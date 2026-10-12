Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Staré věci, nové příběhy. Hradecký re-use vydělal přes čtyři miliony

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Co jednomu doma překáží, může druhému udělat pořádnou radost. V Hradci Králové už šest let dávají starým věcem nový život a projekt re-use za tu dobu vynesl přes čtyři miliony korun, které pomáhají městu zelenat.
Staré věci, nové příběhy. Hradecký re-use vydělal přes čtyři miliony

Staré věci, nové příběhy. Hradecký re-use vydělal přes čtyři miliony

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 14:22

Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Sněžku pokryl první sníh. Pocitová teplota klesla na minus sedm
Sněžku pokryl první sníh. Pocitová teplota klesla na minus sedm
D11 je teď zkouškou nervů. Šéf silničářů se řidičům omlouvá
D11 je teď zkouškou nervů. Šéf silničářů se řidičům omlouvá

Cesta z Hradce Králové do Prahy teď může pořádně prověřit trpělivost řidičů. Na dálnici D11 se sešlo tolik...

Hádka skončila útokem nožem. Muž z Chlumce čelí obvinění z pokusu o vraždu
Hádka skončila útokem nožem. Muž z Chlumce čelí obvinění z pokusu o vraždu

Hádka dvou známých v Chlumci nad Cidlinou skončila bojem o život. Třiašedesátiletý muž měl kuchyňským nožem...

Strany možné koalice v Hradci v čele s HDK a TOP 09 začaly jednat o programu
Strany možné koalice v Hradci v čele s HDK a TOP 09 začaly jednat o programu

Subjekty možné vládní trojkoalice v Hradci Králové v čele s ve volbách vítěznou koalicí Hradeckého...

Od studentky po seniora. Nejmladší zastupitelce je 18 let, nejstaršímu 85
Od studentky po seniora. Nejmladší zastupitelce je 18 let, nejstaršímu 85

Zastupitelům zvoleným v Královéhradeckém kraji je v průměru 48,52 roku, o něco více než před čtyřmi lety....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.