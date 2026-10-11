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Jak uskladnit přebytek mléka a másla? Strčte je do mrazáku

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Každý z nás občas nakoupí v akci potraviny s vidinou ušetřených peněz. Mnohdy pak ale také bývá problém tyto produkty zkonzumovat. Pečivo nebo maso uložíme s klidem do mrazáku, kde vydrží i několik měsíců. Co ale s takovými mléčnými produkty jako je mléko, máslo nebo sýr? I tyto výrobky můžeme klidně zmrazit, ale je třeba dodržovat určitá pravidla.
máslo

máslo

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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