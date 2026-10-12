Nejcennější dovednost při podzimní péči o růže paradoxně spočívá v tom, co neudělat. Horlivým zahradníkům květy ubývají pod rukama

Říjnové odpoledne, poslední květy na keři zhnědly a ruka sama sahá po nůžkách. Ale právě v tuhle chvíli se rozhoduje o příští sezoně. Kdo nejdřív zjistí, na jakém dřevě jeho růže kvete, a do zdravých prutů se nepustí, ušetří si práci i zklamání. Na jaře ho odmění plná a zdravá poupata. Odborné zdroje se v jádru shodují: podzim patří zdravotnímu zásahu a ochraně báze rostliny, zatímco tvarování a zmlazování až pozdní zimě a jaru. Prošli jsme doporučení britské Královské zahradnické společnosti (RHS), amerických univerzitních poraden i českých zahradnických titulů. Zároveň jsme je porovnali s výhledem ČHMÚ na letošní podzim. Vyplývá z nich jednoduchá zásada, kterou spousta horlivých pěstitelů každoročně porušuje.
Proč hluboký podzimní řez růžím škodí víc, než pomáhá
Rostlina na řez reaguje růstem. V dubnu je to přesně to, co zahrádkář chce. V říjnu však jde o potíž. Podle poradny Iowa State University podzimní řez probouzí nové výhony, které do zimy nestihnou vyzrát. Jejich pletivo zůstává měkké, šťavnaté a mráz si s ním snadno poradí. Při prvních silnějších mrazech zčernají, a když se poškození dostane hlouběji, odnese to i část zdravého dřeva pod nimi.
Druhá újma je méně nápadná. Každý ponechaný výhon slouží jako zásobárna živin a zároveň jako jakési lešení, které chrání spodní pupeny. Keř seříznutý v říjnu těsně nad zemí přichází o obojí. Do zimy tak vstupuje oslabený a mráz zasáhne přímo partie, ze kterých má na jaře rašit.
U některých druhů navíc nevhodný střih odstraní samotné dřevo, které by neslo květy. Tady se z přehnané péče stává přímá ztráta. Podle nás proto platí, že kdo v říjnu šetří, dělá pro jarní nasazení poupat víc než ten, kdo keř „pro jistotu“ zkrátí na pahýly.
Na jakém dřevě kvete vaše růže? Podle toho volte každý střih
Zahrádkáři často házejí všechny růže do jednoho pytle. Jejich nároky se přitom podstatně liší:
Typ růže Kde vznikají květy Kdy hlavní řez Čajohybridy, floribundy (záhonové) na letošních výhonech pozdní zima až březen Pnoucí opakovaně kvetoucí (climbery) na novém i starším dřevě v zimě, na podzim jen vyvázat Ramblery hlavně na loňském dřevě v létě po odkvětu Staré jednou kvetoucí (Alba, Gallica, Centifolia, damascénky, mechové) na starším dřevě po odkvětu
Právě u ramblerů a historických odrůd se podzimní horlivost prodraží nejvíc. Část poupat pro příští červen už totiž nese loňské dřevo. Kdo ho v říjnu odstraní, může přijít o citelnou část kvetení. U opakovaně kvetoucích moderních kultivarů bývá dopad mírnější: horší start, větší zimní poškození a menší vitalita.
Jak poznat neznámý keř? Podle RHS pomáhá jeho stavba a doba kvetení. Dlouhé obloukovité pruty, které potřebují oporu, prozrazují pnoucí růži. Pokud kvete opakovaně od léta do podzimu, nejspíš jde o climber. Jediná velkolepá vlna kvetení kolem června spíš ukazuje na rambler. U pnoucích růží navíc platí, že mladé výhony od báze tvoří budoucí kostru. Patří k opoře, nikoli do kompostu.
Pokud si typem nejste jistí, pomůže prosté pravidlo: do zdravých nosných prutů na podzim nesahejte. Hlavní zásah počká na jaro, až rostlina sama ukáže, co přežilo a odkud raší.
