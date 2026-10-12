Nigerijská majitelka Dynama zažalovala FAČR u mezinárodní arbitráže. Pokud vyhraje, může to rozvrátit dvě české ligy

V pondělí 12. října 2026 se ve švýcarském Lausanne sešli právníci Dynama a Fotbalové asociace České republiky k ústnímu jednání před Mezinárodní sportovní arbitráží (CAS). Jihočeský klub měl v té době za sebou deset kol ve třetí nejvyšší soutěži, kam ho v červnu poslalo neudělení profesionální licence. Druhá liga mezitím běží bez něj, s jinými kluby a jiným rozpisem. Spor tak neřeší jen jedno licenční rozhodnutí. Řeší, co dělat se dvěma soutěžemi, které se podle tohoto rozhodnutí už rozběhly. Pokud by CAS dal Dynamu za pravdu a nařídil jeho okamžitý návrat, fotbalová asociace by musela rozplétat výsledky, tabulky i program ve druhé lize i v ČFL. „Máme silné právní i věcné argumenty,“ říká ředitel klubu Miroslav Markovič.
Licence nepadla jen kvůli stadionu
Rozhodnutí z 5. června 2026 bylo pro Budějovice tvrdé. Licenční orgány neudělily profesionální licenci Dynamu ani Chrudimi a oba kluby spadly o patro níž. Uvolněná místa ve druhé lize obsadily Kladno a Česká Lípa a také Jihlava, která se sportovní cestou původně nezachránila. Jedno rozhodnutí tak přepsalo složení celé soutěže.
Veřejná debata se točila hlavně kolem stadionu. Město České Budějovice vypovědělo klubu smlouvu o užívání Střeleckého ostrova a Dynamo přišlo s náhradním řešením: do dubna hrát doma, potom dohrát sezonu v Příbrami. Prezident Příbrami Jaroslav Starka tehdy řekl, že s variantou nemá problém, konečná podoba dohody ale ještě hotová nebyla. Zároveň Dynamu přál, aby zůstalo v Budějovicích.
Podle zveřejněného rozhodnutí licenčního řízení FAČR ale stadion nebyl jediným problémem. Klub podle něj neprokázal ani to, že nemá závazky po splatnosti vůči jiným fotbalovým klubům a vlastním zaměstnancům. Představa, že by Příbram sama o sobě licenci zachránila, je proto zjednodušená. Kompletní odůvodnění, proč asociace příbramskou variantu nepovažovala za dostatečné splnění stadionové podmínky, veřejně dostupné není.
Finanční problémy od léta nezmizely. 5. října soud zahájil s Dynamem insolvenční řízení na návrh věřitelů, kteří se domáhají zhruba 850 tisíc korun. O čtyři dny později se objevila další pohledávka: firma bývalého brankáře Daniela Havlíčka eviduje 1,2 milionu korun. Klub podle iDNES některé závazky uhradil, jiné rozporuje. Do Lausanne tedy Dynamo nepřijelo jako stabilní klub, kterému někdo neprávem vzal místo na slunci.
Spor, který začal na radnici
Za licenčním příběhem se skrývá ještě jeden konflikt, mnohem osobnější. V červnu 2025 klub oznámil, že majoritní podíl přešel od společnosti C.S. commerce service Vladimíra Koubka na zahraniční investiční skupinu. Dorothy Nneka Edeová, britsko-nigerijská podnikatelka, v tom oznámení figurovala jako zprostředkovatelka. Už tehdy nebylo jasné, kdo klub skutečně ovládá. Pozdější zprávy ji běžně označují za majitelku a přesnou vlastnickou strukturu klub nikdy podrobně nevysvětlil.
Vztah s městem se zlomil na jaře 2026. Radnice nabídla klub odkoupit a argumentovala jeho špatnou situací, ochranou značky a mládeže a tím, že z veřejných peněz platí akademii i údržbu areálu. Podle Novinek klub nedodal požadované vyúčtování včas. Edeová prodej odmítla a mluvila o systematickém tlaku ze strany města i kraje. S Jihočeským krajem v červnu o prodeji jednala, k dohodě ale nedošlo.
Klub v srpnovém prohlášení označil výpověď stadionové smlouvy za neopodstatněnou a obvinil město z devalvace Dynama. Ve stejném textu oznámil, že B-tým se nezúčastní čtvrté ligy. Dopad sporu tak sahá i na rezervu a mládež, nejen na první tým.
Z dostupných zdrojů tedy vycházejí tři různé příběhy. Asociace vidí nesplněná licenční kritéria. Město vidí klub, který neplní smlouvu a nakládá s veřejnými penězi. Majitelka vidí nátlak a nekorektní postup. CAS ale bude rozhodovat jen o tom prvním.
