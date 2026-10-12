Majitelé Toyoty mohou ve dveřích slyšet podivné šplouchání. Výrobce popsal problém, který dokáže způsobit jediný ucpaný otvor

Servisní dokument s označením T-SB-0084-21 se vztahuje na některé vozy Toyota RAV4 a RAV4 Hybrid z modelových let 2019 až 2022. Zahrnuje také dobíjecí hybrid RAV4 Prime z modelových let 2021 a 2022. Původní dokument pochází ze září 2021 a jeho aktualizovaná verze byla vydána v březnu 2022. Popisuje případy, kdy se z jedněch nebo více dveří ozývá šplouchání při rozjezdu, brzdění nebo jejich otevírání a zavírání. Příčinou může být nahromaděná voda, která nemůže přirozeně odtékat. Problém přitom nemusí souviset s poškozeným těsněním kolem oken, ale s drobnými otvory na spodní straně dveří.
Voda se do dveří dostává i u nepoškozeného auta
Mnoho řidičů předpokládá, že dveře automobilu musí být dokonale vodotěsné. Jejich konstrukce však počítá s tím, že se určité množství dešťové vody dostane kolem stahovacího bočního skla dovnitř. Gumové těsnění totiž nedokáže vytvořit zcela nepropustnou překážku a současně umožňovat pohyb okna. Voda proto stéká do dutiny dveří, odkud má odcházet speciálními odvodňovacími otvory umístěnými u spodního okraje. Za normálních okolností tak nezůstává uvnitř a nepředstavuje problém. Jakmile se však odtok ucpe, začne se v dutině hromadit a při pohybu automobilu může vydávat charakteristické zvuky.
U popsaných vozů Toyota RAV4 mohou odvodňovací otvory blokovat zbytky ochranného vosku používaného v dutinách karoserie nebo jiné nahromaděné nečistoty. Podíl na ucpání mohou mít rovněž usazeniny, které se do spodní části dveří dostávají během běžného provozu. Servisní postup proto počítá s kontrolou všech tří odtokových otvorů v příslušných dveřích. Pokud se potvrdí jejich zanesení, nestačí pouze odstranit vodu, která se uvnitř nahromadila. Je nutné obnovit průchodnost odtoků a odstranit překážky, které brání jejich správné funkci. Jinak se může stejný problém po dalším silném dešti nebo mytí automobilu opakovat.
Oprava zahrnuje také úpravu spodního těsnění
Servisní postup Toyoty je podrobnější než pouhé pročištění odtokových otvorů. Mechanik má demontovat spodní těsnicí lišty všech čtyř dveří a odstranit nahromaděné nečistoty z lišt i samotných odtoků. Dokument následně stanovuje úpravu vnitřního okraje těsnicích lišt, která má omezit další zachytávání nečistot. Předepsaný výřez má délku 20 milimetrů a výšku 10 milimetrů, přičemž jeho přesné umístění se u předních a zadních dveří liší. Po opětovné montáži musí upravená část těsnění správně lícovat s odvodňovacím otvorem. Funkčnost opravy se následně ověřuje nalitím vody do dveří, kontrolou jejího odtékání a zkušební jízdou.
Šplouchání není jediným příznakem, kterému by měli řidiči věnovat pozornost. Dlouhodobě zadržovaná voda může podporovat vznik koroze na vnitřních kovových částech dveří. Varovným znamením mohou být také rezavé stopy v jejich spodní části nebo na karoserii pod nimi. V dutinách se navíc nacházejí mechanismy stahování oken, zámky, elektrické rozvody a další součásti, kterým dlouhodobá vlhkost nesvědčí. Při podezření na ucpané odtoky je proto vhodné zkontrolovat spodní hranu dveří a případné znečištění nechat odborně odstranit. Neopatrné zasouvání kovových předmětů do otvorů nebo neodborné odstraňování těsnění může naopak poškodit ochranné vrstvy či upevňovací prvky.
Zdroje: static.nhtsa.gov, alldata.com