Stará litina po babičce má hladký povrch, protože odlitek se kdysi dodatečně soustružil. Právě ten krok z ní dělá sběratelský kus za desítky tisíc

Přejedete prstem po varné ploše staré pánve ze sklepa a ucítíte skoro sametový povrch. U nové litiny z obchodního domu je to drsná, zrnitá plocha připomínající pomerančovou kůru. Ten rozdíl má konkrétní příčinu. Americké slévárny na přelomu 19. a 20. století odlitek po vychladnutí ještě obrušovaly, aby se na něm dobře vařilo. Pánev s takovou úpravou proto patří do éry, ze které pocházejí i nejcennější sběratelské kousky. Skutečnou cenu ovšem prozradí až dno. Logo, číslo a pár drobných detailů mohou z obyčejného nádobí udělat předmět, o který se v amerických aukčních síních přetahují sběratelé.
Hladký jako zrcadlo: brusný kámen v americké slévárně
Litina vychází z pískové formy hrubá. Specializovaný web Cast Iron Collector rozlišuje několik stupňů dokončení. Surový odlitek se jen očistil, omílaný kus prošel bubnem s abrazivem, broušený se obrobil kamenem a frézovaný přišel o tenkou vrstvu kovu na obráběcím stroji.
U naprosté většiny starých pánví šlo o broušení a leštění. Dělník upnul pánev do stroje, ta se otáčela a proti ní pracoval rotační brusný kámen, dokud varná plocha nezískala jemný lesk. Skutečné frézování, při kterém se odebíralo víc materiálu, bylo vzácné a týkalo se hlavně speciálních kusů. Desetiletí smažení pak povrch dál vyhladila, protože se do něj vpekly další vrstvy polymerizovaného tuku.
Výsledek ocení každý, kdo na staré litině osmažil vajíčko. Takové pánve bývají tenčí, lehčí a jemněji odlité než současné. Pro sběratele je to první vodítko. Hladký vnitřek ukazuje na období, kdy se na litině ještě nešetřilo prací.
Proč dnešní litina zůstává drsná
Ruční dokončování stálo čas i mzdy. Podle Cast Iron Collectoru pracné leštění zhruba od poloviny 60. let prakticky vymizelo. Mohla za to automatizace a tlak levných dovozů. Kdo chtěl na trhu obstát, musel škrtat kroky, které zákazník při nákupu nevidí.
Dobře je to vidět na americké firmě Lodge, jejíž kořeny sahají ke slévárně Blacklock Foundry z roku 1896. Dnešní postup popisuje výrobce jako automatizované lití, čištění, omílání či tryskání a závěrečné zapečení oleje. Tovární úpravu olejem zavedla firma Lodge v roce 2002. Pánev tak odchází z továrny připravená k použití, robustní a cenově dostupná. Hladkost si na ní ale kuchař musí vypracovat sám, a to dlouhými lety smažení.
Zrnitý povrch tedy prozrazuje moderní původ. Sametový naopak ukazuje na dílnu, kde se každý kus ještě dostal pod brusný kámen.
Griswold, Wagner a aukce za desítky tisíc korun
Dvě jména zní mezi sběrateli nejhlasitěji. Kořeny firmy Griswold sahají do roku 1865, kdy do Erie v Pensylvánii přišel Matthew Griswold. Firma prošla několika přeměnami, Griswold Manufacturing Co. vznikla roku 1887 a pánve se v Erie vyráběly zhruba do roku 1957. Konkurenční Wagner Manufacturing Company zahájila činnost v červnu 1891 v Sidney ve státě Ohio.
Aukční výsledky ukazují, kolik může stát správná kombinace značky, loga, velikosti a stavu:
Kus Aukce Cena Griswold #13 s frézovaným dnem Air Works, únor 2022 zhruba 59 000 Kč Griswold #13 se šikmým logem a tepelným prstencem Air Works, únor 2022 zhruba 58 000 Kč Griswold #13 květen 2025 zhruba 56 000 Kč Griswold #13 se šikmým logem (Slant EPU) Dinky’s, listopad 2025 zhruba 53 000 Kč Wagner #13 s „koláčovým“ logem Air Works, únor 2022 zhruba 47 000 Kč
Číslo 13 se v tabulce neobjevuje náhodou. Jde o obří pánev, kterých se vyrobilo málo a zachovalých přežilo ještě méně. Na samém vrcholu stojí pánve řady Erie s pavoučím logem. Pavouk sedí v síti uprostřed dna a v dobrém stavu se takový kus vidí jen zřídka. Jeden z nich se podle záznamu instagramového příspěvku sběratelky Mary Jean prodal 24. srpna 2024 v Dinky’s Auction Center v Indianě za 10 000 dolarů, tedy zhruba za 230 000 Kč.