Proč spor skončil v Lausanne
Řízení uvnitř FAČR uzavřel licenční tribunál. Další krok už nevede k českému soudu, ale k mezinárodní sportovní arbitráži. Podle FIFA je CAS standardním odvolacím fórem pro spory mezi asociacemi, ligami a kluby. Odvolání proti konečným rozhodnutím členských svazů míří právě sem, pokud to pravidla umožňují.
Šance Dynama naznačuje kauza, která se českému případu nápadně podobá. V roce 2018 rozhodoval CAS spor slovinského FC Koper, kterému tamní svaz odmítl udělit licenci. Podle CAS Bulletinu 2018/2 arbitři zdůraznili význam pevných licenčních lhůt a rovného zacházení se všemi kluby. Zkoumali, zda svaz rozumně použil své uvážení. Nepřijali přitom argument, že dokumenty dodané později automaticky zhojí stav v rozhodném termínu. Koper prohrál.
Ze slovinského případu vyplývá ještě jedna věc. Pokud klub žádá jen licenci a výslovně nenapadne rozhodnutí o obsazení soutěže, může být rozsah přezkumu omezený. Pro Dynamo tak bude klíčové, jak přesně svůj návrh formulovalo. Klub konkrétní petit veřejně nerozvedl. Podle nás má větší naději, pokud prokáže procesní chybu asociace, než kdyby stavělo na tom, že příbramskou variantu doložilo dodatečně.
Tři verdikty, jeden z nich je noční můra
Podle scénářů, které popsaly Blesk a iSport, připadají v úvahu tři typy nápravy. Stejně pravděpodobné ani stejně ničivé ale nejsou.
|Scénář
|Co by znamenal
|Dopad na soutěže
|Finanční kompenzace
|Asociace by klubu uhradila prokazatelnou újmu
|Žádný, tabulky zůstanou
|Garantované místo ve II. lize pro ročník 2027/28
|Administrativní zařazení mimo běžné postupy a sestupy
|Možný lichý počet účastníků nebo rozšíření soutěže
|Okamžitý návrat do rozehrané II. ligy
|Dynamo by opustilo ČFL v průběhu sezony
|Zásah do výsledků, rozpisu a tabulek dvou lig
Finanční kompenzace je nejsnáze představitelná, protože nikomu nesahá na body. Konkrétní částka zveřejněná není. Škoda by se mohla skládat ze ztracených druholigových příjmů, nižší hodnoty sponzorských smluv a hráčů, nákladů na sestup nebo z reputační újmy. Vyčíslit a doložit by ji musel klub.
Garantované místo pro příští sezonu je zásah do systému, ale aspoň zvládnutelný. Pokud by se po ročníku 2026/27 standardně odehrály postupy a sestupy a Dynamo by k nim dostalo místo navíc, druhá liga by měla jednoho účastníka nad plán. Řešením by bylo rozšíření soutěže, změna počtu sestupujících nebo zařazení na úkor jiného klubu, který by si místo vybojoval na hřišti.
Nejextrémnější je třetí varianta. Druhá liga byla rozlosována bez Dynama a odehrálo se v ní už deset kol. Doplnit nového účastníka by znamenalo přepsat rozpis a vyřešit, kolik zápasů by Budějovice odehrály a jak se srovnají se soupeři, kteří už mají v nohou třetinu sezony. Blesk a iSport zmiňují jako krajní možnost i anulování dosavadních výsledků.
Ve třetí lize by návrat vytrhl ze skupiny A účastníka, se kterým se už hrálo. Rezerva Dukly 4. září na Střeleckém ostrově remizovala 2:2. Domažlice o tři týdny později v 8. kole porazily Dynamo 6:3. Tyto body už jsou v tabulce. Po případném odchodu Budějovic by asociace musela rozhodnout, jestli platí, nebo zmizí. A každý další víkend přidává do rovnice nové výsledky.
Podle nás nebude sportovně nejbolestivější verdikt, který bude něco stát. Mnohem horší by byl takový, který by v polovině podzimu nařídil měnit obsazení soutěží. Peníze se dají zaplatit, deset odehraných kol vrátit nejde.
Co čeká hráče a fanoušky
Markovič nepočítá s tím, že by verdikt padl hned po pondělním jednání; rozhodnutí čeká spíš v horizontu měsíců. Dá se proto předpokládat, že přijde zhruba na přelomu let 2026 a 2027, tedy v zimní pauze nebo těsně po ní. Do té doby Dynamo pokračuje v ČFL a domácí zápasy hraje dál na Střeleckém ostrově, na stadionu, o který se s městem soudí.
Kádr je mladý a přestavěný. Klub sám tvrdí, že ztráta licence zasáhla desítky hráčů, trenérů, zaměstnanců, partnerů i fanoušků. Ti teď hrají a fandí v soutěži, ze které je může vytáhnout rozhodnutí tří arbitrů v Lausanne.
Budějovičtí fanoušci tak každou sobotu sledují zápasy, jejichž výsledky možná nikdy nebudou platit. Stejné riziko se týká všech soupeřů, kteří proti Dynamu nastoupí, než CAS promluví.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle