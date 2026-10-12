Poušť Gobi má vlastní hlas. Obří písečné duny vydávají zvuk, který připomíná hluboké dunění motoru

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Poušť, která není tichá
Pouště si obvykle představujeme jako místa téměř dokonalého ticha. Vítr přesouvá jemný písek, krajina se pod sluncem pomalu proměňuje a jedinými slyšitelnými zvuky bývají poryvy vzduchu nebo kroky cestovatele.
V mongolské Gobi však existuje místo, kde se samotný písek může stát zdrojem hlubokého, překvapivě hlasitého tónu. Písečné duny Khongoryn Els leží na jihu Mongolska v oblasti, kde se rozlehlé kamenité pláně setkávají s mohutnými písečnými útvary.
Pás dun se táhne krajinou v délce desítek kilometrů. Některé duny se zvedají vysoko nad okolní rovinu a vytvářejí strmé svahy, po kterých se za určitých podmínek sesouvají masy písku. Právě při těchto sesuvech může vznikat zvuk, který návštěvníci popisují jako hluboké hučení, dunění vzdáleného letadla nebo tón obrovského hudebního nástroje.
Nejde o nepřetržitý zvuk a duny rozhodně nezpívají při každém závanu větru. Když ale nastanou vhodné podmínky, může být jejich hlas slyšet překvapivě daleko.
Co vlastně při zpěvu dun slyšíme
Zvuk je mechanické vlnění, které se šíří prostředím, například vzduchem. Aby vznikl slyšitelný tón, musí nějaký zdroj vyvolávat dostatečně pravidelné změny tlaku.
U běžného hudebního nástroje je princip poměrně snadno představitelný. Struna kytary kmitá, membrána bubnu se rozvibruje po úderu a ve flétně vzniká zvuk díky proudění vzduchu. Jenže co by mohlo pravidelně kmitat v obrovské hromadě písku?
Odpověď je ukrytá v pohybu jednotlivých zrn. Když se na strmém svahu duny začne sesouvat větší množství písku, zrna po sobě kloužou, narážejí do sebe a vytvářejí složité kolektivní proudění. Za normálních okolností jsou tyto drobné pohyby neuspořádané a jejich zvuk připomíná obyčejné šustění. Některé písky se však chovají jinak. V určitém rozsahu rychlosti proudění se pohyb zrn může částečně synchronizovat.
Namísto množství nesouvisejících slabých zvuků tak vznikne souvislé akustické vlnění s rozpoznatelným tónem.
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Když se miliony zrn začnou pohybovat společně
Jednu z důležitých studií tohoto jevu zveřejnili roku 2006 vědci v časopise Physical Review Letters. Výzkumníci kombinovali pozorování skutečných zpívajících dun s laboratorními experimenty a zkoumali, proč některé písečné sesuvy produkují souvislé hluboké zvuky.
Ukázali, že rozhodující souvislost existuje mezi frekvencí vydávaného tónu a relativním pohybem zrn v proudící vrstvě písku. Za vhodných podmínek se pohyb jednotlivých zrn sladí natolik, že společně vytvoří výrazný akustický projev.
Pozoruhodné je, že výzkumníci dokázali podobný zvuk vytvořit i mimo skutečnou písečnou dunu. Tím potvrdili, že samotný obrovský kopec písku není nezbytnou podmínkou. Klíčové fyzikální procesy se odehrávají uvnitř proudícího materiálu.
Další práce se zaměřily na vznik pružných vln v povrchových vrstvách písku a jejich vzájemné působení s pohybujícími se zrny. Výsledný mechanismus proto nelze zredukovat na jednoduchou představu, že všechna zrnka jen současně narazí do sebe. Písečný sesuv vytváří dynamický systém, v němž se proudění a vibrace mohou vzájemně ovlivňovat. Právě tato zpětná vazba pomáhá vysvětlit vznik stabilního tónu.
Proč nezpívá každá písečná duna
Kdyby stačilo pouze sesypat hromadu písku, vydávaly by podobné zvuky všechny pláže, pískoviště i duny. Ve skutečnosti je zpívající písek poměrně vzácný.
Důležitou roli hraje velikost a tvar zrn, vlastnosti jejich povrchu, vlhkost a způsob proudění. Zrna musí mít vhodné mechanické vlastnosti, aby se jejich pohyb mohl kolektivně uspořádat. Vlhkost často zvuk výrazně tlumí. Voda totiž vytváří mezi zrny drobné vazby, které mění jejich vzájemné tření a brání volnému pohybu. Také nevhodná směs různě velkých zrn může souvislý tón narušovat.
Pro vznik hlasitého dunění je navíc potřeba dostatečně rozsáhlý sesuv. Malé množství písku se sice může pohybovat podobným způsobem, ale nevytvoří tak silný akustický efekt.
Khongoryn Els proto nepředstavují nějaký nadpřirozený úkaz nebo výjimečnou vlastnost jediného místa na světě. Patří do širší skupiny takzvaných zpívajících či dunících dun, které vědci zkoumají například v Africe, Asii a dalších pouštních oblastech.
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Gobi ukrývá mnohem složitější krajinu než jen písek
Zvláštní je také samotné prostředí, v němž mongolské zpívající duny vznikly. Gobi není souvislé písečné moře. Velkou část jejího území tvoří kamenité a štěrkové pláně, skalnaté horské oblasti a suchá údolí.
Khongoryn Els jsou výrazným písečným útvarem v jinak značně odlišné krajině. Geologové zde zkoumají dlouhodobé ukládání písku, jeho přenos větrem a vztah mezi pouštními sedimenty a dávnými změnami prostředí.
Důležité je, odkud se písek bere a proč se hromadí právě na určitých místech. Vítr přenáší uvolněný materiál, zatímco místní reliéf a směry proudění ovlivňují, kde se zrna zachytávají a postupně vytvářejí duny. Podoba krajiny se tak utváří dlouhodobým působením větru, sedimentů a geomorfologických procesů. Duny nejsou neměnnými objekty, i když mohou při pohledu z dálky působit jako pevné hory.
Co nám zpívající písek prozrazuje
Výzkum zpívajících dun zajímá vědce především proto, že nabízí možnost studovat kolektivní chování takzvaných zrnitých materiálů.
Takové materiály se nacházejí všude kolem nás. Patří mezi ně písek, štěrk, obilí, práškové suroviny i mnohé průmyslové směsi. Jejich pohyb může být překvapivě složitý, protože se za určitých podmínek chovají jako pevné těleso, jindy jako proudící hmota.
Studium písečných sesuvů proto pomáhá lépe porozumět obecnějším fyzikálním principům. Neznamená to, že by zpívající duny přímo poskytovaly hotové technologické řešení, ale jejich neobvyklý zvuk umožňuje sledovat procesy, které se v jiných zrnitých systémech obtížně pozorují.
A možná právě to je na Khongoryn Els nejkrásnější. Když poušť začne hluboce dunět, slyšíme výsledek pohybu nespočtu drobných zrn, z nichž každé je samo o sobě téměř bezvýznamné. Společně však dokážou vytvořit zvuk, který se nese nad krajinou jako hlas obrovského přírodního nástroje.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Physical Review Letters – Song of the Dunes as a Self-Synchronized Instrument, DOI 10.1103/PhysRevLett.97.018002 [2], Physical Review Letters – The Song of Dunes as a Wave-Particle Mode Locking, DOI 10.1103/PhysRevLett.93.238001 [3], Geomorphology – OSL Dating of Sediments from the Gobi Desert, Southern Mongolia [4], Discover Mongolia – Khongor Sand Dunes [5]. img ai generated