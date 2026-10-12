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Canal+ v Česku rebranduje Skylink a spustí čtyři nové kanály

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Aktivity francouzské mediální skupiny Canal+ na českém a slovenském trhu doznají podstatných změn. Koncern změní brand Skylink, pod kterým již od roku 2007 poskytuje satelitní a internetovou televizi. Plus spustí čtyři nové televizní kanály, které zákazníci Skylinku získají jako součást programové nabídky automaticky. Informovala o tom tisková zástupkyně Gabriela Sémová.
Canal+ v Česku rebranduje Skylink a spustí čtyři nové kanály

Canal+ v Česku rebranduje Skylink a spustí čtyři nové kanály

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 14:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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