Zkuste třít baterie AA a AAA obyčejnou gumou na mazání. Doporučují to i sami výrobci, má to překvapivý efekt

Televizní ovladač, který zabere až na třetí zmáčknutí. Bezdrátová myš, co jednou za hodinu na vteřinu zamrzne. Sáhnete po nových tužkových bateriích, staré hodíte do šuplíku k dalším 20 a je hotovo. Jenže ty staré nemusí být vybité: mezi jejich kovovým pólem a pružinkou v přihrádce může ležet tenká vrstva mastnoty a nečistot, kterou okem nevidíte. Redakce Mobify proto otevřela zákaznickou dokumentaci výrobců baterií i podporu dvou značek fotoaparátů a porovnala, co v ní o gumě na mazání doopravdy stojí.
Baterka „umře“ dřív, než je opravdu prázdná
Proud potřebuje vodivý kontakt kovu s kovem. Když je mezi pólem článku a pružinkou v přihrádce otisk prstu nebo matný povlak, kontakt se zhorší a zařízení se chová, jako by byla baterie u konce.
Řeč je o válcových tužkových (AA) a mikrotužkových (AAA) článcích v ovladačích, myších, hračkách, svítilnách, meteostanicích a herních ovladačích. Na vestavěnou baterii telefonu, notebooku ani powerbanky se tenhle postup nevztahuje; kvůli čištění kontaktů se takové přístroje nerozebírají.
Tip znovu rozšířil polský web
android.com.pl, který 16. září 2026 napsal, že metodu v návodech doporučují Energizer, Duracell a dokonce Canon s Nikonem; jako zdroj uvedl argentinský El Cronista. Že se to týká i Česka, ukazuje odhad společnosti Ecobat, která v Česku zajišťuje zpětný odběr baterií: v domácnostech leží asi 132 milionů baterií, zhruba šestkrát víc, než se jich ročně odevzdá do sběru.
Postup má přesně čtyři kroky a jeden z nich většina lidí vynechá, právě ten, bez kterého se čištění může obrátit proti vám.
Čtyři kroky s gumou, po kterých se kov zase leskne
Vyjměte baterie z přihrádky: u ovladače je krytka na spodní straně, u myši na břiše, u hraček bývá na šroubek. Jemně přetřete oba kovové póly každého článku čistou gumou na mazání. Stejně ošetřete pružinky a plíšky uvnitř přihrádky. A pak přijde krok, který se vynechává: setřete všechen pryžový prach suchým čistým hadříkem, jinak do spoje zavedete novou nečistotu.
Duracell to v odpovědích na časté dotazy píše takto: „Pro nejlepší výkon udržujte kontaktní plochy baterií i kontakty v bateriovém prostoru čisté. Při každé výměně baterií je přetřete čistou gumou na tužce nebo čistým hadříkem“. Stejnou radu má mezi pravidly péče o baterie i Energizer, u nabíjecích článků navíc zmiňuje líh a dodává, že špinavé kontaktní body jsou hlavním zdrojem potíží s nabíjením. U jednorázových alkalických tedy stačí guma a hadřík.
Co uvidíte, až budete hotovi: matnou šeď vystřídá lesklý kov a pružinka v přihrádce stojí rovně, ne promáčklá do strany. Když je v přihrádce bílý nebo nazelenalý povlak, baterie vytekla a guma je špatný nástroj. Duracell pro ten případ radí pracovat ve větraném prostoru, vzít si domácí rukavice a brýle, zbytky odstranit zubním kartáčkem nebo vatovou tyčinkou a nechat zařízení úplně vyschnout; zasaženou pokožku omýt vodou a mýdlem a při zásahu očí vyplachovat nejméně 15 minut tekoucí vodou a vyhledat lékaře.
A jedna hranice, kterou guma nepřekročí. Cestu proudu otevře, energii do článku nedodá. Energizer výslovně varuje, že se baterie nemá dobíjet, pokud není označená jako dobíjecí, protože pokus o dobití jednorázového článku může skončit vytečením nebo prasknutím.
Polský text uvádí mezi těmi, kdo gumu doporučují, i Canon a Nikon, a právě u téhle dvojice se dohledávání opory zadrhlo.
Dva z těch čtyř výrobců to napsané nemají
Tip koluje se čtyřmi značkami, opora se ale našla u dvou. Z podpory obou výrobců fotoaparátů, do které redakce Mobify nahlédla, plyne něco jiného než guma: stránka
Canon Maintenance Service mluví o tom, že kontakty objektivu musí být čisté, aby si objektiv s tělem rozuměly, a popisuje servisní údržbu, gumu nejmenuje. Nikon u znečištěných kontaktů baterie a bateriové komory jmenuje suchý hadřík.
Jak takový seznam vznikne? Tvrzení doložené pro jednu kategorii, tedy pro válcové baterie, se při přeposílání mezi weby rozšíří na všechno, co má kontakty. Výrobce fotoaparátu přitom řeší jiné plošky: pozlacené kontakty na bajonetu objektivu a v prostoru pro akumulátor. To není totéž co plochý pól tužkové baterie v ovladači.
Praktický důsledek je jednoduchý. Pro AA a AAA v domácí elektronice je doporučení dvou největších výrobců baterií dost pevná půda. U fototechniky se držte toho, co v podpoře opravdu stojí: suchý hadřík u kontaktů baterie a servis u optiky.
Zbývá spočítat, kolik korun ta dvouminutová práce s gumou zachrání a kdy je rozumnější přestat kupovat jednorázové baterie.
Kolik korun leží v šuplíku s vybitými tužkovkami
Redakce Mobify spočítala návratnost z ceníků českých prodejců k 17. září 2026. Balení čtyř alkalických tužkovek stojí u
Alzy 79 Kč, sada nabíječky se čtyřmi nabíjecími články vyjde u Alzy od 809 Kč a u Datartu na 899 Kč. Než se sada zaplatí, musíte koupit 11 až 12 balení jednorázových baterií. Výpočet nezahrnuje cenu elektřiny na nabíjení ani pokles kapacity nabíjecích článků v čase.
Položka Cena k 17. září 2026 (Kč) Vstup do výpočtu AlzaPower Super Alkaline LR6 (AA), 4 ks 79 Kč cena jednoho cyklu jednorázových GP Speed M452 + 4× AA ReCyko 2600 mAh 809 až 899 Kč jednorázová investice Počet balení do návratnosti 11 až 12 balení investice ÷ cena balení, zaokrouhleno nahoru
Rozhodnutí se pak dělá samo. U věcí, které jedou denně, tedy u herního ovladače, myši nebo dětské hračky, se nabíjecí články vrátí rychle. U ovladače od televize, který vydrží rok, dává větší smysl guma a čisté kontakty než nová sada. U starších přístrojů počítejte s tím, že nabíjecí AA mají napětí 1,2 V proti 1,5 V u alkalických.
Až článek opravdu doslouží, Ecobat uvádí jako místa pro odevzdání prodejny a servisy, sběrné dvory i sběrné boxy v supermarketech, školách a na úřadech.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík