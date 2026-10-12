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Majitelé Toyoty mohou ve dveřích slyšet podivné šplouchání. Výrobce popsal problém, který dokáže způsobit jediný ucpaný otvor

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Majitelé některých vozů Toyota RAV4 mohou při jízdě, brzdění nebo otevírání dveří zaslechnout zvuk připomínající přelévající se vodu. Příčinou mohou být ucpané odvodňovací otvory, které brání odtékání dešťové vody z vnitřku dveří. Automobilka problém popsala v technickém servisním dokumentu určeném pro americký trh.
Majitelé Toyoty mohou ve dveřích slyšet podivné šplouchání. Výrobce popsal problém, který dokáže způsobit jediný ucpaný otvor

Majitelé Toyoty mohou ve dveřích slyšet podivné šplouchání. Výrobce popsal problém, který dokáže způsobit jediný ucpaný otvor

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 14:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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