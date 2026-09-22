Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Smrt stopařek: Představitel Charváta měl problémy s násilnými scénami a příběh prošel oproti skutečnému případu změnami

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kriminální thriller Smrt stopařek vychází ze skutečného případu. Natáčení provázely dabingové výměny i strach polského herce z ublížení kolegyni.
Smrt stopařek

Smrt stopařek

Zdroj: FOTO:Miloslav Mirvald, distr. TV Seznam
Reklama
Další články z V Telce
Texaský masakr motorovou pilou 3D: Daddario chtěla odhalit hruď, Leatherface se izoloval a věk hrdinky nedával smysl
Texaský masakr motorovou pilou 3D: Daddario chtěla odhalit hruď, Leatherface se izoloval a věk hrdinky nedával smysl
Ospalá díra: Depp se bránil milostným scénám, Walken měl strach z koní a Gambon toužil po vlastní useknuté hlavě
Ospalá díra: Depp se bránil milostným scénám, Walken měl strach z koní a Gambon toužil po vlastní useknuté hlavě

Během natáčení snímku Ospalá díra ožil umělý ateliérový les skutečným hmyzem. Došlo také na adopci koně a...

John Wick 2: Reeves odmítl většinu kaskadérů, Matrix dostal nečekané pokračování a římská scéna byla hodně odvážná
John Wick 2: Reeves odmítl většinu kaskadérů, Matrix dostal nečekané pokračování a římská scéna byla hodně odvážná

Natáčení filmu John Wick 2 v Itálii zkomplikoval úřední zákaz vjezdu na Pátou avenue. Štáb musel řešit i...

Škola rocku: Nahý Jack Black inspiroval scenáristu, děti hrály naživo a Led Zeppelin kývli na neobvyklou prosbu
Škola rocku: Nahý Jack Black inspiroval scenáristu, děti hrály naživo a Led Zeppelin kývli na neobvyklou prosbu

Hlavní roli v komedii Škola rocku formovaly osobní zvyky Jacka Blacka. Dětské hvězdy hrály naživo a zisk...

Love Island připravil dívkám zatěžkávací zkoušku. Místo nového muže přišly dvě ženy a jedna zamířila rovnou za zadaným
Love Island připravil dívkám zatěžkávací zkoušku. Místo nového muže přišly dvě ženy a jedna zamířila rovnou za zadaným

Třináctá epizoda reality show Love Island přináší napjatou atmosféru. Příchod dvou nových soutěžících...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.