Co smí pod nůžky v říjnu: zdravotní řez krok za krokem
Nůžky přitom nemusí zůstat v kůlně celý podzim. Úklid, který keři pomůže, má jasné hranice. Odstranit lze:
suché a odumřelé výhony, nemocné části a výhony se skvrnami či plísní, mechanicky poškozené pruty, slabé, křížící se a dovnitř rostoucí větévky, přehnaně dlouhé šlahouny, které by rozkýval vítr nebo zatížil sníh.
U běžných keřových růží uvádí časopis Naše krásná zahrada jako orientační spodní mez výšku 30 až 50 centimetrů. Tohle číslo však neplatí plošně. Pnoucí a drobnější kultivary stačí zbavit nemocných a poškozených částí, dlouhé pruty pnoucích růží lze podle RHS spíš přivázat k opoře než krátit.
Na technice záleží víc, než se zdá. Řez se má vést šikmo, nejvýše 5 milimetrů nad pupenem a ideálně nad očkem mířícím ven, aby se keř otevíral do stran. Sklon odvádí vodu od pupenu. Nůžky musí být ostré, protože tupé čepele výhony drtí a otevírají cestu infekci. Před prací se vyplatí otřít je lihem, zvlášť když přecházíte od nemocného keře ke zdravému. Spadané listí se skvrnitostí patří do odpadu, rozhodně ne pod keř.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Krček jako Achillova pata: jak růži bezpečně zazimovat
Místo radikálního seřezání by měla podzimní energie směřovat dolů, k bázi rostliny. U roubovaných moderních růží je nejcitlivějším bodem očkovací místo, tedy spoj podnože s ušlechtilou částí. Poradna Iowa State University upozorňuje, že je mimořádně citlivé na nízké teploty. Když promrzne, může ušlechtilá část odumřít a z kořenů pak vyrazí jen divoká podnož.
Ochrana je prostá. Ke spodní části keře se přihrne zemina nebo kompost do výšky zhruba 10 až 15 centimetrů, což pro běžnou českou zahradu představuje praktické minimum. Americké poradny pro drsnější podnebí doporučují kopeček vysoký 25 až 30 centimetrů. Ve vyšších a exponovaných polohách se proto vyplatí přidat. Navrch patří chvojí, které stíní, propouští vzduch a nezadržuje vlhkost.
Netkaná textilie se hodí jako rychlá pomoc při náhlém mrazu. Na rostlinách by ale podle portálu Radyzezahrady.cz neměla zůstat celou zimu, protože pod ní hrozí zapaření. Čerstvě vysazené keře chrání i správná hloubka výsadby: očkovací místo má sedět asi 5 centimetrů pod povrchem půdy. Dusíkaté hnojivo už na podzim nepatří k žádné růži, protože by podpořilo právě ten nežádoucí pozdní růst.
Podzim 2026: kdy podle ČHMÚ vzít nůžky do ruky
Letošní kalendář nahrává klidné přípravě. Měsíční
výhled ČHMÚ pro období od 5. října do 1. listopadu 2026 počítá v prvních dvou týdnech s průměrnými až nadprůměrnými teplotami, poté s průměrnými. Denní maxima by měla postupně klesat zhruba z 16 °C k 10 °C a průměrná noční minima ze 7 °C ke 4 °C. Z toho vychází vhodné období od poloviny října do začátku listopadu, než půda začne trvaleji promrzat.
Klimatologie dodává užitečný orientační rámec. Analýza mrazů v Polabí za roky 1961 až 2011 ukázala, že první slabý podzimní mráz tam přichází v průměru 20. října, mírný 29. října a silný 1. listopadu. Pro nížiny tedy platí, že zdravotní zásah a přihrnutí krčku by měly být hotové zhruba do Dušiček. V podhůří a na horách je lepší vše stihnout o pár týdnů dřív.
ČHMÚ sám upozorňuje, že jeho výhled popisuje trend pro celou republiku a nezachycuje místní rozdíly. Spolehlivějším vodítkem je proto lokální předpověď a stav půdy na vlastní zahradě. Září pro řez nedoporučujeme ani ve vyšších polohách: teplé dny by keř snadno vyprovokovaly k dalšímu rašení.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková