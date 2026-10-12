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Plat 70 000 – 110 000 Kč/měsíc, maturita není třeba, stačí kurz. Tato stará profese v Česku zoufale chybí

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Vyrábějí mosty, průmyslové stroje, potrubí i ocelové konstrukce. Bez jejich práce by se zastavila řada továren a na stavbách by chyběly důležité součásti budov. Přesto se o tuto profesi mladí lidé příliš nehrnou a firmy hledají zkušené pracovníky.
Plat 70 000 – 110 000 Kč/měsíc, maturita není třeba, stačí kurz. Tato stará profese v Česku zoufale chybí

Plat 70 000 – 110 000 Kč/měsíc, maturita není třeba, stačí kurz. Tato stará profese v Česku zoufale chybí

Zdroj: pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 14:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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