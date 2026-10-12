Menšík má šanci kvalifikovat se na Turnaj mistrů. V Šanghaji ale musí sbírat body proti Alcarazovi a Zverevovi

V oficiálním průběžném pořadí Nitto ATP Finals svítí u Menšíkova jména 2 495 bodů a třinácté místo. Osmý Daniil Medveděv má 3 070, devátý Novak Djokovič 2 840. Na první pohled je to ztráta, kterou jeden turnaj nesmaže. Jenže Šanghaj je Masters 1000 a vítěz si odsud odveze 1 000 bodů. Do Turína se tu český tenista přímo kvalifikovat nemůže. Může se ale z outsidera, kterého favorité zatím neberou vážně, stát hráčem, kterého budou v Paříži sledovat přes rameno. Podle nás nejde o mečbol na Turín. Je to první z posledních velkých zátěžových testů sezony a zároveň ten, po kterém bude jasné, jestli je Menšík v závodě doopravdy.
Proč se v Šanghaji nedá Turín jednoduše uhrát
Oficiální článek ATP před turnajem vyjmenoval hráče, kteří si mohou účast na Turnaji mistrů zajistit už v Šanghaji. V kvalifikačních scénářích figurovali Ben Shelton a Flavio Cobolli. Menšík mezi nimi nebyl.
Hranici přitom nečekaně posunul Jannik Sinner. Světová jednička byla do Turína kvalifikovaná, má 7 950 bodů, ale od vítězství ve Wimbledonu nehrála a kvůli léčbě kolena už letos nenastoupí. Podle Sky Sports vynechá Paříž, ATP Finals i finále Davis Cupu a chystá se rovnou na rok 2027. Jedno z osmi míst v Turíně se tím fakticky uvolňuje. Pomyslná čára proto nevede za osmým Medveděvem, ale za devátým Djokovičem.
Takhle vypadá okolí té čáry:
|Hráč
|Body v Race to Turin
|Rozdíl oproti Menšíkovi
|Arthur Fils
|3 325
|+830
|Daniil Medveděv
|3 070
|+575
|Novak Djokovič
|2 840
|+345
|Alex de Minaur
|2 780
|+285
|Rafael Jódar
|2 609
|+114
|Taylor Fritz
|2 530
|+35
|Jakub Menšík
|2 495
|0
|Félix Auger-Aliassime
|2 465
|−30
|Tommy Paul
|2 435
|−60
Fritze a Jódara má Menšík na dosah jednoho dobrého zápasu. Djokovič a Medveděv jsou ale jiná liga. Na ně je potřeba úplně jiný výsledek.
Co Menšíkovi dá které kolo
Bodová tabulka v Šanghaji je podle oficiálního přehledu pořadatelů jednoduchá: osmifinalista bere 100 bodů, čtvrtfinalista 200, semifinalista 400, finalista 650 a vítěz 1 000.
Spočítali jsme, kam by se Menšík posunul, pokud průběžné pořadí už zahrnuje body za postup do osmifinále a každé další kolo tedy přidává jen rozdíl:
|Výsledek v Šanghaji
|Body za kolo
|Menšík orientačně celkem
|Proti současné hranici
|Čtvrtfinále
|200
|cca 2 595
|pořád o 245 za Djokovičem
|Semifinále
|400
|cca 2 795
|těsně pod Djokovičem
|Finále
|650
|cca 3 045
|před Djokovičem, na hraně Medveděva
|Titul
|1 000
|cca 3 395
|před Medveděvem i Filsem
Tabulka má jeden háček: soupeři v závodě nestojí na místě. Kdo z nich v Šanghaji vyhraje pár zápasů, čáru posune nahoru. Přesný počet bodů, který by Menšíkovi Turín zaručil, proto nikdo říct nemůže.
Z čísel ale plyne jasný závěr. Čtvrtfinále je pěkný výsledek do statistik, ale v závodě o Turín ho nikam neposune. Semifinále ho dostane do pronásledovací skupiny. Pokud chce Menšík z boje o Turnaj mistrů udělat český příběh podzimu, potřebuje podle nás minimálně finále. A to v jeho části pavouka znamená porazit velká jména.
