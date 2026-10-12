Okresní města na Vysočině se na podobě koalic po volbách zatím nedohodla

Podle primátora Jihlavy Petra Ryšky (ODS), který stál v čele vítězné kandidátky Tým pro Jihlavu, nelze povolební jednání uspěchat. „Máme 2. listopadu ustavující zastupitelstvo. Já si chci všechno dopodrobna vyříkat, nechci mít potom od koaličního partnera žádné překvapení,“ sdělil Ryška. Koalice podle něj ale nebude možná s hnutím SPD.
Náměstek jihlavského primátora Radek Popelka (ANO) řekl, že by byl rád za pokračování současné koalice. „Ale uvidíme, jak to všechno dopadne. Ta matematika je velmi široká a dá se kombinací poskládat spousta,“ řekl. Nereálnou vidí pouze spolupráci s Piráty, kteří jsou v Jihlavě součástí volební koalice s Fórem Jihlava s podporou Zelených. „Se Starosty si spolupráci představit umíme. I s SPD si to umím představit, ale je to uskupení, které zůstává stranou a nikdo s ním spolupracovat nechce, takže na nějaký koaliční potenciál to v jejich případě nevypadá,“ dodal Popelka.
ANO skončilo v Jihlavě na druhém místě. Získalo 10 z 37 mandátů v zastupitelstvu. Vítěz má 16 mandátů. Starostové a nezávislí pět, po třech zastupitelích mají koalice SPD, Svobodní, PRO a Trikolora a Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených.
„V Třebíči je totální pat“
Starosta Pavel Pacal, jehož uskupení Pro Třebíč vyhrálo třebíčské komunální volby, očekává, že dohoda o koalici ve městě nebude dojednaná dřív než ve středu. Současná třebíčská koalice Pro Třebíč, ANO a KDU-ČSL získala v letošních volbách dohromady 13 z 27 míst v zastupitelstvu.
Za patovou proto povolební situaci ve městě označil Aleš Novák, lídr třetího v pořadí - koalice Piráti-Břehy-Zelení, která má čtyři mandáty. Rád by dojednal koalici, která by vítěze voleb opomenula. „Pořád platí, že se chceme potkat se všemi uskupeními, kromě Pro Třebíč pana starosty Pacala. Pak uvidíme, jaká bude situace. Musíme si vyhodnotit, s kým jsme ochotni a za jakých podmínek se dál bavit, protože v Třebíči je totální pat. Rozhodovat budou asi jednotlivosti, možná to bude i o konkrétních osobách,“ řekl Novák.
Ani v Havlíčkově Brodě, kde zvítězila ODS starosty Zdeňka Stejskala, žádné konkrétní výstupy z jednání nejsou. „Plánujeme, že oslovíme všechny politické strany, ale bude to spíš až po neděli. Dáváme si od toho určitý odstup,“ informoval o víkendu Stejskal. Ocenil by, kdyby koalice na radnici v Havlíčkově Brodě mohla být co nejširší.
Ve Žďáru nad Sázavou je vítěz voleb Žďár - živé město, za kterým stojí hnutí STAN, připravený o koalici jednat se všemi subjekty s výjimkou uskupení Změna 2018, sdělil starosta a lídr kandidátky Martin Mrkos.
Vítěz voleb v Pelhřimově chce jednání odsunout až po skončení senátních voleb. Lídrem vítězné pelhřimovské ODS je starosta Ladislav Med, jenž se dostal do druhého kola senátních voleb, které skončí 17. října.