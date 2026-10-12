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Canelo chce boxovat i po útocích na Rijád. Ve hře je titul mistra světa

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Raketové útoky na letiště v saúdskoarabském Rijádu si vyžádaly nejméně 13 mrtvých a stovky zraněných. Plánovaný titulový zápas Canela Álvareze s Christianem Mbillim se přesto zatím odkládat nebude.
Canelo chce boxovat i po útocích na Rijád. Ve hře je titul mistra světa

Canelo chce boxovat i po útocích na Rijád. Ve hře je titul mistra světa

Zdroj: Canelo Promotions
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 14:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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