Aby vám hrušky vydržely. Jak je uchovat v dobrém stavu co nejdéle?

Hrušky patří neodmyslitelně do skupiny zdravých plodů a lze je sbírat od pozdního léta až do začátku listopadu. Chutnají skvěle nejen v syrovém stavu, ale i zavařené v podobě babiččiných kompotů. S trochou dávky hřebíčku, cukru i skořice vytvoří na jazykových pohárcích tu nejlahodnější chuť podzimu. Jak ale tyto ovocné plody uchovat, aby vám i po uskladnění vydržely dlouho čerstvé?
Hrušky a vosk
Na hrušky použijte nejlépe vosk. Právě ten je jedním z nejúčinnějších prostředků proti hnilobě, který pomáhá plodům vydržet déle v dobrém stavu. Jak na to?
Pokud je úroda zralých hrušek větší, než jste čekali, hrušky zavařte do sklenic. Zbytek můžete uskladnit v suchu a chladu. Hrušky před uskladněním prohlédněte, ale neomývejte je, jinak byste z nich stáhli zbytečně ochrannou vrstvu, která je má chránit před vznikem plísní.
Hrušky položte nejlépe do vydezinfikovaných lísek tak, aby měly kolem sebe vždy dostatek místa i vzduchu. Uložte je nejlépe stopkou nahoru.
Tu můžete ještě před samotným uskladněním namočit do roztaveného vosku. Zabráníte tím tak nejlépe vstupu mikroorganismů. Hrušky díky tomu vydrží ve sklepě o mnoho déle. Díky vosku se totiž pozdrží i samotný proces zrání. A to je přesně to, oč tady běží. Hrušky se vyplatí uskladnit na zimu. Ale jak na to? Foto: Pixabay Zajistěte hruškám dostatek místa
Pokud budete plánovat hrušky ihned uskladnit, vždy se ujistěte, že hrušky nevykazují žádné známky hniloby. Jakmile se objeví měkká místa nebo hnědnutí dužiny, je lepší takové hrušky co nejdříve spotřebovat, případně vyřadit, aby nenakazily ostatní zdravé plody.
Hrušky uložte nejlépe do proutěného košíku, ale jen ty zdravé. Dbejte na to, aby měly vždy dostatek místa a během převozu domů se příliš nemacerovaly. Zralost odhalí jadérka
Pokud si nejste jisti tím, že jsou hrušky dostatečně zralé, stačí alespoň jeden plod rozkrojit a podívat se na zralost jadérek. Čím tmavší jadérka hrušek jsou, tím je plod zralejší. Hrušky s drobnými pihami nejsou na škodu, vykazují jen známky toho, že během pobytu na slunci dobře uzrály.
Pro uskladnění je klíčové sbírat hrušky hlavně za suchého počasí, nejlépe v době, kdy na plodech už není ranní rosa. Vlhkost totiž podporuje vznik plísní a hniloby, které mohou během skladování zničit velkou část úrody. Pozor na pachy i etylén
Hrušky mimo jiné oddělte od ostatního ovoce či zeleniny, je lépe je uložit o kousek dál od cibule či česneku, to proto, aby do sebe zbytečně nenasákly pachy.
Pozor i na etylén, který některé plody ovoce v době zrání produkují. Jde například o banány, jablka i jiné plody. Ve sklepě je dobré udržet kromě všeho i optimální teplotu kolem 2 až 4 stupně, aby hrušky krátce po uskladnění hned nevyschly. Je potřeba udržet ve sklepě i dostatečnou vlhkost, nejlépe kolem 80 až 90 procent. V době, kdy teploty padnou v zimě k nule, ve sklepě zásadně nikdy nevětrejte. To je zásadní pravidlo. Jakmile plody namrznou, konzistence dužiny ve většině případů zkašovatí, což je poznat ihned na jejich chuti. FAQ – Nejčastější dotazy na skladování hrušek
Jak poznám, že jsou hrušky správně zralé ke sklizni?
Zralost odhalíte rozkrojením plodu. Čím tmavší jadérka, tím je hruška zralejší.
Jak můžeme pomocí vosku prodloužit trvanlivost hrušek?
Namočením konce stopky do roztaveného vosku zamezíte vstupu mikroorganismů a zpomalíte proces zrání.
Jaké podmínky je nutné zajistit ve sklepě pro dlouhodobé uskladnění?
Teplota mezi 2 až 4 °C, vlhkost 80 až 90 %, hrušky izolujte od aromatické zeleniny i dalších ovocných plodů.
Zdroje informací: Autorka
https://living.iprima.cz/jak-uskladnit-hrusky-na-zimu-522346 Náhledové foto: Pixabay
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Aby vám hrušky vydržely. Jak je uchovat v dobrém stavu co nejdéle?
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