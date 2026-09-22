18 ztracených let Ježíše. Církev je nevymazala, přesto o nich Bible téměř mlčí

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Ztracená léta Ježíše skutečně existují. Ne však v tom smyslu, že by někdo později vzal jeho životopis a osmnáct let z něj vystřihl. Matouš popisuje útěk rodiny do Egypta a následný návrat do Nazareta. Lukáš pak zachycuje dvanáctiletého Ježíše při návštěvě jeruzalémského chrámu. Poté děj prakticky přeskočí k jeho veřejnému působení. Lukáš výslovně píše, že Ježíšovi bylo na jeho začátku „asi třicet let“.
Osmnáct let, o kterých nemáme životopis
Jediná výraznější stopa pochází z Markova evangelia. Obyvatelé Nazareta Ježíše označují řeckým slovem tekton. Tradičně se překládá jako tesař, přesnější význam ale může být řemeslník nebo stavební řemeslník pracující se dřevem či kamenem. Je proto docela dobře možné, že značnou část dospívání a rané dospělosti prožil obyčejným životem v Galileji a pracoval podobně jako Josef. To je ovšem historická rekonstrukce, nikoliv dochovaný životopis.
Pozdější křesťané prázdné místo samozřejmě lákalo. Takzvané Tomášovo evangelium dětství vypráví například o malém Ježíši, který vytvoří z hlíny ptáky a oživí je. Text však podle současného výzkumu vznikl pravděpodobně až ve 2. století. Nejstarší známý rukopisný fragment byl identifikován Lajosem Berkesem a Gabrielem Nocchim Macedem a pochází až ze 4. nebo 5. století. Není tedy nezávislým svědectvím člověka, který znal Ježíšovo dětství.
Ještě mladší je populární představa, že Ježíš odjel do Indie nebo Tibetu. Proslavil ji až ruský cestovatel Nicolas Notovitch knihou vydanou na konci 19. století, v níž tvrdil, že objevil v klášteře Hemis příběh o „Issovi“. Historické doklady potvrzující Ježíšův pobyt v Indii ale nalezeny nebyly.
Nicejský koncil těch 18 let nevymazal
Právě tady vzniká největší moderní mýtus. Nicejský koncil roku 325 nerozhodoval o tom, které příběhy z Ježíšova života mají být z Bible odstraněny. Dochované zprávy o koncilu takové hlasování ani výběr evangelií nezaznamenávají. Čtyři evangelia Matouše, Marka, Lukáše a Jana navíc tvořila privilegovanou skupinu dávno před Nicejí. Irenej z Lyonu je jako čtveřici výslovně obhajoval už kolem roku 180.
Ani definitivní podoba Nového zákona nevznikla jedním dramatickým hlasováním. Nejstarší dochovaný seznam přesně stejných 27 knih, jaké obsahuje dnešní Nový zákon, najdeme až ve velikonočním listu alexandrijského biskupa Athanasia z roku 367. Vývoj kánonu tedy trval staletí.
Když Janovo evangelium následně popisuje svatbu v Káně Galilejské, označuje proměnění vody ve víno za první Ježíšovo znamení. Mezi chlapcem v jeruzalémském chrámu a mužem, který začal veřejně vystupovat v Galileji, tak skutečně zůstává téměř osmnáctileté ticho. Nejspíš však nejde o kapitolu, kterou někdo zakázal. Spíše se žádný dostatečně raný a historicky použitelný podrobný záznam těchto let nedochoval.
Zdroj:
https://yalebiblestudy.org/wp-content/uploads/2019/10/Formation-of-the-Biblical-Canon-New-Testament-Study-Guide.pdf
https://www.timesofisrael.com/1600-year-old-papyrus-fragment-contains-earliest-account-of-jesus-childhood/