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Nejcennější dovednost při podzimní péči o růže paradoxně spočívá v tom, co neudělat. Horlivým zahradníkům květy ubývají pod rukama

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Na podzim se u růží vyplácí zdrženlivost. Hluboký říjnový řez může vyprovokovat křehké výhony a připravit keř o poupata, která měla rozkvést příští rok.
Nejcennější dovednost při podzimní péči o růže paradoxně spočívá v tom, co neudělat. Horlivým zahradníkům květy ubývají pod rukama

Nejcennější dovednost při podzimní péči o růže paradoxně spočívá v tom, co neudělat. Horlivým zahradníkům květy ubývají pod rukama

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 12.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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