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Polární záře projasnila oblohu nad Českem. Lidé ji viděli i v Praze

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Polární záře se o víkendu objevila nad Českem a potěšila pozorovatele i v Praze. Naděje na další podobnou podívanou závisí především na aktivitě Slunce a počasí.
Polární záře projasnila oblohu nad Českem. Lidé ji viděli i v Praze

Polární záře projasnila oblohu nad Českem. Lidé ji viděli i v Praze

Zdroj: Lukáš Gallo, Miroslav Sekyra, Tomáš Králík
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 14:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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