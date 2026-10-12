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Pudzianowski hrozí KSW soudem. Za zápas s Hallem prý nedostal všechny peníze

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Dennívýzva
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Mariusz Pudzianowski tvrdí, že mu KSW stále dluží část odměny za loňský zápas s Eddiem Hallem. Spor už podle něj řeší právníci a po dlouholeté spolupráci s polskou organizací nevylučuje ani soudní dohru.
Pudzianowski hrozí KSW soudem. Za zápas s Hallem prý nedostal všechny peníze

Pudzianowski hrozí KSW soudem. Za zápas s Hallem prý nedostal všechny peníze

Zdroj: KSW MMA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 14:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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