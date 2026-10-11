Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Brčko jako skvělá vychytávka: Tipy, jak ho využít v domácnosti

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Obyčejné plastové nebo papírové brčko nemusí sloužit jen k pití. V domácnosti dokáže překvapivě dobře pomoci s několika drobnými problémy, které zná snad každý. Stačí ho mít po ruce a využít trochu netradičním způsobem.
papírová brčka

papírová brčka

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 07:00

Reklama
Další články z Náš dům
Bramborové slupky s octem: zajímavé kombo do zahrady
Bramborové slupky s octem: zajímavé kombo do zahrady
Špatné uskladnění medu ho může velmi rychle zničit
Špatné uskladnění medu ho může velmi rychle zničit

Med je jedinečný přírodní produkt, který je neocenitelným výsledkem neúnavné práce včel a bohatstvím jejich...

Papírový kelímek nevyhazujte: Poslouží při úklidu i jako organizér
Papírový kelímek nevyhazujte: Poslouží při úklidu i jako organizér

Papírový kelímek po vypití kávy nebo jiného nápoje většinou automaticky putuje do koše. Pokud je ale čistý...

Jak udržet doma teplo a ušetřit? Vyzkoušejte triky našich babiček
Jak udržet doma teplo a ušetřit? Vyzkoušejte triky našich babiček

I když venku stále panuje příjemné počasí, topná sezóna již začala. Už teď se možná děsíte budoucího...

Mokré deštníky v předsíni: Pomůže podnos i speciální stojan
Mokré deštníky v předsíni: Pomůže podnos i speciální stojan

Podzimní a deštivé dny přinášejí jeden malý problém. Přijdete domů s mokrým deštníkem, položíte ho v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

Všechny články tohoto autora →
Náš dům
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.