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18 ztracených let Ježíše. Církev je nevymazala, přesto o nich Bible téměř mlčí

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Ztracená léta Ježíše patří k největším bílým místům Nového zákona. Mezi dvanáctiletým chlapcem v jeruzalémském chrámu a přibližně třicetiletým kazatelem leží skoro dvě desetiletí, o nichž evangelia téměř nic neříkají.
18 ztracených let Ježíše. Církev je nevymazala, přesto o nich Bible téměř mlčí

18 ztracených let Ježíše. Církev je nevymazala, přesto o nich Bible téměř mlčí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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