým klubům tak konkrétní a měřitelný obchodní přínos (v televizních právech, sponzorských smlouvách, návštěvnosti), aby ospravedlnila rozbití zavedeného modelu. Pokud Slovan na zářijové prezentaci přijde jen s vizí a historickou nostalgií, české kluby podle nás zvolí obranu statu quo. Pokud přijde s čísly, která změní ekonomiku celé soutěže, debata teprve začne.
Prezentace je naplánovaná na závěr září 2026. Pak bude ticho. A v tom tichu se rozhodne víc než na jakékoli schůzce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka