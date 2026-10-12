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Poušť Gobi má vlastní hlas. Obří písečné duny vydávají zvuk, který připomíná hluboké dunění motoru

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V jižním Mongolsku se z pouště zvedají obrovské písečné duny, které za určitých podmínek začnou vydávat podivný hluboký zvuk. Někdy připomíná vzdálený motor, jindy táhlé hučení. Místní krajina proto získala označení zpívající písky. Vědci zjistili, že za tímto zvláštním jevem stojí překvapivé chování milionů drobných písečných zrn.
Poušť Gobi má vlastní hlas. Obří písečné duny vydávají zvuk, který připomíná hluboké dunění motoru

Poušť Gobi má vlastní hlas. Obří písečné duny vydávají zvuk, který připomíná hluboké dunění motoru

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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