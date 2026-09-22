Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

V Brně obnovili byt z první republiky. Zachoval se včetně nábytku na míru

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V Brně se veřejnosti otevřel unikátní prvorepublikový byt manželů Herdanových. Interiér ve třetím patře domu na Hlinkách 46 se dochoval téměř beze změn, včetně vestavěného nábytku. Po několikaleté obnově se vrátil do podoby z 30. let minulého století.
V Brně obnovili byt z první republiky. Zachoval se včetně nábytku na míru

V Brně obnovili byt z první republiky. Zachoval se včetně nábytku na míru

Zdroj: Anna Pospíšilová
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Vědci z Brna vyvinuli nehořlavé archivní obaly. Historické dokumenty ochrání před požárem
Vědci z Brna vyvinuli nehořlavé archivní obaly. Historické dokumenty ochrání před požárem
Myší bobky i špinavá podlaha. Inspektoři zavřeli brněnskou Billu
Myší bobky i špinavá podlaha. Inspektoři zavřeli brněnskou Billu

Inspektoři zavřeli prodejnu Billa ve Stránského ulici v Brně. Při kontrole tam objevili stopy po...

Brněnský hantec má svého správce. Pečovat o něj bude městské muzeum
Brněnský hantec má svého správce. Pečovat o něj bude městské muzeum

Šalina, štatl nebo hokna. Brněnský hantec má nově svého oficiálního správce. Stalo se jím Muzeum města...

Veterináři našli v Rousínově 27 zubožených psů a koček, zasahovali i policisté
Veterináři našli v Rousínově 27 zubožených psů a koček, zasahovali i policisté

Téměř třicet psů a koček žilo v nevyhovujících hygienických podmínkách v domě v Rousínově na Vyškovsku....

Střet vlaku s člověkem zastavil provoz na trati mezi Brnem a Břeclaví
Střet vlaku s člověkem zastavil provoz na trati mezi Brnem a Břeclaví

Tragická událost dnes ráno zastavila provoz na železniční trati mezi Brnem a Břeclaví. U nádraží v Rajhradě...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.