Na opačném konci stojí běžné kusy. Na jarní aukci Dinky’s v březnu 2025 se obyčejné pánve Wagner velikosti 7 až 9 s dřevěnou rukojetí prodávaly zhruba za 1 000 až 2 300 Kč. Podle agregátoru Estimonia se většina starých pánví pohybuje mezi 460 a 4 600 Kč. Český protipól nabízí Aukro, kde „stará těžká litinová pánev“ bez slavné značky skončila v září 2026 na 690 Kč.
Podle nás si z toho majitel staré pánve odnese jednoduché poučení. Hladký vnitřek prozradí, že pánev stojí za prozkoumání. O ceně pak rozhodne to, co je vyražené na dně.
Otočte pánev dnem vzhůru: co hledat na dně
Spodek pánve funguje jako občanský průkaz. Než ji odnesete do sběrného dvora, zkontrolujte tyto znaky:
Logo Griswold: kříž ve dvojitém kruhu, nápisy ERIE nebo ERIE PA U.S.A. Šikmé logo pochází zhruba z let 1906 až 1929, velké blokové logo z let 1920 až 1940 a malé blokové z let 1939 až 1957. Logo Wagner: nápis Wagner Ware Sidney -O- v obloukové, rovné, stylizované nebo „koláčové“ variantě. Velikostní číslo: neudává průměr v palcích. Odpovídá historické velikosti plotýnky na kamnech. Číslo modelu a písmeno: identifikují konkrétní formu ve výrobě. Samotné písmeno podle Cast Iron Collectoru sběratele většinou nezajímá. Tepelný prstenec: vystouplý kruh po obvodu dna ukazuje na starší konstrukci určenou pro kamna. Odlévací spára: podélná jizva po vtoku. Na neznačeném kusu napovídá velmi staré výrobě, typicky z 19. století. U pánve s logem Griswold nebo Wagner je naopak podezřelá. Rovnost dna: pánev položená na rovnou plochu se nesmí kývat ani točit.
Podrobný výklad čísel a písmen nabízí stránka
Numbers & Letters na Cast Iron Collectoru. Praskliny, padělky a kde starou litinu prodat
Ani nejvzácnější logo nezachrání poškozený kus. Prasklina, zkroucení, hluboká důlková koroze nebo stará oprava sníží cenu dramaticky. Lehkou povrchovou rez a připečený karbon naopak lze odstranit. Na trhliny se dá orientačně přijít poklepem. Zdravá litina obvykle zazní jasně, prasklá tlumeně. U silně zanesených kusů ale zvuková zkouška spolehlivá není, proto pánev nejdřív očistěte a pečlivě prohlédněte.
Druhé riziko představují reprodukce. Odlévají se přímo podle originálů, a proto mívají rozmazané logo, hrubé detaily a nesedící proporce. Sběratelský spolek Wagner and Griswold Society vede přehled
Reproductions and Fakes, se kterým stojí za to podezřelý kus porovnat.
Pro prodej běžné domácí litiny poslouží Aukro, Sbazar, Bazoš nebo místní starožitnictví. Pokud dno nese logo Griswold nebo Wagner, vyplatí se nejdřív požádat o identifikaci specializovanou komunitu a sledovat dokončené prodeje v zahraničních aukcích, protože aktivní nabídky cenu zkreslují. Při prodeji nafoťte vnitřek, dno, detail značky, boky, rukojeť i každou vadu.
V českých kredencích bude americká značková litina spíš výjimkou, kterou sem přivezli emigranti nebo sběratelé. Častěji tu najdeme evropské, tuzemské a neznačené pánve. I ty ale mohou mít sametový vnitřek, na kterém se skvěle smaží bramboráky.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková