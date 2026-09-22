V Brně obnovili byt z první republiky. Zachoval se včetně nábytku na míru

V Brně dokončili obnovu prvorepublikového bytu manželů Herdanových v domě na Hlinkách 46. Interiér ve třetím patře budovy se po rekonstrukci vrátil co nejblíže své původní podobě z 30. let minulého století. Součástí obnovy bylo také restaurování původního funkcionalistického nábytku a dalších dochovaných dobových prvků. Unikátní prostory nyní zpřístupnili veřejnosti zástupci radnice společně s Muzeem města Brna a restaurátory.
Čtěte také: Studenti restaurátorství vrací život Herdanovu bytu, který pamatuje zlatou éru Brna
Do záchrany funkcionalistického interiéru, o jehož existenci dlouhou dobu téměř nikdo nevěděl, se zapojily desítky lidí. Pracovali na něm kurátoři, památkáři, restaurátoři i studenti. Originální nábytek manželů Herdanových byl vyroben na míru, takže se při obnově musela každá jeho část vrátit přesně na původní místo. Do pěti místností se tak znovu dostaly například vestavěné skříně, dřevěné obložení, dveře a další dobové prvky.
Na záchraně bytu a jeho vybavení se pracovalo od roku 2022. Městská část Brno-střed během let provedla rekonstrukci samotného bytu a navázala spolupráci se Střední školou umění a designu a Vyšší odbornou školou v Brně. Její odborníci nejprve provedli průzkum dochovaného mobiliáře a následně se pustili do jeho kompletního restaurování.
Dům na Hlinkách vlastnil za první republiky židovský obchodník Eugen Teltscher s manželkou Elsou. Jejich dcera Johanna se v roce 1933 provdala za Richarda Herdana a její otec jim pravděpodobně nechal byt nově zařídit jako svatební dar. Manželé se v roce 1938 odstěhovali za prací do zahraničí, a unikli tak holokaustu. Po válce byt sloužil k nájemnímu bydlení, poslední nájemníci se odstěhovali v roce 2016. Dispozice bytu i vestavěný nábytek se přitom dochovaly téměř beze změn.
„Byt bude ve výpůjčce muzea, které interiér Herdanova bytu doplnilo o dobové vybavení, jako jsou obrazy, nábytek a další doplňky. Zároveň připravujeme pro veřejnost celoroční program, o nějž je už nyní mimořádný zájem, vydali jsme průvodce a budeme pořádat komentované prohlídky,” sdělil ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.
Obnova bytu vyšla zhruba na sedm milionů korun. Projekt stavebních úprav připravil architekt Jindřich Škrabal ve spolupráci s architektkou Alenou Všetečkovou. Samotnou stavební obnovu zajistila společnost PRIVILEG.