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Aby vám hrušky vydržely. Jak je uchovat v dobrém stavu co nejdéle?

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Hrušky patří neodmyslitelně do skupiny zdravých plodů a lze je sbírat od pozdního léta až do začátku listopadu. Chutnají skvěle nejen v syrovém stavu, ale i zavařené v podobě babiččiných kompotů. S trochou dávky hřebíčku, cukru i skořice vytvoří na jazykových pohárcích tu nejlahodnější chuť podzimu. Jak ale tyto ovocné plody uchovat, aby vám i po uskladnění vydržely dlouho čerstvé?
Hrušky

Hrušky

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 11:00

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