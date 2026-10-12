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Čistší led na severním pólu Marsu odhaluje tajemství jeho minulosti

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Ledové vrstvy na Marsu uchovávají informace o klimatických změnách, kterými planeta procházela před tisíci lety. Nový výzkum Washingtonské univerzity ukázal, že led…
Perspective_view_of_Korolev_crater

Perspective_view_of_Korolev_crater

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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