Papírový kelímek nevyhazujte: Poslouží při úklidu i jako organizér

Papírový kelímek po vypití kávy nebo jiného nápoje většinou automaticky putuje do koše. Pokud je ale čistý a nepoškozený, může ještě dobře posloužit. V domácnosti se hodí jako jednoduchý organizér, pomocník při úklidu i nádoba na drobnosti. Stačí mu dát druhou šanci.
Poslouží jako praktický organizér
Čistý papírový kelímek můžete postavit na pracovní stůl a využít ho například na tužky, pastelky, fixy nebo nůžky. V koupelně poslouží na drobné kosmetické pomůcky, jako jsou vatové tyčinky, pilníčky nebo gumičky do vlasů. Výhodou je, že nic nemusíte vyrábět ani upravovat. Menší kelímky se mohou hodit také do šuplíku. Rozstříhané na nižší části vytvoří jednoduché přihrádky na knoflíky, kancelářské sponky, gumičky nebo jiné drobnosti, které se jinak snadno ztratí.
Tip: Využít můžete i plastový kelímek, a to doma i na zahradě.
Pomocník při domácím úklidu
Papírový kelímek může posloužit také jako malá jednorázová nádoba při úklidu. Když například čistíte zásuvky, police nebo drobné předměty, můžete do něj odkládat nečistoty, vlasy a prach. Po skončení úklidu ho jednoduše vyhodíte podle materiálu a místních pravidel třídění odpadu.
Hodí se také při drobných opravách. Potřebujete-li při šroubování nebo montování někam bezpečně odložit několik šroubků, hřebíčků či matiček, kelímek zabrání tomu, aby se vám malé součástky rozkutálely po stole nebo podlaze.
Foto: Pixabay
Na co si dát pozor
Ne každý papírový kelímek je vhodný k opakovanému použití. Vnitřní vrstva některých kelímků je opatřena plastovou či jinou bariérou a materiál není určený pro dlouhodobý kontakt s vodou. Pokud je kelímek promočený, mastný nebo poškozený, jeho další využití už nemá smysl.
Čistý a suchý papírový kelímek však může ještě překvapivě dobře posloužit. Místo okamžitého vyhození ho můžete proměnit v praktického pomocníka, který pomůže udržet drobnosti v domácnosti přehledně uspořádané.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Papírový kelímek nevyhazujte: Poslouží při úklidu i jako organizér
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