Temelín je o krok blíž malému modulárnímu reaktoru. Řeší se vliv na životní prostředí

Příprava malého modulárního reaktoru v Temelíně pokračuje. Společnost ČEZ odevzdala ministerstvu životního prostředí dokumentaci EIA, která patří mezi zásadní podklady pro povolení stavby. Projekt připravuje ve spolupráci s britskou společností Rolls-Royce SMR, s níž v roce 2024 uzavřela strategické partnerství. ČEZ v ní získal přibližně pětinový podíl a podílí se na vývoji i přípravě nové technologie.
„S malými modulárními reaktory počítáme po boku velkých jaderných elektráren a obnovitelných zdrojů. Jsou také velkou příležitostí pro české firmy,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Podle něj se dodavatelský řetězec pro tuto technologii teprve formuje. České podniky, které se do něj zapojí včas, by tak mohly získat zakázky nejen pro plánované české reaktory, ale také pro projekty v zahraničí.
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Ministerstvo prověří dopady na okolí
Odevzdáním dokumentace EIA se projekt posouvá do další části přípravy. Ministerstvo životního prostředí materiály prozkoumá, zajistí jejich zveřejnění v informačním systému EIA a nechá zpracovat oponentní posudek. Součástí procesu bude také veřejné projednání.
Lidé i další zainteresované subjekty se budou moci k dokumentaci písemně vyjádřit ve lhůtě 30 dnů od jejího zveřejnění na úřední desce Jihočeského kraje. ČEZ očekává výsledek posuzování do konce příštího roku.
Pozornost se při hodnocení zaměří také na možné dopady na životní prostředí a na dostupnost vody. Právě ta patří mezi důležitá kritéria při výběru a přípravě lokalit pro malé modulární reaktory.
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Výkonem se přiblíží velkým energetickým zdrojům
Reaktor od Rolls-Royce SMR má mít elektrický výkon 470 megawattů. Podle ČEZ by jeho výroba vystačila na roční spotřebu přibližně milionu českých domácností. Společnost počítá s tím, že malé modulární reaktory v budoucnu doplní stávající velké jaderné bloky, plynové elektrárny i obnovitelné zdroje.
Označení „malý“ tak může být lehce zavádějící. Plánovaný temelínský reaktor má mít výkon, který se blíží výkonu velkých energetických zdrojů. Hlavní rozdíl spočívá především v koncepci výstavby: modulární technologie má umožnit vyrábět významnou část zařízení v továrně a následně je instalovat v konkrétní lokalitě. Právě sériová výroba má podle zastánců technologie přispět ke zkrácení výstavby a snížení nákladů.
ČEZ už připravuje další dokumentaci
Posun v posuzování vlivů na životní prostředí není jediným letošním milníkem. ČEZ a Rolls-Royce SMR podepsaly také smlouvu o provedení přípravných prací, takzvaný Early Works Contract. Ta má zajistit přípravu projektové, technické a licenční dokumentace potřebné pro získání dalších povolení.
Samotné zahájení výstavby tak zatím není na pořadu dne. Projekt musí projít navazujícími povolovacími procesy a splnit technické i další požadavky. V dřívějších plánech se počítalo se zahájením stavby na přelomu desetiletí, termíny se však v průběhu přípravy měnily. V červenci letošního roku se hovořilo o výstavbě ve druhé polovině 30. let.
Temelín má být podle současné strategie prvním místem v Česku, kde se technologie Rolls-Royce SMR využije. Ve Velké Británii má předcházet českému projektu reaktor plánovaný v lokalitě Wylfa.
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Šanci dostávají i české firmy
Projekt má vedle energetiky také průmyslový rozměr. ČEZ a Rolls-Royce SMR chtějí vytvořit dodavatelský řetězec, do kterého se mohou zapojit české podniky. Jednou z nich je plzeňská Škoda JS, která se podle ČEZ stala výhradním dodavatelem pohonů regulačních tyčí pro reaktory britského výrobce. Tyto komponenty slouží k řízení výkonu reaktoru.
Jihočeský kraj chce na rozvoj nové technologie navázat širší průmyslovou spoluprací. Dlouhodobě jedná o možnosti vybudování servisního, vývojového či výrobního zázemí v okolí českobudějovického letiště. Podle dřívějších odhadů by širší rozvoj odvětví mohl přinést do regionu až tři tisíce kvalifikovaných pracovních míst.
Hejtman Martin Kuba v minulosti zdůraznil, že ambicí kraje není pouze vznik jednoho reaktoru v Temelíně. Jižní Čechy by se podle něj mohly zapojit také do výroby modulů určených pro další projekty v Evropě. Naplnění této vize ale bude záviset na budoucích investicích a konkrétních rozhodnutích firem.
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Projekt čeká další prověřování
Malé modulární reaktory mají podle ČEZ a jejich zastánců přispět k zajištění stabilní výroby elektřiny a vytvořit nové příležitosti pro domácí průmysl. Projekt v Temelíně však stále zůstává ve fázi přípravy a jeho uskutečnění bude záviset na výsledcích povolovacích procesů i dalších technických a ekonomických kroků.
Dokumentace EIA nyní otevře prostor pro podrobnější posouzení možných dopadů na okolí. Veřejnost se bude moci s podklady seznámit a uplatnit své připomínky. Teprve další vývoj ukáže, jak rychle se podaří projekt posunout od plánů a přípravy dokumentace k samotné výstavbě.