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Zkuste třít baterie AA a AAA obyčejnou gumou na mazání. Doporučují to i sami výrobci, má to překvapivý efekt

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ANALÝZA | Výrobci baterií to mají ve svých doporučeních: kontaktní plochy jemně přetřít klasickou gumou. Pokud totiž zařízení zlobí, nemusí jít nutně o mrtvý článek.
Klasická guma na gumování

Klasická guma na gumování

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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