Gea, pak Hurkacz nebo Davidovich Fokina, potom Zverev
Cesta začíná v úterý 13. října osmifinálem proti Francouzi Arthuru Geovi. Ve čtvrtfinále na Menšíka čeká vítěz duelu mezi Hubertem Hurkaczem a Alejandrem Davidovichem Fokinou. Teprve v semifinále se pavouk otevírá k Alexandru Zverevovi.
Se Zverevem má Menšík nevyřízené účty. Prohrál s ním oba letošní zápasy a pokaždé na velké scéně. V Madridu podlehl v osmifinále 4:6, 7:6, 3:6, v semifinále Roland Garros pak 5:7, 2:6, 6:3, 3:6. V obou utkáních uhrál set a ani jedno nebylo jednostranné. Semifinále v Šanghaji by tak bylo třetím pokusem během půl roku. Zverev přitom už do Turína kvalifikovaný je, takže by hrál bez bodového tlaku.
Ve finále může čekat Carlos Alcaraz z opačné poloviny pavouka. Španěl se po více než čtyřměsíční pauze kvůli zápěstí vrátil silněji, než se čekalo. Na US Open došel do čtvrtfinále a v Tokiu získal třetí titul sezony. Turín má jistý jako vítěz Australian Open, který se drží v elitní dvacítce. Sám v Šanghaji mluví o tom, že se cítí mentálně svěží, přestože asijská a halová část sezony dřív nepatřila k jeho nejsilnějším obdobím. Pokud by na finále došlo, Menšík by nehrál proti hráči, který se po zranění teprve rozehrává. Hrál by proti Alcarazovi, který už zase vyhrává turnaje.
Že velké jméno porazit umí, Menšík letos ukázal. V Dauhá zdolal Sinnera a podle Sky Sports šlo o jednu ze tří Italových letošních porážek.
Odkud se vzaly body a kde se rozhodne
Menšík se do říjnového závodu dostal hlavně díky jednomu jarnímu turnaji. Semifinále Roland Garros mu vyneslo 800 bodů, skoro třetinu celkového zisku. Dalších 250 přidal titul v Aucklandu, po 200 čtvrtfinále v Kanadě, semifinále v Dauhá a osmifinále Australian Open. Grandslamové léto naopak nevyšlo: ve Wimbledonu skončil ve druhém kole, na US Open ve třetím. Jeho sezonu tak drží jeden velký výsledek a pravidelné body z Masters, ne série hlubokých tažení.
Po Šanghaji zbývá málo. Od 19. října se hraje v Lyonu a Almaty, týden nato ve Vídni, Basileji a Bruselu. Od 2. listopadu následuje Paříž, poslední Masters 1000 sezony. Ve stejném týdnu se hraje i Stockholm a boj o místa pak definitivně končí. Jestli se do kvalifikace ještě započítají body ze Stockholmu, oficiální pravidla na veřejné stránce jednoznačně neuvádějí. Kdo s nimi počítá, riskuje.
V praxi to znamená, že pokud Menšík v Šanghaji brzy vypadne, jeho šance nezmizí. Celou ztrátu by ale musel dohnat v Paříži a v halové pětistovce. Turnaj mistrů se odehraje od 15. do 22. listopadu v turínské Inalpi Areně. Osm hráčů se rozdělí do dvou čtyřčlenných skupin, každý odehraje tři zápasy, nejlepší dva z každé skupiny postupují do semifinále.
Přenosy z turnaje v Šanghaji vysílá Oneplay. Mimo Česko turnaj nabízí oficiální streamovací služba ATP Tennis TV. Čas osmifinále s Geou zatím pořadatelé nezveřejnili, objeví se v denním programu.
Za týden bude jasno, s jakou výchozí pozicí Menšík přijede do Paříže. Buď jako hráč, který Turín honí na dálku, nebo jako soupeř, kterého Djokovič s Medveděvem uvidí v tabulce těsně za sebou. Rozhodne o tom nejspíš večer, kdy se na druhé straně sítě objeví Zverev.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář