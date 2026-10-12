Čistší led na severním pólu Marsu odhaluje tajemství jeho minulosti

Čistší led na severním pólu Marsu odhaluje tajemství jeho minulostiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Perspective_view_of_Korolev_crater
Článek byl publikován 12.10.2026 14:30
Zadržet více dešťové vody, omezit přehřívání budov a zlepšit městské mikroklima. To jsou hlavní cíle nového...
Mořská voda pokrývá více než 70 % povrchu Země a obsahuje přibližně 96,5 % vody a 2,5 % solí. Salinita...
Mezinárodní tým vědců z Newcastle University v Singapuru vyvinul a patentoval přenosný vodní filtr, který...
Astronomové už před čtyřmi lety získali dosud jeden z nejlepších důkazů existence tzv. vodních světů....
VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....Všechny články tohoto autora →