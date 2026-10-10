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Papírový kelímek nevyhazujte: Poslouží při úklidu i jako organizér

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Dennívýzva
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Papírový kelímek po vypití kávy nebo jiného nápoje většinou automaticky putuje do koše. Pokud je ale čistý a nepoškozený, může ještě dobře posloužit. V domácnosti se hodí jako jednoduchý organizér, pomocník při úklidu i nádoba na drobnosti. Stačí mu dát druhou šanci.
papírový kelímek

papírový kelímek

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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